!!Génocide à Gaza: J 864!! Le citoyen ordinaire n'imagine pas le degré de barbarie d''Israël' et ses soutiens

'Israël' a utilisé à Gaza des armes qui ont fait évaporer des milliers de Palestiniens

À l’aube du 10 août 2024, Yasmin Mahani a marché à travers les ruines fumantes de l’école al-Tabin à Gaza-ville, à la recherche de son fils, Saad. Elle a trouvé son mari en train de crier, mais de Saad, il n’y avait aucune trace.

''Je suis entrée dans la mosquée et je me suis retrouvée à marcher sur de la chair et du sang'', a raconté Mahani à Al Jazeera Arabic pour une enquête. Elle a cherché dans les hôpitaux et les morgues pendant des jours. ''Nous n’avons rien trouvé de Saad. Pas même un corps à enterrer. C’était la partie la plus difficile.'' Mahani est l’une des milliers de Palestiniennes dont les proches ont simplement disparu pendant la guerre génocidaire d’'Israël' contre Gaza, qui a tué, à ce jour, plus de 72.000 personnes.

Selon l’enquête d’Al Jazeera Arabic, les équipes de la Protection civile à Gaza ont documenté 2.842 Palestiniens qui ont été «évaporés» depuis le début de la guerre en octobre 2023, ne laissant derrière eux que des projections de sang ou de petits fragments de chair.

Des experts et des témoins ont attribué ce phénomène à l’utilisation systématique par 'Israël' d’armes thermiques et thermobariques interdites internationalement, souvent appelées bombes à vide ou à aérosol, capables de générer des températures dépassant 3.500 degrés Celsius.

Sinistre comptabilité médico-légale

Le chiffre de 2.842 n’est pas une estimation, mais le résultat d’une sinistre comptabilité médico-légale de la Protection civile de Gaza.

Le porte-parole Mahmud Basal a expliqué à Al Jazeera que les équipes utilisent une «méthode d’élimination» sur les sites de frappe. ''Nous entrons dans une maison ciblée et recoupons le nombre connu d’occupants avec les corps récupérés'', a déclaré Basal. ''Si une famille nous dit qu’il y avait cinq personnes à l’intérieur, et que nous ne récupérons que trois corps intacts, nous considérons les deux restants comme «évaporés» seulement après qu’une recherche exhaustive n’ait rien donné d’autre que des traces biologiques — des projections de sang sur les murs ou de petits fragments comme des morceaux de cuir chevelu", a-t-il ajouté.

La chimie de l’effacement

L’enquête a détaillé comment des compositions chimiques spécifiques dans les munitions israéliennes transforment les corps humains en cendres en quelques secondes.

Vasily Fatigarov, un expert militaire russe, a expliqué que les armes thermobariques ne tuent pas seulement; elles oblitèrent la matière. Contrairement aux explosifs conventionnels, ces armes dispersent un nuage de carburant qui s’enflamme pour créer une énorme boule de feu et un effet de vide.

"Pour prolonger le temps de combustion, des poudres d’aluminium, de magnésium et de titane sont ajoutées au mélange chimique", a déclaré Fatigarov. "Cela élève la température de l’explosion à entre 2.500 et 3.000 degrés Celsius".

Selon l’enquête, la chaleur intense est souvent générée par le tritonal, un mélange de TNT et de poudre d’aluminium utilisé dans les bombes fabriquées aux États-Unis comme la MK-84.

Le Dr Munir al-Bursh, directeur général du ministère palestinien de la Santé à Gaza, a expliqué l’impact biologique d’une telle chaleur extrême sur le corps humain, qui est composé d’environ 80% d’eau. "Le point d’ébullition de l’eau est de 100 degrés Celsius", a déclaré al-Bursh. "Lorsqu’un corps est exposé à une énergie dépassant 3.000 degrés combinée à une pression massive et à l’oxydation, les fluides bouillent instantanément. Les tissus se vaporisent et se transforment en cendres. C’est chimiquement inévitable."

Anatomie des bombes

L’enquête a identifié des munitions spécifiques fabriquées aux États-Unis utilisées à Gaza qui sont liées à ces disparitions:

MK-84 ‘Hammer’: cette bombe non guidée de 900 kg, remplie de tritonal génère une chaleur allant jusqu’à 3.500°C.

