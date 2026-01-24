!!Génocide à Gaza: J 841!! Un nouveau long article pour le w-e: qu’est-ce que le «Conseil de la Paix» de Trump?

L’initiative du «Conseil de la Paix» du président américain D. Trump pourrait rivaliser avec les Nations Unies et jouer un rôle de médiateur dans d’autres conflits internationaux, selon une copie de sa charte, consultée par Middle East Eye

Cet organe a été initialement conçu dans le cadre de la volonté de Trump de créer un nouveau cadre de gouvernance pour la bande de Gaza, ravagée par la guerre après deux années de génocide perpétré par 'Israël'.

Cependant, le texte de sa charte (texte intégral), qui ne mentionne pas l’enclave palestinienne, appelle à la création d’un «organe international de promotion de la paix plus agile et efficace», suggérant que son champ d’action pourrait être bien plus vaste.

«Le Conseil de la Paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les zones touchées ou menacées par un conflit», stipule la charte. «Une paix durable exige un jugement pragmatique, des solutions de bon sens et le courage de rompre avec les approches et les institutions qui ont trop souvent échoué», ajoute le texte.

La charte confère à Trump de larges pouvoirs en tant que président du Conseil de la paix, lui permettant de nommer et de révoquer des États membres – une décision qui ne peut être annulée qu’à la majorité des deux tiers des membres.

Les pays qui rejoignent le Conseil siègent pour un mandat limité de 3 ans, à moins qu’ils ne contribuent à hauteur de plus d’un milliard de dollars au cours de la première année de fonctionnement, précise la charte.

Depuis sa présentation, plusieurs chefs d’État et de gouvernement ont été invités à y adhérer. Selon des sources proches du dossier, le président turc Erdogan a été le premier à être sollicité.

Le 18 janvier, l’Égypte, l’Inde, le Pakistan et l’Arabie saoudite figuraient parmi les dizaines de pays ayant déclaré avoir été invités et ont depuis indiqué être en train d’examiner la question.

Au 19 janvier, on ignorait encore si le 1er ministre israélien Netanyahu avait également été invité (on sait depuis, que c'est le cas-ndlr.MCP)

Qu’est-ce que le conseil exécutif fondateur pour Gaza?

Se situant en dessous du Conseil de la paix dans la structure hiérarchique, on trouve le «conseil exécutif fondateur» pour Gaza. La Maison Blanche a dévoilé la composition de ce conseil exécutif fondateur le 16 janvier. Elle a affirmé que cet organe piloterait la prochaine phase de gouvernance et de reconstruction dans ce territoire ravagé par la guerre.

La Maison Blanche a déclaré que ce conseil exécutif fondateur, composé de 7 membres, réunissait des personnes possédant une «expérience en matière de diplomatie, de développement, d’infrastructures et de stratégie économique».

Elle a précisé que chaque membre du conseil serait responsable d’un portefeuille «essentiel à la stabilisation de Gaza», notamment «le renforcement des capacités de gouvernance, les relations régionales, la reconstruction, l’attraction des investissements, le financement à grande échelle et la mobilisation de capitaux». Cependant, au 19 janvier, la répartition des responsabilités en matière de priorités restait floue.

Dans sa déclaration, la Maison Blanche a également annoncé la nomination de deux conseillers principaux controversés, qui relèveraient du conseil et superviseraient la «stratégie et les opérations quotidiennes».

Le gouvernement a également nommé un Haut Représentant pour Gaza, annoncé la composition d’un Conseil exécutif distinct pour Gaza et désigné le commandant de la Force internationale de stabilisation (FIS), dont la composition restait floue depuis des mois.

Ces annonces ont immédiatement suscité des critiques de la part d’analystes palestiniens et d’organisations de défense des droits humains, qui ont souligné qu’aucun de ces hauts responsables n’était palestinien et que la quasi-totalité des nommés étaient proches d’'Israël'.

Le Hamas n’a pas réagi dans l’immédiat. Il avait pourtant déclaré être prêt à renoncer à ses fonctions de gouvernement dans l’enclave, conformément au plan de D. Trump d’octobre.

Le Jihad islamique, deuxième groupe armé à Gaza, a quant à lui critiqué la composition du Conseil, affirmant que ces nominations «étaient conformes aux exigences israéliennes» et servaient les intérêts d’'Israël'.

Qui sont les sept membres fondateurs du comité exécutif?

► Marco Rubio

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio figure en premier sur la liste des membres fondateurs du comité exécutif. Soutien de longue date d’'Israël', M. Rubio s’est opposé à plusieurs reprises à toute conditionnalité de l’aide militaire américaine à ce pays.

