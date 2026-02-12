!!Génocide à Gaza: J 860!! Mort de l'industrie de l''holocauste'

Le génocide à Gaza a mis en lumière l’instrumentalisation de l’'Holocauste', non pas pour prévenir le génocide, mais pour le perpétuer, non pour examiner le passé, mais pour manipuler le présent

Presque tous les spécialistes de la 'Shoah', qui voient dans toute critique d’'Israël' une trahison de la 'Shoah', ont refusé de condamner le génocide à Gaza. Aucune des institutions consacrées à la recherche et à la commémoration de la 'Shoah' n’a établi les parallèles historiques évidents ni dénoncé le massacre des Palestiniens.

Les spécialistes de l’'Holocauste', à quelques exceptions près, ont révélé leur véritable objectif, qui n’est pas d’examiner le côté obscur de la nature humaine, la propension effrayante que nous avons tous à commettre le mal, mais de sanctifier les juifs en tant que victimes éternelles et d’absoudre l’État ethno-nationaliste d’'Israël' des crimes de colonialisme de peuplement, d’apartheid et de génocide.

Toute reconnaissance, même timide, que l’'Holocauste' n’est pas la propriété exclusive d’'Israël' et de ses soutiens sionistes est immédiatement étouffée. Le Musée de l’'Holocauste' de Los Angeles a supprimé une publication Instagram qui affirmait: «“Plus jamais ça” ne peut pas signifier “plus jamais ça” uniquement pour les juifs», suite à une vive polémique . Or, pour les sionistes, «plus jamais ça» signifie précisément cela: plus jamais ça uniquement pour les juifs.

Aimé Césaire, dans son «Discours sur le colonialisme», écrit qu’Hitler ne semblait exceptionnellement cruel que parce qu’il présidait à «l’humiliation de l’homme blanc», appliquant à l’Europe les «procédures colonialistes qui jusque-là avaient été réservées exclusivement aux Arabes d’Algérie, aux coolies de l’Inde et aux nègres d’Afrique».

C’est cette vision déformée de l’'Holocauste' comme un événement unique qui troublait Primo Levi, emprisonné à Auschwitz de 1944 à 1945 et auteur de «Survivre à Auschwitz». Farouche critique de l’État d’apartheid israélien et de son traitement des Palestiniens, il considérait la 'Shoah' comme «une source inépuisable de mal» qui «se perpétue sous forme de haine chez les survivants et ressurgit de mille manières, contre la volonté de tous: soif de vengeance, effondrement moral, négation, lassitude, résignation». Il déplorait le «manichéisme», ceux qui «fuient la nuance et la complexité» et qui «réduisent le cours des événements humains à des conflits, et les conflits à des dualités, nous et eux». Il avertissait que «le réseau de relations humaines à l’intérieur des camps de concentration n’était pas simple: il ne pouvait se réduire à deux blocs, victimes et persécuteurs». L’ennemi, il le savait, «était à la fois à l’extérieur et à l’intérieur».

Levi décrit Mordechai Chaim Rumkowski, un collaborateur juif qui régnait sur le ghetto de Łódź. Rumkowski, surnommé «Roi Chaim», transforma le ghetto en un camp de travail forcé qui enrichit les nazis et lui-même. Il déporta ses opposants vers les camps d’extermination. Il viola et agressa sexuellement des jeunes filles et des femmes. Il exigeait une obéissance aveugle et incarnait le mal de ses oppresseurs. Pour Levi, il était un exemple de ce que beaucoup d’entre nous, dans des circonstances similaires, sommes capables de devenir.

«Nous nous reflétons tous en Rumkowski, son ambiguïté est la nôtre, elle est notre seconde nature, nous, hybrides façonnés d’argile et d’esprit», écrivait Levi dans «Les Noyés et les Rescapés». «Sa fièvre est la nôtre, la fièvre de notre civilisation occidentale qui “descend aux enfers au son des trompettes et des tambours”, et ses misérables ornements sont l’image déformée de nos symboles de prestige social.» «Comme Rumkowski, nous sommes nous aussi tellement éblouis par le pouvoir et le prestige que nous en oublions notre fragilité fondamentale», ajoute Levi. «Que nous le voulions ou non, nous nous soumettons au pouvoir, oubliant que nous sommes tous dans le ghetto, que le ghetto est cerné de murs, qu’à l’extérieur du ghetto règnent les seigneurs de la mort et que le train nous attend tout près.»

Ces leçons amères de la 'Shoah', qui nous rappellent que la frontière entre victime et bourreau est ténue, que nous pouvons tous devenir des bourreaux consentants, qu’il n’y a rien d’intrinsèquement moral à être juif ou survivant de la 'Shoah', sont précisément ce que les sionistes s’efforcent de nier. C’est pourquoi Levi était persona non grata en 'Israël'.

