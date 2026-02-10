!!Génocide à Gaza: J 858!! Le Ministère de la Santé met en garde contre un effondrement total et une incapacité à fournir des soins

Le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a averti que les hôpitaux encore en activité dans le territoire se sont transformés, de fait, en lieux d’attente forcée pour des milliers de malades et de blessés, dans un contexte d’incapacité quasi totale à assurer les soins, et face à un avenir sanitaire incertain qui menace les catégories les plus vulnérables.

Un « génocide sanitaire »

Dans un communiqué de presse publié ce samedi, le ministère a déclaré que les conséquences de ce qu’il a qualifié de «génocide sanitaire» ont créé une réalité catastrophique, rendant la poursuite des services médicaux comparable à un miracle quotidien, et constituant un défi extrêmement dangereux pour toute tentative de rétablissement ou de reprise des services spécialisés paralysés par la guerre et le blocus.

Pénuries sans précédent

Le ministère a expliqué que l’épuisement des médicaments et des consommables médicaux a atteint des niveaux sans précédent, au point que les analgésiques les plus simples sont devenus un luxe inaccessible à ceux qui font face à la mort à chaque instant. Il a précisé que:

46 % des médicaments essentiels sont totalement épuisés;

des médicaments essentiels sont totalement épuisés; 66 % des consommables médicaux sont en rupture complète;

des consommables médicaux sont en rupture complète; 84 % des réactifs de laboratoire et des fournitures des banques de sang sont épuisés.

Services médicaux les plus touchés

Le ministère a confirmé que les services de traitement du cancer et des maladies du sang, de chirurgie et d’interventions opératoires, de soins intensifs et de soins de santé primaires figurent parmi les secteurs les plus durement touchés. Cette situation aggrave la souffrance des patients et fait planer la menace d’un effondrement global du système de santé.

Insuffisance de l’aide médicale

Le ministère a ajouté que les quantités de médicaments parvenant aux hôpitaux de Gaza restent très limitées et ne peuvent en aucun cas répondre aux besoins réels nécessaires à la continuité des services de santé essentiels. Il a mis en garde contre le recours à des solutions d’urgence temporaires, qui ne permettront pas de sauver la situation sanitaire mais entraîneront de graves conséquences à court et à long terme.

Appel urgent à la communauté internationale

Le ministère palestinien de la Santé a renouvelé son appel urgent et immédiat à toutes les parties concernées, tant régionales qu’internationales, afin d’intervenir sans délai pour renforcer les stocks de médicaments et de fournitures médicales. Il a averti que tout retard supplémentaire se traduira par la perte de davantage de vies humaines, dans un territoire confronté à l’une des pires catastrophes sanitaires de son histoire.

