!!Génocide à Gaza: J 885!! Petit décompte de la terreur exercée par le duo criminel des régimes américano-israélien

Sept pays en cinq ans !

En tant que Palestinien, j’ai été témoin du nombre quotidien de meurtres de nos enfants (21.000 enfants - officiellement et à ce jour - dont des milliers de tout-petits, rien que ces deux dernières années et demie). Mais cela n’a fait qu’accroître mon horreur de voir d’autres enfants tués par les sionistes (les deux régimes siamois US/Israël) au Liban, au Yémen, au Soudan et ailleurs.

J’ai été particulièrement frappé par le manque de couverture médiatique occidentale du bombardement, samedi, d’une école primaire en Iran, qui a coûté la vie à plus de 150 filles. La vision d’un père fouillant le sac à dos ensanglanté de sa fille m’a fait pleurer à chaudes larmes. Jusqu’à quand allons-nous tolérer ce régime génocidaire qui tient le monde sous son emprise (principalement par le chantage, comme dans l’affaire Epstein, qui n’est que la partie émergée de l’iceberg)? Quand y aura-t-il un soulèvement mondial?

Zahra Golpayegani, la petite-fille de Sayyed Ali Khamenei, âgée de 14 mois, a été tuée, comme de nombreux autres civils innocents, lors de l’agression illégale américano-israélienne contre la résidence du Guide suprême. Ce même Guide suprême avait émis une fatwa religieuse interdisant le développement de l’arme nucléaire, alors même que lui et tous les dirigeants iraniens savaient pertinemment qu’ils seraient plus en sécurité avec l’arme nucléaire (à l’instar du dirigeant nord-coréen que Trump a pris sous son aile car il possédait l’arme nucléaire et des missiles balistiques!)

Trump a fait son choix: il devait choisir entre participer aux guerres expansionnistes israéliennes ou voir le reste des vidéos et documents rendus publics, ce qui entraînerait sa destitution et son emprisonnement. Il a fait son choix et a bombardé sept pays en cinq ans – le dernier étant l’Iran (mais cela ne lui sera d’aucune utilité). Il devait sécuriser le pétrole vénézuélien avant de déstabiliser notre région. Mais se pourrait-il qu’après la guerre (si elle prend fin un jour), Trump doive encore répondre de ses actes de viol sur mineures?

L’ampleur de la propagande contre l’Iran est stupéfiante. Maintenant que l’Iran est attaqué illégalement et sans provocation, pour la deuxième fois, par le régime US-israélien (Epstein), la guerre régionale a déjà commencé. Les surprises et les erreurs se succèdent quotidiennement. Trois F-15 américains, d’une valeur de 360 ​​millions de dollars, ont été abattus au-dessus du Koweït. Les bureaux de Netanyahu, criminel de guerre recherché par la CPI, ont été bombardés. Les ambassades américaines, de l’Inde au Pakistan, en passant par l’Irak et le Liban, sont assiégées par la foule. Des évacuations de militaires étrangers ont lieu dans toute la région (notamment à Chypre et aux Émirats arabes unis, foyers d’expansion impériale). Les prix du pétrole et du gaz s’envolent (10% en deux jours). L’inflation est galopante. L’économie mondiale s’enfonce dans une spirale descendante et la guerre mondiale est imminente, sans vainqueur, si ce n’est les cafards qui résistent aux radiations nucléaires.

Ceux qui n’ont pas prêté attention à nos avertissements (en Palestine) ou ces juifs dupés qui ont cru que la force primait sur le droit («nous préférons être craints qu’aimés») commettent une grave erreur d’appréciation, à leur détriment comme au nôtre. Le génocide et le nettoyage ethnique en Palestine ont brutalement mis en lumière le choix crucial qui s’impose à la communauté internationale: le sionisme (destruction totale, jeu génocidaire et suicidaire) OU la paix. Sera-t-il trop tard pour mettre fin à ce cauchemar?

Rappelez-vous que le génocide à Gaza se poursuit

►En 2007, le général américain Wesley Clark (ancien commandant suprême de l’OTAN) déclarait: "Le plan US-israélien vise à anéantir sept pays en cinq ans". J’imagine qu’ils ont revu leur calendrier depuis, compte tenu des difficultés rencontrées dans d’autres pays. Mais cette affaire iranienne pourrait bien sonner le glas de l’emprise du sionisme sur les États-Unis!

►Une guerre mondiale pour tenter vainement d’effacer ceci: ce qui s’est passé en 1948

►Des soldats israéliens regardent un homme qu’ils ont abattu se vider de son sang, prennent des photos, puis s’emparent de son corps. VIDEO Facebook

►Addameer publie un rapport détaillé sur les camps israéliens où sont pratiqués la torture, le viol et la mort.

►Exigez la publication par le Comité national démocrate (DNC) d’un rapport interne démontrant que le soutien catastrophique de Biden et Harris au génocide de Gaza a conduit à leur défaite.

►Déclaration du Parti vert des États-Unis sur l’état de l’Union

►Prix Nobel norvégien compromis (Epstein encore?)

►Soutenez la Flottille pour Gaza

►Soutien de chercheurs à Francesca Albanese

!! Restez humains, agissez et gardez espoir... et la Palestine en vie !! Mazin Qumsiyeh -

03.03.26