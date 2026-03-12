!!Génocide à Gaza: J 888!! Les hôpitaux à bout de souffle dans l’ombre de la guerre en Iran

Un système de santé au bord de la rupture

''Le système de santé reste extrêmement fragile'', a déclaré la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Hanan Balkhy, lors d’une conférence de presse à Genève. Les stocks de médicaments essentiels, de matériel de traumatologie et de fournitures chirurgicales sont désormais à des niveaux critiques, tandis que les pénuries de carburant continuent d’entraver le fonctionnement des hôpitaux.

La moitié des établissements hospitaliers de Gaza ne fonctionne plus. Selon l’OMS, 18 des 36 hôpitaux de l’enclave sont actuellement hors service. Dans ceux qui continuent de fonctionner, les réserves s’effondrent. Près de la moitié des médicaments essentiels et 66% des consommables médicaux sont désormais totalement épuisés.

Lors du point de presse quotidien de l’ONU à New-York, le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, a également averti que les civils de Gaza restaient exposés à des frappes aériennes, des tirs d’artillerie et des fusillades, provoquant de nouvelles victimes et des destructions. ''Comme nous l’avons dit à maintes reprises, en vertu du droit international humanitaire, les civils et les infrastructures civiles doivent toujours être protégés'', a-t-il rappelé.

Les évacuations médicales suspendues

Le début de l’offensive israélo-américaine en Iran n’a fait qu'aggraver la situation. Ces derniers jours, les évacuations médicales, rares filets de secours pour les cas les plus graves, se sont interrompues. Les passages de Rafah et de Kerem Shalom entre Gaza, l’Egypte et 'Israël', par lesquels des patients pouvaient être transférés vers des hôpitaux mieux équipés, sont fermés par Tel-Aviv depuis le début des opérations. Pour les malades nécessitant une chirurgie spécialisée ou un traitement contre le cancer, la porte de sortie s’est refermée.

Dans le même temps, l’accès humanitaire reste étroitement limité. ''La plupart des points de passage vers Gaza restent fermés, ce qui restreint l’acheminement de l’aide humanitaire et les évacuations médicales'', a expliqué Mme Balkhy. Le 4 mars, l’OMS a néanmoins réussi à faire entrer une cargaison restreinte de matériel médical par Kerem Shalom – un apport ponctuel dans un système qui s’épuise.

Selon Stéphane Dujarric, le point de passage de Kerem Shalom demeure toutefois opérationnel pour l’acheminement de fournitures humanitaires approuvées, tandis que tous les autres passages, dont Rafah, restent fermés. Les évacuations médicales, le retour des résidents bloqués à l’étranger et la rotation du personnel humanitaire restent suspendus en raison de ces fermetures.

À l’intérieur de Gaza, les partenaires humanitaires de l’ONU continuent néanmoins de fournir des services de santé, en donnant la priorité aux soins d’urgence, aux services maternels et néonatals, à la prise en charge des maladies transmissibles et aux soins de traumatologie, tout en surveillant étroitement leur consommation de carburant et en adaptant leurs opérations lorsque cela est nécessaire.

Carburant, maladies et financement insuffisant

L’électricité, elle aussi, est devenue un facteur vital. ''Il est essentiel d’autoriser l’entrée de carburant à Gaza'', a insisté la responsable de l’OMS, rappelant que sans combustible pour alimenter les générateurs, les hôpitaux cessent tout simplement de fonctionner.

Cette question du carburant est d’autant plus cruciale qu’un pétrolier affrété par l'agence des Nations Unies de gestion de projets (UNOPS) a été touché jeudi alors qu’il se rendait récupérer du carburant destiné à Gaza. Personne n’a été blessé, mais le directeur de l’agence, Jorge Moreira da Silva, a appelé à l’ouverture d’une enquête complète sur cet incident et insisté sur la nécessité de permettre l’entrée régulière et sécurisée de carburant afin de maintenir les opérations humanitaires.

Au-delà des blessures de guerre, d’autres menaces sanitaires persistent. La poliomyélite, que les campagnes de vaccination avaient tenté de contenir ces derniers mois, «reste une menace de santé publique», a averti la représentante de l’OMS.

Alors que la guerre en Iran se régionalise, l’agence onusienne estime à 690 millions de dollars les fonds nécessaires pour maintenir ses opérations d’urgence en 2026 dans la seule région de la Méditerranée orientale – une estimation établie avant même la dernière flambée des hostilités. Mais ces besoins ne sont aujourd’hui financés qu’à hauteur de 30%.

Dans les couloirs des hôpitaux gazaouis, ces chiffres abstraits prennent une forme concrète. Celle d’un système médical suspendu à des livraisons incertaines, tandis que la guerre redessine les priorités diplomatiques et militaires. Et pour les patients qui attendent une opération ou un transfert, l’horizon se réduit à l’espace étroit d’un territoire dont ils ne peuvent plus sortir.

Rédaction ONU-Info -

06.03.26