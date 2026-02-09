!!Génocide à Gaza: J 857!! Arrestation du coordonnateur du réseau Samidoun en Europe

Nouvelle attaque contre le soutien citoyen international en faveur de la Palestine: arrestation de notre ami Mohamed Khatib

Samidoun, le Réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, condamne dans les termes les plus énergiques l’arrestation, la détention, l’exclusion et la déportation planifiée par le gouvernement grec de Mohammed Khatib, coordinateur de Samidoun pour l’Europe.

Ce samedi 7 février, comme il se rendait en Crète où il devait prendre la parole lors d’un événement de solidarité avec la Palestine mettant en exergue la lutte des prisonniers à l’intérieur des geôles de l’occupation et les voix des prisonniers libérés grâce à la résistance, il a été arrêté à l’aéroport d’Héraklion où on lui a dit qu’il était inadmissible en Grèce et ce, pour des raisons de «sécurité nationale». Sa détention, en attendant son expulsion, constitue une escalade officielle contre la communauté palestinienne et contre le mouvement de solidarité en Grèce, et nous exigeons sa libération immédiate.

Cette ordonnance avait sans doute été émise le 24 décembre 2025 – deux jours seulement après le dixième «sommet tripartite entre la Grèce, Chypre et 'Israël'». Il est clair que, contrairement à la force des sentiments et de la solidarité du peuple grec en faveur de la Palestine, le gouvernement grec exécute une fois de plus la volonté de l’entité sioniste, des États-Unis et des puissances impérialistes de l’UE, telle l’Allemagne.

À maintes reprises, lors de marches et de manifestations de masse, de puissances actions directes ou encore d’actions ouvrières rejetant le fret destiné à la machine de guerre sioniste, le peuple grec a fait savoir clairement qu’il avait choisi le camp de la Palestine et qu’il s’opposait au génocide – et pourtant le gouvernement grec, de droite, a tout fait pour aggraver l’implication de l’État avec l’économie et l’armée sionistes.

Le 23 janvier, Masar Badil, le Mouvement alternatif de la voie révolutionnaire palestinienne, a adressé un appel au mouvement grec, y compris les travailleurs, les étudiants et les partis politiques: «Les visites quasi hebdomadaires de ministres israéliens à Athènes actuellement reflètent une intensification de l’infiltration sioniste inextricablement liée au projet impérialiste dans notre région. Cette infiltration vise à consolider l’influence de l’entité criminelle sioniste via les accords pétroliers, gaziers et énergétiques en Méditerranée orientale, via l’incessante acquisition de terres et de biens immobiliers et via l’intégration de l’économie et des infrastructures grecques aux intérêts de l’occupation et de ses entreprises sécuritaires, économiques et militaires. Tout cela fait partie d’un effort plus large en vue de redessiner la carte du contrôle impérialiste sur la région et de transformer la Grèce en un avant-poste stratégique contre les peuples de notre région.»

Mohammed Khatib reste arrêté. Lorsque s’est répandue la nouvelle de son arrestation, des partisans se sont rassemblés à l’extérieur du commissariat central de la police à Héraklion, en Crète, ont déployé une bannière: «Sumud : La résistance vaincra. La Palestine sera libérée» et ont exigé la libération immédiate de Mohammed Khatib. L’événement de ce soir, où il devait prendre la parole, a bel et bien eu lieu à Mastraha, à Héraklion, en Crète. (...)

Ceci n’est que le dernier en date des incidents répressifs qui ciblent le mouvement pour la Palestine, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, et qui incluent les attaques en cours contre le Réseau Samidoun, les refus d’entrée adressés à Mohammed Khatib aux Pays-Bas, en Suisse et maintenant en Grèce, les tentatives de le priver de son droit d’asile en Belgique, l’interdiction de Samidoun en Allemagne et sa désignation sur les «listes antiterroristes» aux États-Unis et au Canada.

En Belgique, le gouvernement Arizona, de droite (extrême), tente de faire passer une nouvelle loi lui accordant l’autorité sans précédent d’interdire certaines organisations, et plus particulièrement Samidoun. Naturellement, ces attaques sont bien plus répandues et ciblent le mouvement dans son ensemble, y compris, au Royaume-Uni, l’interdiction de Palestine Action, la tentative de poursuivre des dizaines d’activistes directs (dont six qui viennent de gagner leur procès il y a quelques jours à peine), l’arrestation d’éminents dirigeants de la communauté palestinienne en Italie, l’emprisonnement de plus de 10 Palestiniens en Allemagne, l’usage actuel d’allégations d’«apologie du terrorisme» en France dans le but de criminaliser des activistes et le ciblage d’étudiants et de jeunes palestiniens aux États-Unis, dont Mahmud Khalil et Leqaa Kordia, en vue de leur arrestation et de leur expulsion. Toutes ces attaques font partie intégrante de la complicité impérialiste et de l’implication directe dans le génocide – et les attaques contre Samidoun ont lieu dans le cadre du ciblage des quelque 10.000 Palestiniens emprisonnés dans les geôles de l’occupation.

Nous encourageons instamment tous les partisans de la Palestine à répondre à la répression en s’organisant et en agissant, à intensifier leurs activités de soutien au peuple palestinien et de sa lutte pour le retour et la libération, à prendre fait et cause pour Gaza actuellement en état de siège et sous le feu des forces génocidaires tout en étant soumise au pseudo-'cessez-le-feu' du «Conseil de la paix», à organiser à grande échelle des manifestations, des actions, des soirées éducatives et formatives, des activités de perturbation et des mobilisations pour la libération des prisonniers palestiniens dans les geôles sionistes et impérialistes et pour la libération de la Palestine du fleuve à la mer.

Solidarité avec Mohammed Khatib !

Libérez tous les prisonniers palestiniens !

Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre !

Rédaction Samidoun & MCP -

08.02.26