!!Génocide à Gaza: J 882!! Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani refuse toute négociation avec Washington

Le conflit entre l’Iran, les États-Unis et 'Israël' est entré dans une phase plus dangereuse, avec l’annonce par Téhéran de frappes contre des bases américaines dans le Golfe et la fermeture du détroit d’Hormuz, en réponse à une escalade aérienne sans précédent sur son territoire et aux menaces américaines d’envoyer des forces terrestres, ce qui a entraîné une hausse des prix du pétrole et suscité des craintes de perturbation des approvisionnements mondiaux.

Le Corps des gardiens de la révolution iranien (CGRI) a déclaré avoir attaqué des cibles fixes et mobiles de l’armée américaine au Koweït, aux Émirats, à Bahreïn et dans le détroit d’Hormuz. Il a précisé que ses forces navales avaient lancé 26 drones offensifs et cinq missiles balistiques sur des bases américaines, confirmant que la base d’Arifjan au Koweït avait été visée en deux temps par 12 drones, et que le centre de commandement et de contrôle de la base d’Al-Minhad aux Émirats avait été frappé par six drones et cinq missiles.

Le CGRI a également annoncé la destruction des installations restantes de la flotte américaine à Bahreïn avec six drones, signalant que le pétrolier Athena Nova», appartenant aux alliés de Washington, continuait de brûler dans le détroit d’Hormuz après avoir été touché par deux drones.

Il a aussi indiqué que ses défenses aériennes avaient abattu 21 drones de type Hermès» depuis le début de l’agression.

De son côté, l’armée d’occupation a affirmé avoir bombardé Téhéran lundi avec plus de 250 bombes et missiles, en attaquant environ 600 cibles à l’intérieur de l’Iran depuis le début des opérations. Elle a estimé que l’attaque «approfondissait les dégâts subis par le régime iranien», promettant de continuer à frapper «les structures et les éléments du régime où qu’ils se trouvent».

Par ailleurs, Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a réaffirmé dans un post sur X le refus de son pays de négocier avec les États-Unis, en réaction à ce qu’a rapporté le journal américain Wall Street Journal, selon lequel Washington aurait lancé de nouvelles initiatives pour reprendre les négociations.

Dans un autre post, Larijani a déclaré que «Trump, avec ses souhaits irréalistes, a semé le chaos dans la région et craint de nombreux morts parmi ses forces», ajoutant: «Avec ses actions illusoires, Trump a transformé son slogan “America First” en “Israel First” et sacrifie des soldats américains pour la politique expansionniste d’'Israël'».

Ali Larijani a souligné qu’Iran «s’est préparé à une guerre longue», précisant que «au cours des 300 dernières années, l’Iran n’a jamais été l’initiateur des guerres, et nos forces armées courageuses n’ont lancé aucune attaque que pour se défendre».

De son côté, le journal New York Post a rapporté que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’excluait pas l’envoi de forces terrestres américaines en Iran si nécessaire, quelques jours après que Washington ait affirmé qu’aucun soldat américain n’était présent en Iran.

Trump a déclaré: ''Je n’ai aucune hésitation à envoyer des forces terrestres'', ajoutant, ''Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de forces terrestres. Je dis que nous n’en aurons peut-être pas besoin, ou peut-être que nous en aurons besoin si nécessaire''.

Le secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, a déclaré que son pays menait la campagne aérienne «la plus meurtrière de l’histoire» dans le cadre de l’agression contre l’Iran, évoquant l’utilisation de bombardiers stratégiques dans les opérations en cours, lors de sa première conférence de presse depuis le début de la guerre. Concernant la durée de l’agression contre l’Iran, Hegseth a indiqué: «Cela ne mènera pas à une guerre sans fin (…) L’objectif est de détruire les missiles, la marine et les infrastructures de sécurité de Téhéran», ajoutant: «Ce n’est pas une guerre pour changer le régime comme certains le disent, le régime a déjà changé», reconnaissant que «l’opération militaire en Iran entraînera des pertes humaines» parmi les forces américaines, dont quatre soldats ont déjà été tués.

Sur le plan économique, un conseiller du commandant du CGRI a déclaré que l’Iran viserait les pipelines pétroliers des ennemis», affirmant que le pays ne permettrait pas l’exportation de pétrole depuis la région tant que l’escalade se poursuivra. Il a ajouté que le détroit d’Hormuz est fermé», avertissant que tout navire tentant de passer serait ciblé, ce qui constitue un signe d’escalade grave menaçant la navigation et les approvisionnements énergétiques mondiaux.

La vague d’escalade militaire, après les frappes américaines et israéliennes sur Téhéran, a entraîné la fermeture d’installations pétrolières et gazières au Qatar, en Arabie saoudite et en Irak. Les prix du pétrole ont bondi à 82 dollars le baril, le niveau le plus élevé des contrats à terme depuis plusieurs mois, tandis que les analystes estiment que le prix pourrait dépasser 100 dollars si le passage des navires-citernes dans le détroit d’Hormuz n’est pas rapidement rétabli.

Le détroit représente un axe économique mondial, car plus de 20% du pétrole mondial y transite. Les attaques ont endommagé des navires-citernes, et certaines compagnies maritimes, pétrolières et commerciales ont suspendu le transport de pétrole brut, de carburant et de gaz naturel liquéfié.

L’agence iranienne Tasnim, proche du CGRI, a cité une source militaire affirmant que l’attaque visant l’installation de la raffinerie de Ras Tanura en Arabie saoudite lundi matin a été menée par les Israéliens, «un exemple d’opération sous fausse bannière (False Flag)». La source a ajouté que Téhéran «a déclaré sans aucune hésitation qu’elle mettra toutes les installations et intérêts américains et israéliens dans la région sous son feu, et a déjà attaqué plusieurs d’entre eux, bien que les installations d’Aramco n’aient pas fait partie des cibles iraniennes».

La raffinerie de Ras Tanura est le cœur des installations pétrolières saoudiennes, avec une capacité de production de 550.000 barils par jour, dont 200.000 barils de diesel, 180.000 barils d’essence, 25.000 barils de carburant pour avions et 25.000 barils de gaz naturel liquéfié.

Depuis le 28 février, les forces américaines et israéliennes ont lancé une agression militaire contre l’Iran, causant la mort de plus de 555 personnes (au moment de la rédaction de l'article-ndlr.MCP), dont le guide suprême Ali Khamenei et des responsables de la sécurité.

Téhéran réagit en lançant des missiles et des drones sur 'Israël' et en frappant des bases et intérêts américains dans des pays arabes, provoquant des morts, des blessés et des dégâts sur des biens civils, y compris des ports et des bâtiments résidentiels.

L’Iran subit cette agression malgré ses progrès dans les négociations avec les États-Unis, attestés par le médiateur omanais. C’est la deuxième fois qu’'Israël' se retire de la table des négociations, la première ayant déclenché la guerre de juin 2025.

Cette escalade réciproque survient alors que le conflit s’étend régionalement, suscitant des craintes d’une guerre longue durée dépassant les limites de l’affrontement direct entre 'Israël' et l’Iran.