!!Génocide à Gaza: J 889!! Ces mal-nommées ’’élites’’ qui précisément n’en sont pas

Ne croyez pas que la guerre actuelle contre l’Iran n’est qu’une énième guerre de plus du couple maudit américano-israélien contre un pays du Moyen-Orient. Celle-ci sera décisive non seulement pour la région, mais aussi pour le reste du monde. Parce qu’elle est une question existentielle pour le régime sioniste systématiquement aidé par les États-unis à l’origine de toutes les guerres – soutenues aussi par l’Union Européenne (sauf celle contre l’Irak en 2003 et le refus de la France, de l’Allemagne, du Canada, de la Russie et de la Chine parmi les grandes puissances) – qui ont profondément détruit et défiguré la région depuis des décennies, y causant une désolation absolue pour quantité de familles, se chiffrant en dizaines de millions de victimes... alors qu’elles n’étaient pourtant que la préparation à cette dernière confrontation contre l’Iran.

Sans parler pour le moment de la Palestine, ni l’Afghanistan, ni l’Irak, ni la Libye, ni la Syrie, ni le Liban, n’avaient la capacité de résister à la puissante machine destructrice de ce duo criminel américano-israélien, souvent flanqué des soutiens de l’UE. L’Iran est d’une toute autre mesure. Tant au niveau géographique qu’à celui des capacités militaires et historiques du pays. La question qu’il faut poser aux promoteurs irresponsables et aux défenseurs imbéciles de cette agression injustifiée – et injustifiable – est de savoir s’ils ont bien conscience de ce dans quoi ils se sont engagés – en-dehors des profits financiers qu’ils ont sans doute déjà calculés? Et vu les équipes à la manœuvre, il me paraît clair qu’ils n’en n’ont aucune idée! De vraies élites n’auraient pas commis cette aberration. Il faut, tout au contraire, être d’un crétinisme avéré pour penser que l’Iran allait plier en quelques jours comme annoncé par le rusé Netanyahu à l’inculte Trump, sous le déchaînement de la force brute, à l’image de ses instigateurs.

Cette guerre dont B. Netanyahu rêvait depuis des dizaines d’années, pièce maîtresse sur son échiquier expansionniste, il ne pouvait l’espérer que sous la présidence du balourd D. Trump et son staff tout aussi ignare de la Maison blanche. Or, elle se retourne déjà contre eux: l’objectif annoncé d’un changement de régime voit un Khamenei junior succéder à un Khamenei senior! Sans compter les relations entre États du Golfe en pleine tourmente. Ces monarchies dépravées – qui se sont alignées sur la politique américaine jusqu’à trahir une ’’Oumma’’ inexistante dans les faits en signant les Accords d’Abraham et une ’’normalisation’’ avec le régime israélien malgré l’opposition de leurs populations – lui ont versé des dizaines de milliards de dollars pour s’assurer de leur protection qu’elles voient inefficace contre l’intrusion des missiles iraniens ciblant les bases américaines installées sur leurs territoires. Et assistent, médusées et impuissantes à l’incapacité d’arr êt er la force de frappe iranienne qui les avait pourtant prévenues de longue date, et particulièrement depuis la frappe israélienne sur Doha au Qatar, en septembre 2025.

Pour bien comprendre ce qu’il en est de ces monarchies peu fréquentables, voici l’extrait d’un article à ne surtout pas manquer:

«L’alliance du vice: les royaumes du Golfe, produit dégénéré de la civilisation arabe. Une vérité que n’osera pas clairement exprimer aucun analyste géopolitique: ces régimes ne peuvent s’aligner sur des puissances telles que l’Iran, la Chine ou un ordre véritablement multipolaire, car un tel alignement les détruirait de l’intérieur.

Les monarchies du Golfe n’existent sous leur forme actuelle que parce que le parapluie sécuritaire américain le leur permet. Les États-Unis et leurs alliés ne se contentent pas d’assurer une protection militaire contre les menaces extérieures. Ils fournissent un soutien bien plus essentiel: une caution morale à la dépravation. Ils assurent un ordre mondial qui légitime les monarchies fondées sur le travail forcé, le trafic d’êtres humains, l’asservissement sexuel des femmes et des enfants, et l’exploitation systématique de millions d’êtres humains. Ces monarchies sont donc présentées comme des membres légitimes de la communauté internationale, invitées à des sommets, courtisées par les banques d’investissement et encensées dans des articles élogieux sur leur “réussite” économique.

Même si les principaux États arabes ont condamné l’offensive israélienne dans la bande de Gaza, ils ont discrètement renforcé leur coopération en matière de sécurité avec l’armée israélienne. Des documents divulgués par le CENTCOM américain révèlent que des hauts responsables militaires d’’Israël’ et de six pays arabes se sont réunis à plusieurs reprises. Bien que le Qatar et l’Arabie saoudite n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec ‘Israël’, ces documents montrent le rôle important joué en coulisses par ces deux puissances du Golfe.

