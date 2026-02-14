!!Génocide à Gaza: J 862!! Pour ce w-e nous vous proposons: Hébron, au cœur de la colonisation (documentaire)

En novembre 2025, Julien Dufour, entrepreneur engagé dans l’humanitaire, s’est rendu à Hébron, en Cisjordanie occupée, où la colonisation étouffe la vie palestinienne au quotidien. Là-bas, il croise la route d’Anwar Abu Eisheh, membre du Conseil municipal d’Hébron et ancien ministre de la Culture palestinien.

En suivant les pas de ce militant franco-palestinien, M. Dufour signe un documentaire à mi-chemin entre le récit historique et le reportage de guerre: ancrée sur sa terre, la vie palestinienne est empêchée à chaque coin de rue.

Souriant et désespérément optimiste, M. Abu Eisheh, «véritable mémoire vivante de la ville», fait découvrir au réalisateur la réalité de l’oppression coloniale, de l’apartheid et du nettoyage ethnique. ''Il m’a accueilli, guidé et transmis l’histoire d’Hébron, sa richesse architecturale et humaine, mais aussi et surtout la colonisation, omniprésente, jusque dans le cœur de la vieille ville'', raconte Julien Dufour qui a voulu montrer «ce que cela signifie réellement pour les civils palestiniens de vivre dans une ville coupée en deux».

''Cette expérience a été profondément marquante. J’ai vu les restrictions, les destructions, les checkpoints, la peur et la violence du quotidien, mais aussi la dignité, la résistance et la résilience des habitants. Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’absence de haine et l’aspiration simple des Palestiniens à une vie normale'', témoigne le réalisateur.

Ce documentaire a été réalisé et produit par 'Frontlines for Peace', une fondation qu’il a créée «autour de trois missions complémentaires dans les zones de conflit, au plus près du front», explique-t-il, notamment en Ukraine et en Palestine: ''La première est l’action humanitaire et médicale, pour sauver des vies et répondre aux urgences. La seconde est la construction de la paix, à travers des projets éducatifs et de soutien au journalisme indépendant, afin de renforcer les sociétés civiles et favoriser le dialogue. La troisième est le témoignage, par le reporting de terrain et la réalisation de documentaires, pour faire connaître la réalité vécue par les populations civiles et porter leur voix.''

'Frontlines for Peace' a entre autres mené le projet Gaza’s voices for peace qui vient de former durant trois mois 20 jeunes journalistes gazaouis aux techniques du MOJO (journalisme mobile) afin qu’ils racontent leur réalité.

Pour voir le documentaire: https://youtu.be/RwsucQaj-fQ

Rédaction Agence Medias Palestine -

03.02.26