Les études sur l’'Holocauste', qui ont connu un essor fulgurant dans les années 1970 et ont été marquées par la vénération du survivant des camps et fervent sioniste Elie Wiesel – que le critique littéraire Alfred Kazin qualifiait de «Jésus de l’'Holocauste'» – ont aujourd’hui renoncé à toute prétention de défendre des vérités universelles. Ces spécialistes de l’'Holocauste' utilisent un mal de référence, comme le souligne Norman Finkelstein, «non comme une boussole morale, mais plutôt comme un instrument de propagande idéologique». Le mantra «Ne comparez pas», écrit Finkelstein, «est le mantra des maîtres chanteurs moraux ».

Les sionistes trouvent dans l’'Holocauste' et l’État juif un sens à leur existence, ainsi qu’une forme de supériorité morale condescendante. Après la guerre de 1967, lorsque 'Israël' s’est emparé de Gaza et de la Cisjordanie, 'Israël' est devenu, comme l’a observé avec approbation Nathan Glazer, «la religion des juifs américains».

Les études sur l’'Holocauste' reposent sur l’idée fausse que des souffrances uniques confèrent un droit unique. Tel a toujours été le but de ce que Finkelstein appelle «l’industrie de l’Holocauste».

«La souffrance juive est dépeinte comme ineffable, incommunicable, et pourtant toujours à proclamer», écrit l’historien européen Charles Maier dans «Le passé indomptable: histoire, 'Holocauste' et identité nationale allemande». «Elle est profondément intime, indélébile, mais simultanément publique, afin que la société non juive reconnaisse les crimes. Une souffrance très particulière doit être immortalisée dans des lieux publics: musées de l’'Holocauste', jardins du souvenir, lieux de déportation, dédiés non pas comme mémoriaux juifs, mais comme monuments civiques. Mais quel est le rôle d’un musée dans un pays comme les États-Unis, loin des lieux de l’'Holocauste'?… Dans quelles circonstances une douleur privée peut-elle simultanément devenir une douleur publique? Et si le génocide est reconnu comme une douleur publique, ne devons-nous pas accepter la reconnaissance d’autres souffrances particulières? Les Arméniens et les Cambodgiens ont-ils aussi droit à des musées de l’'Holocauste' financés par l’État? Et avons-nous besoin de mémoriaux pour les adventistes du septième jour et les homosexuels, victimes de persécution sous le Troisième Reich?»

Tout crime commis par 'Israël' au nom de sa survie – de son «droit à l’existence» – est justifié par cette prétendue singularité. Il n’y a pas de limites. Le monde est binaire, une lutte sans fin contre le nazisme, un nazisme protéiforme qui dépend de qui cible 'Israël'. S’opposer à cette soif de sang, c’est être antisémite et faciliter un nouveau génocide des juifs.

Cette formule simpliste sert non seulement les intérêts d’'Israël', mais aussi ceux des puissances coloniales qui ont perpétré leurs propres génocides, qu’elles cherchent à dissimuler. Qu’était l’anéantissement des Amérindiens par les colons européens, des Arméniens par les Turcs, des Indiens lors de la famine du Bengale orchestrée par les Britanniques ou la famine provoquée par les Soviétiques en Ukraine? Qu’était le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki? La Destinée manifeste est-elle si différente de l’adhésion des nazis au concept d’espace vital (Lebensraum)? Ce furent également des holocaustes, alimentés par la même déshumanisation et la même soif de sang.

La sacralisation de l’'Holocauste' nazi instaure un paradoxe. Armer et financer l’État d’'Israël', empêcher l’adoption de résolutions et de sanctions de l’ONU condamnant ses crimes, et diaboliser les Palestiniens et leurs soutiens, sont présentés comme une preuve d’expiation et de soutien aux juifs. En retour, 'Israël' absout l’Occident de son indifférence face au sort des juifs pendant l’Holocauste, et l’Allemagne de sa responsabilité dans sa perpétration. L’Allemagne utilise cette alliance contre nature pour dissocier le nazisme du reste de l’histoire allemande, notamment du génocide perpétré par les colons allemands contre les Nama et les Herero en Afrique du Sud-Ouest allemande, aujourd’hui la Namibie.

«Une telle magie, écrit l’historien israélien et spécialiste du génocide Raz Segal, légitime le racisme envers les Palestiniens au moment même où 'Israël' commet un génocide à leur encontre. L’idée d’unicité de l’'Holocauste' reproduit ainsi, au lieu de le remettre en question, le nationalisme d’exclusion et le colonialisme de peuplement qui ont conduit à l’'Holocauste'.»

