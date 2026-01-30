!!Génocide à Gaza: J 847!! Violation sans précédent des locaux des Nations-Unies & droit international à Jérusalem-Est

Un nouvel échelon de provocation ouverte et délibérée contre le droit international, en particulier les privilèges et immunités des Nations Unies, par l’État d’'Israël'

Tôt ce matin, les forces israéliennes ont fait irruption au siège social de l’UNRWA, un site des Nations Unies, à Jérusalem-Est.

Des bulldozers ont pénétré dans l’enceinte et ont commencé à démolir des bâtiments à l’intérieur sous la surveillance de députés et d’un membre du gouvernement.

Ceci constitue une attaque sans précédent contre une agence des Nations Unies et ses locaux. Comme tous les États membres des Nations Unies et des pays attachés à un ordre international fondé sur le droit, 'Israël' est obligé de protéger et de respecter l’inviolabilité des locaux des Nations Unies.

Cela se produit dans le sillage d’autres mesures prises par les autorités israéliennes pour effacer l’identité de «réfugié de Palestine».

Le 12 janvier, les forces israéliennes ont fait irruption dans un centre de santé de l’UNRWA à Jérusalem-Est et ont ordonné sa fermeture.

Il est aussi programmé que la fourniture d’eau et d’électricité dans les locaux de l’UNRWA — y compris dans les bâtiments pour la santé et l’éducation — soit coupée dans les prochaines semaines. C’est un résultat direct de la législation votée au Parlement israélien en décembre dernier, qui intensifie les lois existantes anti-UNRWA adoptées en 2024.

Ces actions, ainsi que les incendies criminels précédents et une campagne de diffamation à large échelle, vont à l’encontre de la décision de la Cour internationale de justice en octobre, qui a réaffirmé qu’'Israël' est obligé selon le droit international de faciliter les opérations de l’UNRWA, et non de les entraver ou de les empêcher. La Cour a aussi souligné qu’'Israël' n’a pas juridiction sur Jérusalem-Est.

Il ne peut y avoir d’exceptions. Ceci doit être un signal d’alarme!

Ce qui arrive aujourd’hui à l’UNRWA arrivera demain à n’importe quelle autre organisation internationale ou mission diplomatique, que ce soit dans le Territoire palestinien occupé ou n’importe où dans le monde.

Le droit international a subi une attaque croissante depuis trop longtemps et en l’absence de réponse des États membres, il court le risque de perdre toute pertinence.

[Voilà à quoi aboutit l'impunité que nos États laissent au régime israélien, et que nous ne cessons de dénoncer depuis des années: l'impunité pousse au crime! - ndlr.MCP]

Philippe Lazzarini -

24.01.26