!!Génocide à Gaza: J 848!! Pour ce w-e: A la recherche des disparus... (Reportage)

À Gaza, un autre combat se joue loin du front: celui de retrouver les disparus et d’identifier les morts

Tourné en novembre et décembre 2025, alors qu’un 'cessez-le-feu' est officiellement entré en vigueur, ce reportage suit deux personnes aux trajectoires divergentes: l’une est parvenue à retrouver et identifier ses proches deux ans après leur mort, à organiser un enterrement, acte de dignité au cœur de l’effondrement; l’autre cherche inlassablement, sans obtenir de réponse, sans même savoir si son fils est mort ou vivant.

Les corps non identifiés sont ensevelis dans des fosses communes, sous des numéros, dans «le cimetière des inconnus» de Deir Al Balah.

Dans les hôpitaux, les morgues, les ruines, des familles tentent de redonner une identité à des corps, parfois rendus par l’armée israélienne, selon l’accord de 'cessez-le-feu' d’octobre 2025, ou extraits des décombres.

Faute de moyens, notamment d’identification ADN, tout repose sur la reconnaissance visuelle: un vêtement, une tresse… Plus de 11.000 Palestiniens sont encore portés disparus depuis le 7 octobre 2023, date de l’attaque du Hamas en 'Israël' et du début de l’offensive israélienne sur Gaza.

Filmé par le photographe palestinien Ahmed Abuajwa, ce récit intime saisit les gestes essentiels de ceux qui refusent l’anonymat de la mort: écrire un prénom sur un drap, reconnaître une cicatrice, réciter une prière. Donner un nom, une trace, un lieu: un acte de résistance et de mémoire au cœur de l’horreur.

Note MCP: !! Attention, certaines images sont difficiles et douloureuses à visionner. En même temps, elles témoignent de la réalité d'une population oubliée par nos États 'démocratiques' qui les ont abandonnées à leur sort funeste, laissées aux caprices criminels d'un régime colonial avec lequel ils continuent de collaborer. Dans un décor de fin des temps, une honte sans nom qu'il convient de dénoncer haut et fort, sans relâche.

Pour visionner le reportage: https://www.arte.tv/fr/videos/129995-000-A/gaza-a-la-recherche-des-disparus

Arte reportage -

24.01.26