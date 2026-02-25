!!Génocide à Gaza: J 873!! L’initiative citoyenne pour la suspension de l’accord UE-Israël obtient les seuils minimums dans 7 pays

L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) pour suspendre l’Accord d’association entre l’Union Européenne (UE) et 'Israël', lancée mi-janvier, a récolté 461.427 signatures à l’heure où nous publions ces lignes, soit près de la moitié du nombre requis.

Pour qu’une initiative citoyenne européenne soit valable, elle doit recueillir au moins un million de signatures valides et obtenir les seuils minimums dans au moins 7 pays. C’est désormais chose faite: la Belgique, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne et la Suède ont largement franchi le seuil requis. La France est en tête avec 204.252 signatures représentant 350% des 58.320 qu’elle était censé obtenir.

L’initiative tarde à se faire connaître dans certains pays, avec 5 pays en dessous de 5% de l’objectif (la Roumanie, la Lettonie, la Hongrie, la Tchéquie et l’Estonie). Il incombe encore aux militant-es du réseau de l’alliance de la gauche européenne (ELA), dépositaires du texte, de partager et de convaincre dans ces pays pour récolter les signatures nécessaires.

En France, les citoyens peuvent continuer de signer et à faire circuler le texte. Les seuils minimums étant atteint dans 7 pays, ce n’est plus qu’une question de nombre: les Français et les Belges peuvent faire la différence s’ils poursuivent la mobilisation.

Les organisations syndicales à travers l’Europe peuvent aussi appeler à signer la pétition sur leurs propres supports de communication. Interpellez vos représentants syndicaux et faites remonter la pétition.

Relayez, relayez, relayez au maximum, svp... Le génocide ne s'arrête pas et se poursuit chaque jour. Et fort de son impunité, le régime terroriste israélien étend maintenant son emprise et ses méthodes criminelles sur toute la Cisjordanie et Jérusalem. Ils veulent nous avoir à l'usure: montrez-leur que nous n'abdiquerons pas!

L’initiative est ouverte aux signatures ici