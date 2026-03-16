!!Génocide à Gaza: J 892!! APPEL à dénoncer l'EUROVIS(H)ON(TE)

Nouvelle occasion de soutenir activement la Palestine face à la tentative de son effacement

Un appel circule actuellement pour demander à la RTBF de se retirer du concours Eurovision tant qu’'Israël' y participe. Dans le contexte que nous connaissons, il est important que les voix citoyennes, associatives et militantes se fassent entendre.



Nous vous proposons de rejoindre les signataires de l’appel «Eurovisi(h)on(te)», lancé par des citoyennes & citoyens, associations, syndicats, artistes et travailleurs de différents secteurs.



Cet appel demande à la RTBF de se retirer du prochain Concours Eurovision de la chanson tant qu’'Israël' y participe, au regard de la guerre menée contre le peuple palestinien et des accusations graves de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité formulées par de nombreuses organisations internationales.



Partout en Europe, les mobilisations se multiplient: artistes, syndicats et organisations de la société civile dénoncent la présence d’'Israël' dans cet événement culturel international. Plusieurs diffuseurs publics européens ont également remis en question leur participation.

A ce jour, l'Espagne (RTVE), l'Irlande (RTÉ), les Pays-Bas (AVROTROS) et la Slovénie (RTVSLO) ont officialisé leur retrait de la compétition. Les diffuseurs démissionnaires dénoncent la situation humanitaire à Gaza et la responsabilité de l'Etat hébreu. La liste pourrait s'allonger dans les jours à venir, puisque l'Islande et la Belgique affirment évaluer encore leur position.

J’encourage celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre la liste des signataires afin de renforcer ce mouvement.



L’appel demande:



le retrait de la RTBF du concours Eurovision tant qu’'Israël' y participe,



l’absence d’envoi d’un·e candidat·e belge,



et la non-diffusion du concours dans ces conditions.



Il appelle également à une mobilisation le 28 mars devant les centres régionaux de la RTBF afin d’interpeller le service public audiovisuel.



Nous serions très heureux que vous et/ou votre organisation rejoigne les signataires de cet appel.



Pour signer, il suffit de répondre à ce mail avec:



votre nom et/ou celui de votre organisation (ou nom + fonction pour une signature individuelle),



éventuellement votre ville, à l'adresse suivante: yamina.bounir@gmail.com



L’appel reste ouvert aux signatures d’organisations, collectifs, travailleurs du secteur culturel et médiatique, enseignants et citoyennes & citoyens.

Chaque signature compte pour faire entendre une voix de solidarité et de justice.





Merci d’avance pour votre attention et votre soutien.



Bien cordialement,

Nordine Saïdi -

14.03.26