Segal, directeur du programme d’études sur l’'Holocauste' et le génocide à l’université de Stockton, dans le New Jersey, a publié un article sur Gaza le 13 octobre 2023 — six jours après l’incursion du Hamas et d’autres combattants palestiniens en 'Israël' — intitulé: «Un cas d’école de génocide». Cette dénonciation, émanant d’un chercheur israélien spécialiste de l’'Holocauste' dont des membres de la famille ont péri pendant la 'Shoah', était une prise de position bien isolée.

Segal a vu dans l’exigence immédiate du gouvernement israélien que les Palestiniens évacuent le nord de Gaza, et dans la diabolisation glaçante des Palestiniens par les responsables israéliens — le ministre de la Défense avait déclaré qu’'Israël' «combattait des animaux humains» — l’odeur du génocide. «Toute l’idée de prévention et de “plus jamais ça” repose sur le fait que — comme nous l’enseignons à nos élèves — il existe des signaux d’alarme et qu’une fois que nous les repérons, nous sommes censés agir pour stopper le processus qui pourrait dégénérer en génocide», a déclaré Segal lors de mon entretien avec lui, «même si ce n’est pas encore un génocide.» Vous pouvez visionner mon entretien avec Segal ici.

«Les études sur l’'Holocauste', en tant que discipline, sont peut-être mortes, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose», a-t-il poursuivi. «Si, de fait, les études sur l’'Holocauste' sont inextricablement liées, dès l’origine, à l’idéologie de la mémoire collective de l’'Holocauste', il est peut-être bon que ces études disparaissent. Et cela ouvrira peut-être la voie à des recherches encore plus intéressantes et importantes sur l’'Holocauste' en tant que fait historique, en tant qu’histoire véritable.» Segal a payé pour son courage et son honnêteté. L’offre de diriger le Centre d’études sur l’'Holocauste' et le génocide de l’Université du Minnesota — qui n’a émis aucune condamnation du génocide — lui a été retirée.

Près de deux ans après le début du génocide, l’International Association of Genocide Scholars a finalement publié une déclaration affirmant que la conduite d’'Israël' correspond à la définition juridique énoncée dans la Convention des Nations Unies sur le génocide. Mais les spécialistes de l’'Holocauste' sont en grande majorité restés muets, condamnant sans cesse les atrocités commises par le Hamas tout en ignorant celles commises par 'Israël'. Ils sont restés muets lorsque l’Afrique du Sud a plaidé devant la Cour Internationale de Justice qu’'Israël' commettait un génocide. Ils sont restés muets lorsque Amnesty International a publié, en décembre 2024, un rapport accusant 'Israël' de génocide.

«Combien d’étudiants palestiniens postulent à des programmes de maîtrise et de doctorat en études sur l’'Holocauste' et le génocide à travers le monde? Généralement aucun. Combien d’universitaires palestiniens se considèrent comme des spécialistes de ce domaine? Eux aussi peuvent être comptés sur les doigts d’une main», écrit Segal dans un article co-écrit et publié dans le Journal of Genocide Research.

Le génocide est inscrit dans l’ADN de l’impérialisme occidental. La Palestine l’a clairement démontré. Le génocide est la prochaine étape de ce que l’anthropologue Arjun Appadurai appelle une «vaste correction malthusienne mondiale» visant à «préparer le monde pour les gagnants de la mondialisation, en faisant taire les voix gênantes de ses perdants».

«Alors même que Gaza provoque le vertige, un sentiment de chaos et de vide, elle devient pour d’innombrables personnes impuissantes la condition essentielle de la conscience politique et éthique au XXIè siècle – tout comme la Première Guerre mondiale l’a été pour une génération en Occident», écrit Pankaj Mishra dans «Le monde après Gaza».

Le financement et l’armement d’'Israël' par les États-Unis et les nations européennes, alors qu’il perpètre un génocide, ont fait s’effondrer l’ordre juridique international d’après-guerre. Ce dernier n’a plus aucune crédibilité. L’Occident ne peut plus donner de leçons à quiconque sur la démocratie, les droits de l’homme ou les prétendues vertus de la civilisation occidentale.

Il n’est plus possible de propager le mythe selon lequel l’'Holocauste' nazi serait unique, ou que les juifs bénéficieraient de droits exceptionnels. Ce génocide présage un nouvel ordre mondial, où l’Europe et les États-Unis, ainsi que leur allié israélien, seront des parias. Gaza a mis en lumière une sombre vérité: la barbarie et la civilisation occidentale sont indissociables.



Chris Hedges -

06.02.26