BLU-109 bunker buster : utilisée lors d’une attaque contre al-Mawasi, une zone qu’'Israël' avait déclarée «zone sûre» pour les Palestiniens déplacés de force en septembre 2024, cette bombe a fait évaporer 22 personnes. Elle a un boîtier en acier et une fusée à retardement, s’enfouissant avant de faire détoner un mélange explosif PBXN-109. Cela crée une grande boule de feu à l’intérieur d’espaces clos, incinérant tout ce qui est à portée.

: utilisée lors d’une attaque contre al-Mawasi, une zone qu’'Israël' avait déclarée «zone sûre» pour les Palestiniens déplacés de force en septembre 2024, cette bombe a fait évaporer 22 personnes. Elle a un boîtier en acier et une fusée à retardement, s’enfouissant avant de faire détoner un mélange explosif PBXN-109. Cela crée une grande boule de feu à l’intérieur d’espaces clos, incinérant tout ce qui est à portée. GBU-39 : Cette bombe à glissement de précision a été utilisée lors de l’attaque de l’école al-Tabin. Elle utilise l’explosif AFX-757. «La GBU-39 est conçue pour garder la structure du bâtiment relativement intacte tout en détruisant tout à l’intérieur», a noté Fatigarov. «Elle tue via une onde de pression qui rompt les poumons et une onde thermique qui incinère les tissus mous.»

Basal de la Protection civile a confirmé avoir trouvé des fragments d’ailes de GBU-39 sur des sites où des corps avaient disparu.

«Un génocide mondial, pas seulement israélien»

Des experts juridiques ont déclaré que l’utilisation de ces armes aveugles implique non seulement 'Israël' mais aussi ses fournisseurs occidentaux. "C’est un génocide mondial, pas seulement israélien", a déclaré l’avocate Diana Buttu, enseignante à l’Université Georgetown au Qatar.

S’exprimant lors du Forum Al Jazeera à Doha, Buttu a soutenu que la chaîne d’approvisionnement est une preuve de complicité. "Nous voyons un flux continu de ces armes en provenance des États-Unis et d’Europe. Ils savent que ces armes ne font pas la distinction entre un combattant et un enfant, pourtant ils continuent de les envoyer."

Buttu a souligné qu’en vertu du droit international, l’utilisation d’armes qui ne peuvent pas faire la distinction entre combattants et non-combattants constitue un crime de guerre. "Le monde sait qu’'Israël' possède et utilise ces armes interdites", a déclaré Buttu. "La question est de savoir pourquoi ils sont autorisés à rester en dehors du système de responsabilité."

Effondrement de la justice internationale

Malgré les mesures provisoires émises par la Cour internationale de justice contre 'Israël' en janvier 2024, lui ordonnant de prévenir les actes de génocide, et un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale émis contre le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu en novembre 2024, les tueries se sont intensifiées.

Tariq Shandab, professeur de droit international, a soutenu que le système de justice internationale a «échoué au test de Gaza». "Depuis l’accord de cessez-le-feu [en octobre], plus de 600 Palestiniens ont été tués", a ajouté Shandab. Il a souligné que la guerre s’est poursuivie par le siège, la famine et les frappes. "Le blocus des médicaments et de la nourriture est lui-même un crime contre l’humanité."

Shandab a pointé du doigt l’«impunité» accordée à 'Israël' par le droit de veto américain au Conseil de sécurité de l’ONU. Cependant, il a noté que les tribunaux de compétence universelle dans des pays comme l’Allemagne et la France pourraient offrir une voie alternative vers la justice, à condition qu’il y ait une volonté politique.

Pour Rafiq Badran, qui a perdu quatre enfants dans le camp de réfugiés de Bureij pendant la guerre, ces définitions techniques signifient peu. Il n’a pu récupérer que de petites parties des corps de ses enfants pour les enterrer. "Quatre de mes enfants ont été tout simplement évaporés", a déclaré Badran, retenant ses larmes. "Je les ai cherchés un million de fois. Il ne restait pas un morceau. Où sont-ils partis?"

Mohammad Mansour -

10.02.26