En tant que sénateur, il a parrainé la loi de lutte contre le BDS (Combating BDS Act) afin de contrer le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) visant 'Israël'. Il arguait que les boycotts et les sanctions ciblaient injustement 'Israël' et compromettaient sa sécurité et sa position diplomatique.

Après les attaques du 7 octobre, il a soutenu à plusieurs reprises les offensives israéliennes contre Gaza, présentant cette guerre comme cruciale pour la sécurité d’'Israël'. Il a affirmé à maintes reprises que le Hamas devait être «éradiqué» et a rejeté toute enquête internationale sur la conduite de l’armée israélienne.

Depuis sa nomination au poste de secrétaire d’État, M. Rubio a réaffirmé cette position, tout en saluant la première phase de l’accord de cessez-le-feu, la qualifiant de «meilleur» et «seul» plan possible.

► Jared Kushner

Jared Kushner, gendre du président américain, a acquis une notoriété internationale en 2020 en tant que l’un des architectes du plan controversé du «Deal du siècle».

Malgré son absence d’expérience préalable en matière de politique gouvernementale ou de relations internationales, ce plan prévoyait l’annexion de vastes portions de la Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain en échange de la reconnaissance d’un État palestinien morcelé, sans contrôle sur ses frontières ni son espace aérien.

Kushner s’en est pris violemment aux Palestiniens lorsqu’ils ont rejeté le plan, les qualifiant de «sauvages» et leur conseillant même de «prendre une douche froide» et de l’examiner de plus près.

L’année dernière, le plan de Trump, largement discrédité, visant à déplacer de force les Palestiniens et à transformer Gaza en une «Riviera» américaine, reprenait presque mot pour mot les projets que Kushner avait précédemment exposés pour l’enclave. Lors d’une conférence à l’Université Harvard en 2024, Kushner a évoqué pour la première fois cette idée, déclarant qu’il ferait «son possible pour déplacer les habitants et ensuite assainir la situation».

«Les terrains en bord de mer à Gaza pourraient avoir une valeur considérable… si les gens s’attachaient à développer leurs moyens de subsistance», avait-il alors affirmé.

Selon ce plan, les Palestiniens recevraient 5.000 dollars pour quitter leurs terres et Gaza aurait été transformée en complexes touristiques de luxe et en îles artificielles.

► Steve Witkoff

Steve Witkoff, promoteur immobilier américain milliardaire et juif, n’avait aucune formation diplomatique avant d’être nommé envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient. Pourtant, cet homme de 68 ans a été largement salué pour avoir mené à bien l’accord de cessez-le-feu d’octobre.

Lors d’une rencontre avec des dirigeants du Hamas à Charm el-Cheikh, Witkoff a partagé la douleur d’avoir perdu son fils d’une overdose alors qu’il négociait avec Khalil al-Hayya, haut responsable du mouvement palestinien.

Plus tôt ce mois-ci, Witkoff a annoncé le lancement de la deuxième phase du plan de Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, ajoutant qu’il attendait du Hamas qu’il «respecte pleinement ses obligations» au titre de l’accord, sous peine de «graves conséquences».

► Tony Blair

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a longtemps été pressenti pour siéger au sein du comité chargé de superviser Gaza après la guerre, malgré l’implication de son pays dans l’invasion et l’occupation désastreuses de l’Irak en 2003.

Outre son rôle dans la guerre d’Irak, son mandat d’envoyé spécial pour la paix au Moyen-Orient n’a pas permis d’instaurer une solution de paix durable pour 'Israël'-Palestine et a été largement critiqué par les deux camps.

Après son départ du pouvoir, son cabinet de conseil, le Tony Blair Institute (TBI), a suscité de vives critiques pour avoir conseillé de nombreux gouvernements autocratiques, dont l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

L’institut a démenti les informations selon lesquelles Blair aurait conseillé le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en 2014, après que ce dernier eut destitué le premier dirigeant démocratiquement élu du pays, Mohamed Morsi.

Le TBI a également reçu des fonds d’un escroc financier lié aux colonies israéliennes illégales et à un réseau islamophobe américain. Depuis son départ du pouvoir, Blair est également mécène honoraire de la branche britannique du Fonds national juif (JNF) israélien, qui a fait l’objet de vives critiques pour ses activités, notamment un don d’un million de livres sterling (1,3 million de dollars) à ce qu’il qualifie de «plus grande milice d’'Israël'» et la suppression de la Palestine de ses cartes officielles.

