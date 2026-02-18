!!Génocide à Gaza: J 866!! Puisque même le génocide sur Gaza reste sans réaction, le régime terroriste israélien étend son vol sur toute la région

Le gouvernement israélien approuve une nouvelle réforme pour annexer la totalité de la Cisjordanie

Cette mesure, qualifiée de changement «radical» de politique, a été annoncée dimanche 8 février par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Défense, Israel Katz.

La décision «a pour but de lever des obstacles vieux de plusieurs décennies, d’abroger la législation jordanienne discriminatoire et de permettre une accélération du développement des colonies sur le terrain», ont déclaré les deux ministres dans un communiqué conjoint.

L’article du Yedioth Ahronoth affirme que cette mesure légaliserait de facto la démolition de maisons dans la zone A de la Cisjordanie occupée, en invoquant le prétexte «des dommages causés au patrimoine et aux sites archéologiques.» Conformément aux accords d’Oslo, la zone A est pourtant censée être contrôlée exclusivement par les Palestiniens.

La chaîne de télévision israélienne KAN a indiqué que cette mesure abrogerait également la loi jordanienne interdisant la vente de terres palestiniennes en Cisjordanie à des colons juifs.

De plus, ce plan transférera l’autorité en matière de permis de construire dans un bloc de colonies, de la municipalité palestinienne à l’Administration civile israélienne. Ceci concerne notamment les zones entourant la mosquée d’Ibrahim, ce qui constitue une violation du protocole d’Hébron de 1997 conclu entre 'Israël' et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

'Israël' démolit déjà systématiquement des maisons palestiniennes construites sans permis, lesquels sont rarement délivrés par les autorités israéliennes.

Cette réforme d’envergure entraînerait la levée du secret et la publication de tous les registres fonciers. Selon Yedioth Ahronoth, les colons juifs pourront contacter directement les propriétaires palestiniens, ce qui facilitera les acquisitions foncières et l’expansion des colonies illégales.

Les accords d’Oslo de 1993 ont conduit au partage de la Cisjordanie occupée en zones A, B et C. La zone A a confié à l’Autorité palestinienne le contrôle des affaires civiles et sécuritaires, tandis que la zone B ne lui a accordé que le contrôle des affaires civiles. Dans la zone C, 'Israël' a obtenu le contrôle total. Depuis, les colonies illégales ont continué de s’étendre, notamment dans les zones A et B.

Avec ces nouvelles dispositions, l’occupation israélienne va pouvoir se développer encore davantage dans les zones A et B, en invoquant de prétendues «violations» concernant des constructions «sans permis», l’accès à l’eau et des dommages aux sites archéologiques.

Les ministres Smotrich & Katz (de gauche à droite)

Selon la chaîne KAN, Katz a déclaré que ces décisions «reflètent une politique claire de renforcement de la présence israélienne en Judée-Samarie», reprenant le nom biblique de la Cisjordanie.

Smotrich a affirmé qu’elles contribueront à «mettre fin aux discriminations à l’encontre des colons» (qui incendient des terres agricoles et des véhicules et agressent quotidiennement les civils palestiniens). Cette nouvelle politique va dans le sens des appels de Smotrich et d’autres responsables en faveur du démantèlement de l’Autorité palestinienne.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a dénoncé dans un communiqué «les décisions dangereuses approuvées par le cabinet israélien, qui vont intensifier les tentatives d’annexion de la Cisjordanie occupée».

Le Hamas a également publié un communiqué dimanche en réaction à cette réforme. «Le gouvernement sioniste d’extrême-droite cherche à étendre la guerre génocidaire et à éliminer la présence palestinienne sur l’ensemble du territoire palestinien. Les décisions de colonisation prises par le gouvernement d’occupation confirment son programme colonial visant à s’emparer de toutes les terres palestiniennes et à déplacer sa population autochtone, ce qui constitue une menace réelle et existentielle», a déclaré Hazem Qassem, porte-parole du Hamas.

Dans un communiqué de presse distinct, le Hamas a appelé «la jeunesse rebelle de Cisjordanie et de Jérusalem à intensifier la confrontation avec l’occupation et ses colons par tous les moyens disponibles, afin de contrecarrer les projets d’annexion, de judaïsation et de déplacement».

Depuis l’arrivée au pouvoir du 1er ministre israélien B. Netanyahu, le gouvernement a rapidement accéléré ses plans d’annexion illégale de la Cisjordanie, occupée par 'Israël' depuis 1967.

L’année dernière, Netanyahu a approuvé la relance du projet controversé de colonisation E1. Ce projet vise à relier Maale Adumim à Jérusalem-Est occupée, considérée comme faisant partie intégrante d’un futur État palestinien.

En 2025, le gouvernement israélien avait également voté pour prendre l’entière responsabilité du cadastre dans la zone C de la Cisjordanie occupée – une zone représentant environ 60% du territoire et abritant la grande majorité des colonies israéliennes. Cette mesure avait déjà été qualifiée d’annexion de facto.

Rédaction The Cradle -

09.02.26