!!Génocide à Gaza: J 890!! Comment la guerre entre les États-Unis & 'Israël' contre l’Iran aggrave la crise de Gaza

L’expansion du conflit régional déplace l’attention mondiale alors que Gaza fait face à la fermeture des frontières, à la hausse des prix, aux frappes en cours et aux négociations de cessez-le-feu au point mort

Dès que les premières attaques américano-israéliennes ont frappé l’Iran le 28 février, les inquiétudes ont commencé à déferler dans la bande de Gaza sur la façon dont ce dernier conflit pourrait affecter une population qui souffre déjà d’une guerre génocidaire qui dure depuis plus de deux ans.

Avec l’expansion des tensions dans toute la région, la situation à Gaza est de plus en plus complexe. 'Israël' a renforcé son emprise sur les points de passage du territoire, limitant encore l’entrée d’une aide humanitaire vitale. Pendant ce temps, les violations d’un accord de «cessez-le-feu» conclu avec le groupe palestinien Hamas en octobre se poursuivent sans relâche.

Mais alors que l’attention mondiale se tourne vers la guerre régionale en cours, beaucoup craignent que Gaza ne soit reléguée dans une question secondaire – alors même que plus de deux millions de Palestiniens dans le territoire assiégé restent piégés dans une situation humanitaire et politique extrêmement fragile.

"La guerre avec l'Iran a donné à 'Israël' un espace plus large pour intensifier ses crimes à Gaza, tandis que la situation humanitaire s'est rapidement détériorée en raison de sévères restrictions sur les points de passage", a déclaré à Al Jazeera Ramy Abdu, chef de l'Observatoire des droits de l'homme Euro-Med.

'Israël' a fermé les points de passage dans la bande de Gaza le premier jour de la guerre avec l'Iran, perturbant l'entrée de camions transportant de l'aide humanitaire et des fournitures essentielles. Cette décision a également interrompu le voyage des patients et des blessés, provoquant une inquiétude généralisée alors que des milliers de patients attendaient de se rendre à l’étranger pour un traitement après que la guerre d’'Israël' ait décimé le système de santé de Gaza.

Après plusieurs jours de fermeture, 'Israël' a partiellement rouvert le point de passage de Kerem Abu Salem (Kerem Shalom), permettant à un nombre limité de camions transportant de l'aide et des produits de base d'entrer. La réouverture limitée, cependant, a eu peu d’impact, car le volume d’aide entrant à Gaza reste très en deçà des 600 camions par jour nécessaires pour couvrir les besoins de la population.

D'importantes restrictions subsistent également en ce qui concerne l'entrée de carburant et de machines lourdes nécessaires pour enlever les gravats et restaurer les infrastructures vitales, rendant les efforts de récupération dans le territoire bombardé lents et complexes.

Le spécialiste des affaires économiques Mohammad Abu Jiyab a déclaré que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a eu un impact direct sur les conditions économiques et humanitaires de Gaza. Il a cité le déclin des opérations de franchissement et la réduction des importations d'aide et de biens commerciaux en raison des décisions de sécurité israéliennes liées au conflit régional. "Cela a conduit à une forte hausse des prix et des pénuries de biens sur les marchés, ainsi qu'à une baisse de la capacité des organisations internationales à distribuer l'aide humanitaire de manière adéquate à la population", a-t-il ajouté.

Abu Jiyab a averti que la poursuite de cette situation aggraverait les crises vives et économiques dans le territoire alors que les approvisionnements diminuent et que les habitants luttent pour assurer leurs besoins quotidiens.

Un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance a déclaré que les prix de certains produits de base, y compris les aliments et les produits de nettoyage, ont augmenté de façon spectaculaire, dans certains cas de 200 à 300 pour cent.

Violations du «cessez-le-feu»

Pendant ce temps, les attaques aériennes israéliennes et les tirs d’artillerie sur diverses parties de Gaza continuent en violation du «cessez-le-feu» d’octobre. Des sources médicales ont indiqué que six Palestiniens, dont deux enfants, avaient été tués et que 10 avaient été blessés dans des attaques israéliennes contre la ville de Gaza et le camp de réfugiés de Nuseirat dimanche en début de semaine.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, les attaques israéliennes depuis le début du «cessez-le-feu» ont fait au moins 648 morts et près de 18.000 blessés. Les analystes affirment que le changement d’attention internationale a donné à 'Israël' un plus grand espace pour mener des opérations militaires limitées à Gaza sans déclencher de réactions majeures.

Abdu d’Euro-Med Monitor a averti qu’'Israël' continuait à mener ce qu’il a décrit comme des «actes systématiques de génocide» à Gaza, exploitant toutes les occasions d’approfondir les conditions qui rendent la vie de plus en plus impossible pour une population épuisée confrontée à des conditions de vie extrêmement difficiles.