Voici le deal: en public, les monarchies du Golfe condamnent. En privé, elles coopèrent. En effet, l’alternative — un véritable alignement avec l’Iran, la Chine et l’axe de la résistance — signifierait s’associer à des forces qui, malgré tous leurs défauts, fonctionnent en vertu de principes moraux fondamentalement opposés. L’Iran, quels que soient ses défauts, est un État révolutionnaire né d’un soulèvement populaire contre le monarchisme et l’oppression impériale. La Chine, malgré tous ses problèmes internes, a tiré des centaines de millions de personnes de la pauvreté et fonctionne selon un principe méritocratique plutôt qu’héréditaire. Les mouvements de résistance de la région, aussi imparfaits soient-ils, tirent leur légitimité de leur opposition aux structures mêmes de domination et d’exploitation dont dépendent les monarchies du Golfe.» Lire absolument: https://ssofidelis.substack.com/p/les-monarchies-depravees-du-golfe

Et pareil pour le régime sioniste, frappé en divers endroits, jusqu’au cœur de Tel-Aviv sous les redoutables missiles de l’Iran. Les psychopathes qui dansaient lorsque leur armée d’occupation rasait Gaza et en redemandaient, insensibles à l’hécatombe d’enfants martyrs, fuient et se terrent comme des rats dès que les sirènes d’alerte retentissent dans l’ensemble du territoire. Assistant, paniqués et pétrifiés, à l’inefficacité de leur ‘Dôme de fer’ pourtant vanté par ses promoteurs n’ayant en réalité d’autres intérêts que purement financiers. Les dég âts sont tels, que les autorités israéliennes interdisent la prise de photos et vidéos que certains publient néanmoins sur internet et où l’on peut voir plusieurs quartiers de la ville en ruines, s’ajoutant à ceux sur Ha ïfa et dans certaines colonies .

Comme je l’ai régulièrement souligné, ces sinistres responsables sont tout à l’opposé de la manière dont les médias et nombreux intervenants nous les présentent: loin d’être ce qu’une société produit de meilleur, de plus élevé, de plus abouti dans n’importe quelle discipline, ils n’en sont pas les ’’élites’’ mais tout au contraire le rebus, la lie, le pire de ce dont une société saine devrait espérer pour elle-même. Et ceux qui relaient cette terminologie absurde sans se poser de question, n’apportent rien au débat ni à la réflexion. En utilisant les termes de ceux qu’ils disent combattre, ils ajoutent à la confusion.

Cette caste amorale, cette vermine sans foi ni loi – malgré les apparences – n’est en réalité qu’un ramassis d’individus pervers et psychologiquement malades que combat l’Iran, à l’image des mêmes cas pathologiques qui soutiennent les ukro-nazis de Kiev et que combat la Russie. Il faut bien comprendre les enjeux de cette guerre: si l’Iran tombe, c’est toute l’architecture de la région qui en sera compromise. Et la Palestine n’aura plus la moindre chance d’exister. Elle sera effacée des cartes et ses victimes innombrables, oubliées. Sans même parler des conséquences sur la Chine et la Russie qui perdront-là un allié essentiel. [Voir l’excellent documentaire de Pépé Escobar sur la place qu’occupe l’Iran dans les relations économiques dans toutela région: https://www.presstv.ir/doc/Detail/2026/02/18/764305/Golden-Corridor-] . Ni de nos pays directement dépendants de l’approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et qui connaî tront une crise économique majeure et pour un long moment. Au point que, sans la moindre dignité perdue depuis longtemps, Mme. Angela Merkel, après son aveu d’avoir trahi les Accords de Minsk et par-là participé activement à la guerre dévastatrice que subit l’Ukraine, appelle maintenant l’Europe au retour du dialogue direct avec la Russie. https://avia-pro.fr/news/merkel-prizvala-evropu-k-pryamomu-dialogu-s-putinym-i-nezavisimosti-ot-politiki-ssha

En tant que résistants à l’empire, nous nous devons de nous tenir aux côtés de l’Iran, dernier rempart contre l’hégémonie américaine et le cancer sioniste dont les métastases ont déjà causés des millions de morts parmi les peuples arabo-musulmans opposés dans leur écrasante majorité aux alliances délétères de leurs gouvernements corrompus avec les criminels américano-israéliens.

En n’oubliant pas qu’un risque considérable subsiste dans cette fuite en avant et obsessionnelle des sionistes tant juifs qu’évangéliques qui, réalisant soudain qu’ils seraient en train de perdre leur pari contre l’Iran, ne verraient la survie de leur suprémacisme idéologique qu’en ayant recours à l’arme atomique. Cette guerre contre l’Iran est donc bien existentielle à plus d’un titre. Nous sommes, régionalement mais aussi plus largement, sur un fil de l’Histoire qui peut céder à tout instant...

Daniel Vanhove -

09.03.26