!!Génocide à Gaza: J 855!! L’aide médicale sous pression

Israël a ordonné la fin des activités de MSF à Gaza après le refus de l’ONG de livrer la liste de ses employés palestiniens

Médecins sans frontières dénonce une mesure mettant en danger son personnel et l’accès aux soins. Cette décision s’inscrit dans un durcissement général contre les organisations humanitaires opérant dans l’enclave.

Les autorités israéliennes ont annoncé, dimanche 1er février, la cessation prochaine des activités de Médecins sans frontières (MSF) dans la bande de Gaza, à la suite du refus de l'ONG de transmettre la liste détaillée de ses employés palestiniens.

Le ministère israélien de la diaspora, chargé de l'enregistrement des organisations humanitaires, a indiqué que MSF devra quitter le territoire d'ici au 28 février, évoquant le non-respect d'une obligation administrative présentée comme applicable à l'ensemble des ONG opérant dans la région.

Selon le ministère, MSF serait revenu sur un engagement début janvier concernant la transmission de ces informations. Les autorités israéliennes affirment par ailleurs que deux employés de l'organisation entretiendraient des liens avec le Hamas et le Jihad islamique palestinien, des accusations fermement rejetées par MSF.

L'ONG souligne n'avoir reçu aucune garantie crédible quant à la sécurité de son personnel en cas de divulgation de ces données sensibles. Dans un communiqué, Médecins sans frontières dénonce une décision politique visant, selon elle, à entraver l'acheminement de l'aide humanitaire dans un territoire ravagé par deux années de guerre.

L'organisation affirme avoir accepté, à titre exceptionnel, de transmettre une liste partielle de ses employés en janvier, à condition d'obtenir des engagements clairs sur leur protection. «Aucun dialogue n'a permis d'aboutir à ces garanties», explique MSF, qui dit avoir été placé face à un «choix impossible» entre la sécurité de ses équipes et la poursuite de soins vitaux pour la population civile.

Cette décision s'inscrit dans un durcissement plus large de la politique israélienne à l'égard des acteurs humanitaires. Dès décembre 2025, 'Israël' avait averti que des dizaines d'organisations ne seraient plus autorisées à opérer à Gaza à compter du 1er mars. Une directive adoptée en mars 2025 impose désormais un contrôle renforcé des personnels palestiniens employés par les ONG internationales.

Parallèlement, 'Israël' mène une offensive administrative contre l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, accusée de collusion avec le Hamas, malgré les démentis de l'ONU.





03.02.26