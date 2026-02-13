!!Génocide à Gaza: J 861!! La Global Sumud Flotilla lance une nouvelle mission humanitaire vers Gaza

Un “nouveau convoi terrestre, le Sumud” se prépare aussi à acheminer de l’aide médicale, de la nourriture & autres fournitures via l’Afrique du Nord et l’Égypte vers le checkpoint de Rafah

La Global Sumud Flotilla lance une nouvelle mission civile à Gaza le 29 mars, au départ de Barcelone, après confirmation du projet par les organisateurs lors d’une conférence de presse diffusée en direct le 5 février.

Annoncée par le comité directeur de la Global Sumud Flotilla lors d’une émission diffusée depuis Johannesburg, cette nouvelle expédition en mer et par voie terrestre a pour objectif de briser le blocus israélien sur Gaza grâce à la participation massive de civils.

“Nous partirons comme initialement prévu de Barcelone, puis Tunis, l’Italie et d’autres ports méditerranéens, et nous partirons cette fois le 29 mars”, a confirmé la militante Sumeyra Akdeniz Ordu lors de la conférence de presse.

“Nous naviguerons avec des milliers de participants, dont plus de mille médecins, infirmières, professionnels de santé... Des professionnels du secteur médical seront à nos côtés, des éco-bâtisseurs, des enquêteurs spécialisés dans les crimes de guerre, qui feront la différence avec la mission précédente”, a poursuivi Ordu.

Les organisateurs ont présenté cette mission comme une intervention tant politique qu’humanitaire. Ordu a déclaré que la flottille est “une alternative au plan du président américain Donald Trump”, arguant que les Palestiniens doivent être autorisés à décider “de quelle manière ils veulent reconstruire leur propre patrie”.

Parallèlement à l’opération maritime, les militants ont annoncé une nouvelle initiative terrestre. Un porte-parole a déclaré qu’un “nouveau grand convoi terrestre, le nouveau convoi Sumud” se prépare à acheminer de l’aide médicale, de la nourriture et d’autres fournitures à travers l’Afrique du Nord et l’Égypte vers le poste-frontière de Rafah.

Bien qu’'Israël' soutienne avoir ouvert le passage, le militant a déclaré que Rafah reste un lieu de “souffrances inimaginables” et a dénoncé “les manipulations du régime israélien” qui bloquent les sorties et entrées de Gaza. “Ces couloirs humanitaires relèvent donc de notre responsabilité”, a-t-il déclaré, “et nous devons vraiment assumer cette responsabilité en tant que citoyens du monde”.

Les organisateurs ont décrit l’initiative comme une évolution stratégique vers une présence civile durable, dont les premiers signes ont été communiqués par les canaux officiels et la Freedom Flotilla Coalition à la fin de l’année 2025.

La prochaine mission fait suite à une série d’initiatives de flottilles à destination de Gaza depuis 2023, menées par des réseaux désormais rassemblés sous la bannière de la Global Sumud Flotilla. Ces initiatives ont débuté avec la campagne de sensibilisation Handala de la Freedom Flotilla Coalition, suivie en 2024 par une importante mission humanitaire à partir d’Istanbul transportant plus de 5.500 tonnes de marchandises, qui a été bloquée sous la pression et contrainte de renoncer au projet.

En octobre 2025, l’armée israélienne a arraisonné la première flottille officielle Global Sumud, arrêtant et expulsant des centaines de militants, dont beaucoup ont par la suite dénoncé les violences physiques et psychologiques infligées par les soldats israéliens.

Quelques semaines plus tôt, en septembre, un drone israélien a frappé l’un de leurs navires au large des côtes tunisiennes afin de le paralyser et de l’empêcher de poursuivre sa route vers Gaza. Cette attaque a été ordonnée personnellement par le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’été dernier, la marine israélienne a intercepté le navire Madleen le 7 juillet et confisqué le navire Handala plus tard le même mois.

Rédaction The Cradle -

06.02.26