Plus récemment, le TBI a été associé à un plan d’après-guerre pour Gaza, largement condamné, qui prévoyait la transformation de la bande de Gaza en un centre commercial et le déplacement forcé des Palestiniens de cette enclave ravagée par la guerre.

► Ajay Banga

Ajay Banga, président de la Banque mondiale, est l’un des deux experts financiers à intégrer le conseil d’administration fondateur.

Après avoir débuté sa carrière chez Nestlé-Inde, il a joué un rôle déterminant dans le lancement des franchises de restauration rapide Pizza Hut, KFC et PepsiCo en Inde, au moment même où l’économie du pays se libéralisait.

Il a ensuite conseillé plusieurs personnalités politiques américaines, dont l’ancien président Barack Obama, et a été nommé en 2023 à la tête de la Banque mondiale par l’ancien président américain Joe Biden.

En 2024, M. Banga a salué le 1er ministre indien Narendra Modi pour ce qu’il a qualifié de renforcement des relations avec les États-Unis.

Quelques années auparavant, M. Banga avait reçu le Padma Shri, l’une des plus hautes distinctions indiennes, précédemment décernée par le gouvernement indien à Jawaharlal Nehru.

► Marc Rowan

L’homme d’affaires milliardaire Marc Rowan est le deuxième expert financier à rejoindre le conseil d’administration fondateur.

En tant que PDG d’Apollo Global Management, sa société de capital-investissement est fortement impliquée dans des entreprises israéliennes. Sa société a déjà collaboré avec des entreprises telles que Phoenix Holdings, désormais connue sous le nom de Phoenix Financial, qui, selon des données consultées par Middle East Eye, détenait en mars 2025 des actions d’entreprises accusées par les Nations Unies d’opérer dans des colonies illégales des territoires palestiniens occupés.

Dans plusieurs interviews, Rowan, âgé de 63 ans, s’est décrit comme un «fier partisan de l’État d’'Israël'» qu’il a qualifié de «refuge» pour les juifs. Il préside actuellement le conseil d’administration de l’UJA-Federation de New York, l’une des plus importantes organisations philanthropiques locales au monde, qui aurait versé des fonds à des groupes soutenant les colonies israéliennes.

En octobre 2023, quelques semaines après qu’un festival pro-palestinien ait été organisé par son ancienne université, l’Université de Pennsylvanie, Rowan a exigé la démission du président et du président du conseil d’administration de l’établissement. Bien que l’événement se soit tenu plusieurs semaines avant les attentats du 7 octobre, les deux responsables ont par la suite démissionné.

En décembre 2025, Rowan a accusé Zohran Mamdani, alors candidat à la mairie de New York, d’être un «ennemi» des juifs lors d’une levée de fonds qui a permis de récolter environ 57 millions de dollars pour des causes pro-israéliennes. Mamdani remportera néanmoins l’élection haut la main et deviendra maire de New York.

► Robert Gabriel

Robert Gabriel, un personnage relativement inconnu, a également été nommé au conseil d’administration fondateur. Gabriel a été conseiller politique lors de la première campagne présidentielle de Trump et, pendant les émeutes du 6 janvier, il a envoyé un SMS à une personne non identifiée, disant: «Le président des États-Unis, j’en suis sûr, adore ça.»

Selon Politico, Gabriel a travaillé en étroite collaboration avec la cheffe de cabinet Susie Wiles en tant que principal conseiller et, pendant la campagne présidentielle de 2024, il a été son assistant.

Qui sont les conseillers principaux nommés au «Conseil de la Paix»?

La Maison Blanche a annoncé la nomination de deux conseillers principaux, Aryeh Lightstone et Josh Gruenbaum, chargés de la stratégie et des opérations quotidiennes du Conseil de la Paix.

Aryeh Lightstone était conseiller principal de David Friedman, fervent défenseur du mouvement de colonisation illégal d’'Israël', lorsque ce dernier était ambassadeur des États-Unis en 'Israël' entre 2017 et 2021. Il a également été directeur exécutif de Shining Light, une organisation américaine de collecte de fonds liée à la droite israélienne.

Selon Haaretz, Aryeh Lightstone a aussi joué un rôle déterminant dans la création de la très controversée Fondation humanitaire pour Gaza.

On sait moins de choses sur Josh Gruenbaum, présenté par la Maison Blanche comme conseiller principal chargé de la coordination opérationnelle. On sait toutefois qu’il a collaboré avec Jared Kushner sur le projet de «Riviera» de Trump pour Gaza.