Il a également mis en garde contre les craintes croissantes de la famine et de la malnutrition renouvelées, en particulier chez les enfants. Abdu a souligné la détérioration rapide des services de santé dans un contexte de pénurie de médicaments et de matériel médical. "Les hôpitaux ferment ou fonctionnent à une capacité minimale en raison de pénuries de carburant et de fournitures médicales. Les patients sont de plus en plus incapables de voyager pour un traitement, et beaucoup sont privés de médicaments essentiels", a-t-il déclaré.

Retarder la prochaine phase du «cessez-le-feu»

Par ailleurs, Abdu a souligné le vide politique de Gaza, notant qu’'Israël' continue d’entraver le travail d’un comité chargé d’administrer le territoire et empêche ses membres d’y entrer. Le Comité national palestinien pour l'administration de Gaza a été formé en janvier en tant qu'organe civil de transition comprenant 15 technocrates dans le cadre d'arrangements liés à la prochaine phase de l'accord de «cessez-le-feu».

Son mandat comprend la gestion des affaires civiles et des services essentiels à Gaza, la coordination de l'entrée de l'aide humanitaire, le redémarrage des institutions gouvernementales et la supervision des efforts de relèvement et de reconstruction.

Le passage au niveau de Rafah est une question centrale liée aux travaux du comité, mais il est resté fermé pour la 10è journée consécutive, ce qui complique encore la capacité du comité à s’acquitter de ses tâches. "Il est clair qu''Israël' exploite l'accent mis par le monde sur la guerre avec l'Iran pour étendre ses politiques répressives à Gaza à un moment où la pression et la responsabilité internationales diminuent", a ajouté M. Abdu, soulignant que bon nombre de ces mesures ont lieu même sans combat actif, car les civils sont tués, les maisons détruites et les points de passage restreints d'une manière qui semble viser la punition collective et la famine.

L’accord de «cessez-le-feu» décrit un plan en trois phases destiné à arrêter progressivement les opérations militaires, à libérer les prisonniers et à créer les conditions pour le retrait des forces israéliennes de Gaza et le début de la reconstruction du territoire.

Dans une première phase, l’accord prévoyait l’arrêt des opérations militaires, un retrait partiel israélien des zones peuplées et l’entrée de centaines de camions d’aide et de carburant quotidiennement parallèlement aux échanges de prisonniers. Cependant, la mise en œuvre est restée partielle et limitée d'octobre à début 2026, alors que les forces israéliennes continuaient de maintenir le contrôle sur une grande partie du territoire et les points de passage clés.

La deuxième phase, qui devait débuter en janvier 2026, devait inclure un retrait israélien plus large de Gaza, le lancement de la reconstruction et la mise en place d'une administration civile de transition. Pourtant, la phase a rapidement calé en raison de désaccords politiques et sécuritaires, 'Israël' ayant introduit des conditions supplémentaires liées à la future gouvernance de Gaza et au désarmement des factions armées.

Abu Jiyab, l’économiste, pense qu’'Israël' utilise la guerre régionale pour maintenir l’instabilité à Gaza et maintenir la situation inchangée sans aucun progrès politique. "L'indication la plus claire de cela est la négligence politique des États-Unis, du Conseil de paix et des États médiateurs concernant le transfert rapide de la gouvernance et la possibilité pour le comité administratif de gérer la bande de Gaza", a-t-il ajouté.

Cette impasse a directement affecté le processus de reconstruction, qui reste largement gelé puisque l'entrée de matériaux de construction, de carburant et d'équipement lourd dépend des approbations israéliennes et des procédures de franchissement complexes.

Alors que les tensions régionales s’intensifient à la suite du déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, les observateurs affirment que la dynamique internationale pour faire avancer la deuxième phase de l’accord s’est considérablement affaiblie.

L’analyste politique Ahed Farwana estime que le 1er ministre israélien B. Netanyahu exploite le passage de l’attention mondiale à «prolonger la première phase de l’accord sans passer à la deuxième phase». Il a déclaré: "L’armée israélienne continue de mener des frappes et des assassinats, tout en limitant certaines marchandises et en permettant à d’autres dans le cadre d’une politique de rationnement, y compris le carburant et le gaz de cuisson."

Alors que les forces israéliennes contrôlent environ 60% de la bande de Gaza, Farwana estime qu’'Israël' vise à maintenir le territoire dans un état d’instabilité permanent. "'Israël' ne veut pas de stabilité à Gaza. Au lieu de cela, il cherche à garder le front sous son contrôle par des restrictions militaires, des pressions économiques et diverses formes de punition."

Haram Humaid -

09.03.26