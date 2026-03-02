!!Génocide à Gaza: J 878!! Donald Trump, idiot utile de Tel-Aviv

La décision de D. Trump de suivre le plan israélien d’une guerre contre l’Iran est une preuve supplémentaire – s’il en fallait encore – de son manque d’intelligence, de recul et de ma îtrise qu’il eût fallu garder, quand de multiples avertissements, venus de tous cotés, l’ont pourtant mis en garde d’une telle malencontreuse initiative.

Son intervention officielle lamentable, affublé d’une casquette tel un ado dans un moment d’une telle gravité, et évoquant l’Iran comme régime le plus terroriste qui soit dans ce discours usé jusqu’à la corde, non seulement ne convainc plus personne, mais ajoute à la bêtise de l’individu. Celui-là m ême que les plus abrutis sacraient « faiseur de paix. »

Depuis des décennies, s’il est un régime terroriste par excellence, c’est sans l’ombre d’un doute celui des États-unis eux-mêmes, à l’origine de quantité d’interventions guerrières dans le monde, sans la moindre justification plausible et toutes, basées sur des mensonges et une propagande fallacieuse. Se disputant la première place avec le régime israélien dont les crimes à l’encontre des Palestiniens sont incessants et s’étalent, pour les plus sceptiques, depuis le 07 octobre 2023 de long en large sur les écrans du monde entier, à travers leur génocide avéré à Gaza.

Lors des dernières négociations à Genève, l’Iran avait pourtant déclaré que les pourparlers avec les États-unis avaient avancé dans la bonne direction, ayant concédé ce qu’il n’avait jamais accepté auparavant, à savoir, la possibilité de remettre son programme nucléaire sous total contr ôle de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique). Dès lors, pourquoi et quels sont les réels mobiles de cette attaque ?

Les médias occidentaux, comme à leur habitude, ne donneront qu’une vision partielle et biaisée de l’information, et vanteront les prouesses des armées américano-israéliennes et leurs ‘frappes chirurgicales’ sur l’Iran. Mais déjà, d’autres médias informent de manière plus objective de la réponse iranienne. Ainsi, selon le média libanais Al Mayadeen, « Les missiles de représailles ont visé différentes zones des territoires occupés, frappant Haïfa, Tel-Aviv et le nord de la Palestine occupée. Les sirènes continuent de retentir dans tous les territoires occupés après le lancement de plusieurs salves de missiles. (…) environ 25 tirs de missiles depuis l’Iran vers ‘Israël’ ont été détectés depuis 10 heures ce matin, soit un total d’environ 220 missiles. Des explosions ont également été entendues dans de nombreux États arabes du Golfe qui abritent des bases militaires américaines, notamment en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis (EAU), à Bahreïn, au Koweït et au Qatar. »

Le radar American AN/FPS-132 au Qatar, avant destruction

Contrairement à la réponse iranienne précédente, lors de la guerre américano-israélienne des 12 jours en juin 2025, le conflit s’est donc immédiatement étendu à toute la région, ciblant les bases américaines que les régimes arabes fantoches y ont laissées s’installer. La fracture de la région risque de s’amplifier de manière dangereuse, au plus grand bénéfice du régime sioniste dont les ambitions régionales sont étalées voire revendiquées au grand jour… pour autant qu’il survive à cet épisode.

Par ailleurs, toujours selon Al Mayadeen, « Le Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) a mené des frappes de représailles qui ont visé et détruit le radar américain AN/FPS-132 stationné sur une base américaine au Qatar (…) ce système radar américain, utilisé pour détecter les missiles balistiques, a une portée opérationnelle signalée d'environ 5.000 kilomètres. Le radar d'alerte précoce AN/FPS-132 est considéré comme un élément clé de l'infrastructure de défense antimissile américaine (…) son co ût a été estimé à plus d’un milliard de dollars. Selon la télévision d'État iranienne, le radar a été détruit à l'aide de l'UAV Shahed-136.»

Les autorités de l’Iran avaient averti que, selon leur protocole de la guerre, la réponse à toute éventuelle attaque contre le territoire iranien serait immédiate et proportionnelle. Il semble à ce stade, que les responsables attendent de voir si le duo criminel poursuivra ses bombardements ou s’il reviendra à la raison en optant pour la voie diplomatique. Peu de chance, pour cette dernière option, dès lors que les autorités militaires américaines ont annoncé la poursuite de leurs bombardements dans les prochains jours.

En attendant, il se dit que la réponse militaire iranienne est à l’étude et s’adaptera au choix des assaillants.

Dans tous les cas, Donald Trump vient sans doute de perdre magistralement les prochaines élections de mi-mandat, de manière anticipée. Son caractère impulsif, son ego maladif et sa cervelle de punaise lui ont joué le mauvais tour de se laisser piéger par plus rusé que lui en la personne du criminel de guerre Benjamin Netanyahu, sous mandat d’arr êt de la Cour Pénale Internationale .

Au moment de terminer ce billet, l’information du décès du guide supr ême Ali Khamenei semble se confirmer. De son côté, le Croissant Rouge iranien annonce déjà plus de 200 victimes et 750 blessés. Le reste du monde n’a plus qu’à retenir son souffle…

Daniel Vanhove -

28.02.26