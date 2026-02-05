!!Génocide à Gaza: J 853!! Après une fermetrue de plus de 2 ans, le passage de Rafah vers l'Egypte... entrouvert

Le passage de Rafah rouvre... pour un trafic (très) limité

Seuls 5 des 450 patients palestiniens dans un état critique ont été autorisés à quitter la bande de Gaza lundi, après qu''Israël' ait rouvert le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Egypte pour un trafic limité après plus de deux années de génocide et près de 20 mois de fermeture.

Dr. Mohammed Abu Salmiya, directeur de l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de la ville de Gaza, a déclaré lundi qu'il y avait 450 patients dans un état critique ayant besoin d'un traitement immédiat à l'extérieur de la bande de Gaza. "Nous avons été informés qu'aujourd'hui, seuls 5 patients seront autorisés à sortir avec deux compagnons par le point de passage de Rafah", a déclaré Abu Salmiya à Al Jazeera. "Nous voulons des mécanismes clairs pour la sortie des patients et des blessés de Gaza pour le traitement."

Les autorités sanitaires ont déclaré qu'au moins 1.268 personnes sont mortes à Gaza alors qu'elles attendaient un transfert médical après la fermeture du point de passage par 'Israël'. Le ministère palestinien de la Santé a averti qu'il y a des cas médicaux critiques nécessitant d'urgence une évacuation immédiate par le passage de Rafah, car leur vie est sérieusement menacée.

Abu Salmiya a déclaré qu'il y avait 20.000 patients sur le territoire, dont 4.500 enfants, qui ont un besoin urgent de traitement. Le ministère a déclaré qu'environ 6.000 personnes blessées ont besoin d'un transfert urgent pour recevoir un traitement médical. Il a ajouté que le système d'évacuation actuel est extrêmement lent et pourrait prendre des années pour effacer l'arriéré de patients et de blessés.

Selon le ministère, l'évacuation d'au moins 500 patients par jour est nécessaire pour soulager leurs souffrances.

Les autorités sanitaires ont averti que le nombre de décès parmi ceux qui attendent un transfert médical augmentera bientôt à moins que davantage de Palestiniens ne soient autorisés à sortir immédiatement. "Nous perdons encore des vies chaque jour. N'autoriser que 50 patients hors de Gaza chaque jour n'est pas approprié. Cette dynamique est désastreuse et nous allons perdre plus de vies", a déclaré Abu Salmiya.

La raison pour laquelle les évacuations massives sont nécessaires est que l’armée israélienne a «entièrement détruit» le système de santé de Gaza, a déclaré Abu Salmiya. "Les hôpitaux travaillent au minimum de fournitures médicales et de personnel. 'Israël' continue de nier l’entrée de fournitures, d’ambulances et de médecins volontaires. Nous ne pouvons pas traiter les patients ici et empêcher leur sortie est un arrêt de mort émis contre eux. C’est un meurtre prémédité conçu par les forces d’occupation israéliennes."

Pour les Palestiniens de Gaza, le point de passage de Rafah était depuis longtemps le seul lien avec le monde extérieur.

Les forces israéliennes ont occupé le côté palestinien du point de passage en mai 2024, détruisant ses bâtiments, empêchant les déplacements et provoquant une grave crise humanitaire, en particulier pour les patients. Ils ont déployé des soldats dans une zone tampon militaire à travers le corridor de Philadelphie, où ils restent aujourd'hui.

La première phase du plan de 20 points de cessez-le-feu de Trump à Gaza, entré en vigueur en octobre pour mettre fin à la guerre génocidaire d’'Israël' contre Gaza, avait appelé 'Israël' à laisser entrer l’aide humanitaire sur le territoire et à ouvrir «le point de passage de Rafah dans les deux sens».

Cependant, 'Israël' a violé l’accord et a continué à le conclure avec le meurtre de centaines de civils et le blocage de l’aide dont elle a tant besoin. 'Israël' continue également d’occuper plus de 50% de Gaza.

Il a été rapporté qu’'Israël' envisage de restreindre le nombre de Palestiniens entrant dans la bande de Gaza par le poste-frontière de Rafah, en veillant à ce que plus de personnes soient autorisées à sortir qu’à y entrer. Les responsables israéliens ont appelé à plusieurs reprises au déplacement forcé de Palestiniens de Gaza, à l’occupation de l’enclave et à la construction de colonies illégales. Les Palestiniens craignent que de tels plans pour le point de passage de Rafah au milieu du contrôle israélien ne soient destinés à les expulser définitivement, ou que ceux qui partent même temporairement puissent être empêchés de revenir.

Lundi, le poste-frontière de Rafah a rouvert aux Palestiniens. "A partir de ce moment, et suite à l'arrivée des équipes d'EUBAM au nom de l'Union européenne, le point de passage de Rafah s'est maintenant ouvert aux déplacements des résidents, tant pour l'entrée que pour la sortie", a déclaré un responsable israélien, faisant référence à une mission européenne d'assistance aux frontières.

Les médias liés à l’État égyptien ont rapporté que 50 personnes devaient traverser dans chaque direction dans les premiers jours de la réouverture.

Al Qahera News, qui est lié au service de renseignement d'État égyptien, a rapporté citant une source anonyme que "cinquante personnes quitteront l'Egypte pour Gaza et cinquante personnes viendront de Gaza, dans les premiers jours de l'opération".

La chaîne de télévision publique israélienne Kan a rapporté que le passage serait ouvert pendant environ six heures par jour.

Selon les rapports, les 50 Palestiniens qui doivent rentrer d’Égypte à Gaza sont toujours du côté égyptien du point de passage. Cela fait maintenant plusieurs heures et ils n’ont pas pu pénétrer même dans la zone située entre le côté égyptien et le corridor de Philadelphie.

En outre, l’armée israélienne a mis en place un point de contrôle militaire pour les Palestiniens entrant à Gaza depuis l’Égypte et l’a appelé le corridor «Regavim». Le poste de contrôle est sous le contrôle des services de sécurité israéliens et est situé dans une zone sous contrôle militaire en-dehors du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte.

Le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que les soldats vérifieront l’identité de ceux qui arrivent contre des listes approuvées par les agences de renseignement israéliennes et mèneront une recherche approfondie de leurs biens.

Cependant, contrairement à l’entrée des Palestiniens à Gaza, 'Israël' ne supervisera que la sortie des Palestiniens de Gaza vers l’Égypte à distance, depuis une salle de contrôle à l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale.

Rédaction Quds News Network -

02.02.26