Qui est le Haut Représentant pour Gaza?

La Maison Blanche a également annoncé la nomination de l’ancien envoyé spécial de l’ONU, Nikolay Mladenov, au poste de Haut Représentant pour Gaza. Il assurera la liaison entre le Conseil exécutif de Gaza et le Comité national pour l’administration de Gaza (CNAG), un comité technocratique composé de responsables palestiniens chargé de gérer l’enclave.

Basé aux Émirats arabes unis, Mladenov a tissé des liens étroits avec Jared Kushner lorsque ce dernier négociait les accords d’Abraham de 2020. Ces accords ont permis aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Maroc et au Soudan de normaliser leurs relations avec 'Israël', comme l’ont indiqué des responsables arabes et occidentaux à MEE.

Kushner a déclaré au New York Times que l’administration Trump s’était confiée au diplomate bulgare durant les négociations et avait pris en compte ses observations constructives.

Qu’est-ce que le Conseil exécutif de Gaza?

La Maison Blanche a également nommé un «Conseil exécutif de Gaza» de 11 membres, chargé d’assurer la coordination régionale et internationale. Les responsabilités de ce conseil et de ses membres restent floues.

Selon la liste publiée par la Maison Blanche, le conseil comprend Blair, Kushner, Rowan et Witkoff – plusieurs figures déjà présentes dans le conseil exécutif fondateur.

Le Conseil exécutif de Gaza comprend également de hauts responsables d’États de la région, dont le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, le diplomate qatari Ali Al-Thawadi, le responsable des services de renseignement égyptiens Hassan Rashad et la ministre des Émirats arabes unis Reem al-Hashimy.

Sigrid Kaag, femme politique néerlandaise et coordinatrice des Nations Unies à Gaza, a également été proposée.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que l’homme d’affaires israélo-chypriote Yakir Gabay, proche de Blair et Kushner, siégerait également au conseil.

Qu’est-ce que le Comité national pour l’administration de Gaza?

Le Comité national pour l’administration de Gaza (CNAG) a été créé en octobre dans le cadre du plan de paix en 20 points de Donald Trump pour Gaza. Annoncé officiellement le 15 janvier, sa composition n’a pas encore été confirmée, mais selon une liste consultée par MEE, le comité sera dirigé par Ali Shaath, ancien vice-ministre palestinien de la Planification.

S’adressant à la presse le 18 janvier, M. Shaath a déclaré que l’instance s’efforcerait de rétablir les services essentiels à Gaza et de bâtir une société «enracinée dans la paix». «Sous l’égide du Conseil pour la paix, présidé par le président Donald J. Trump, et avec le soutien et l’assistance du Haut Représentant pour Gaza, notre mission est de reconstruire la bande de Gaza, non seulement en termes d’infrastructures, mais aussi dans un esprit de paix», a déclaré M. Shaath.

Il a ajouté que le CNAG se concentrerait sur l’instauration de la sécurité dans l’enclave, dont un peu moins de la moitié est contrôlée par le Hamas. Suite à l’accord de cessez-le-feu d’octobre, 'Israël' contrôle au moins 53% de Gaza, occupant un territoire situé à l’est de la «Ligne jaune», une frontière invisible et en constante expansion.

Selon la liste consultée par MEE, les autres membres du Conseil national de la bande de Gaza (NCAG) sont: Omar Shamali, chargé des communications; Abdul Karim Ashour, chargé de l’agriculture; Aed Yaghi, responsable du système de santé de l’enclave, fortement dégradé; et Aed Abu Ramadan, en charge de l’industrie et de l’économie.

La liste précise également que Jabr al-Daour superviserait l’éducation; Bashir al-Rayes, les finances; Ali Barhoum, l’eau et les municipalités; Hanaa Tarzi, l’aide humanitaire et la solidarité; et Adnan Salem Abu Warda, le pouvoir judiciaire.

Rami Tawfiq Helles serait responsable des biens religieux et des affaires de main d’or; Osama Hassan al-Saadawi, le logement et les travaux publics; et Samira Helles, l’énergie et les transports. Parallèlement, Sami Nasman, ancien haut responsable de la sécurité de l’Autorité palestinienne et critique de longue date du Hamas, allait devenir ministre de la Sécurité. (En 2015, un tribunal de Gaza a condamné Nasman par contumace à 15 ans de prison pour incitation au «chaos» et pour avoir prétendument orchestré des tentatives d’assassinat contre des dirigeants du Hamas).

Faisal Edroos -

19.01.26