!!Génocide à Gaza: J 884!! L’Espagne (qui soutient la Palestine) tient tête face aux menaces de Washington

D.Trump a menacé de "cesser tout commerce avec l'Espagne", accusant le gouvernement de P.Sanchez de refuser l'accès à des bases militaires pour l'aviation américaine dans le cadre de la guerre contre l'Iran

Madrid a répliqué par la voix de son 1er ministre Sanchez: "Nous ne serons pas complices".

La position de l’Espagne est claire: «Non à la guerre!», a répété mercredi le chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez. Il répondait aux attaques de Donald Trump, qui reproche à Madrid de refuser l’accès aux bases militaires situées en Andalousie pour les forces américaines engagées dans leur guerre contre l’Iran.

«On va cesser tout commerce avec l’Espagne»

Mardi 3 mars, lors d’une rencontre à Washington avec le chancelier allemand Friedrich Merz, Donald Trump a menacé de couper les liens commerciaux avec l’Espagne. «On va cesser tout commerce avec l’Espagne. On n’a plus rien à voir avec l’Espagne», a affirmé le président américain. Il a ensuite visé directement l’exécutif espagnol: «L’Espagne a un bon peuple. Mais ils n’ont pas de bons dirigeants».

Madrid a rapidement répliqué mercredi, affichant sa fermeté face à Washington. Les autorités espagnoles ont précisé que si les États-Unis souhaitent modifier leurs relations commerciales, «elle devra le faire dans le respect de l’autonomie des entreprises privées, de la légalité internationale et des accords bilatéraux entre l’Union européenne et les États-Unis», selon un communiqué officiel.

Le document ajoute également: «Notre pays dispose des ressources nécessaires pour contenir d’éventuels impacts, aider les secteurs qui pourraient être affectés et diversifier les chaînes d’approvisionnement».

Les objectifs poursuivis par Washington et Israël «ne sont pas clairs»

Dans une allocution, le ministre Pedro Sánchez a poursuivi: «Nous sommes opposés à ce désastre», estimant que cette position était partagée par «de nombreux autres gouvernements» ainsi que par «des millions de citoyens et de citoyennes qui, dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, ne demandent pas pour demain plus de guerre ou plus d’incertitude».

Le dirigeant espagnol a aussi regretté que les objectifs poursuivis par Washington et 'Israël' «ne soient pas clairs» vis-à-vis de l’Iran. «Ce que nous savons en revanche, c’est qu’il n’en sortira pas un ordre international plus juste», a-t-il déploré, jugeant «inacceptable que des dirigeants (…) utilisent l’écran de fumée de la guerre pour dissimuler leur échec».

Ibrahim Madras -

04.03.26