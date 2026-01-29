!!Génocide à Gaza: J 846!! La Belgique impose un embargo sur les armes à 'Israël'

La Belgique a interdit aux aéronefs transportant des armes et du matériel militaire à destination d''Israël' de survoler son espace aérien ou d'effectuer des escales techniques sur son sol, a confirmé vendredi le ministère belge des Affaires étrangères

Selon des sources ministérielles, cette mesure est entrée en vigueur jeudi. La décision, initiée par le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot, exige que les parties concernées communiquent aux autorités belges les détails du transport des vols acheminant du matériel militaire vers 'Israël', rapporte le quotidien Le Soir. Cet embargo vise à empêcher l'acheminement d'armes et de matériels militaires vers 'Israël'.

Cette mesure comble également des lacunes juridiques qui permettaient précédemment des expéditions en «transit sans arrêt», un mécanisme selon lequel la cargaison n'était pas déchargée lors des escales techniques.

Les inspections seront menées par les autorités douanières ainsi que par le Service public fédéral Mobilité et Transports (SPF Mobilité).

En Belgique, les licences d'exportation d'armes relèvent des gouvernements régionaux, tandis que le transport et le transit des armes sont gérés au niveau fédéral. Par conséquent, cet embargo fédéral pourrait rendre inopérantes les licences d'exportation régionales.

''La Belgique a l'obligation de tout mettre en œuvre pour éviter de contribuer à cette situation (…) La Belgique veille au respect de ses obligations en vertu du droit international et envoie un signal clair aux niveaux européen et international'', avait déclaré plus tôt M. Prévot à ce sujet.

La guerre génocidaire menée par 'Israël' contre Gaza, qui a débuté en octobre 2023 a tué officiellement plus de 71.000 Palestiniens et fait plus de 171.000 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, tout en détruisant environ 90% des infrastructures civiles du territoire.

24.01.26