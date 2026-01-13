'Israël' est confronté à une vague d’émigration sans précédent: plus de 150.000 citoyens ont quitté le pays ces deux dernières années

Selon les analystes, ce phénomène représente un défi structurel majeur pour le projet sioniste et la viabilité à long terme de l’État. L’ampleur, les causes et les implications politiques de cet exode ont été examinées en détail dans un récent rapport du magazine +972, qui documente une perte de confiance croissante envers l’État israélien parmi ceux qui choisissent de partir.

S’appuyant sur des données officielles israéliennes, le rapport note que l’émigration a fortement augmenté après le retour au pouvoir du gouvernement d’extrême-droite de B. Netanyahu et s’est accélérée brutalement après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et l’offensive israélienne génocidaire qui a suivi à Gaza. Pour la première fois depuis sa création, 'Israël' enregistre plus d’émigrants de longue durée que de personnes de retour au pays. Les chiffres du Bureau central des statistiques (CBS) d’'Israël' montrent qu’en 2023 seulement, 82.800 Israéliens ont quitté le pays pour des séjours prolongés, soit une augmentation de 44% par rapport à l’année précédente. Les départs ont connu une forte hausse immédiatement après octobre 2023 et se sont poursuivis tout au long de 2024, avec près de 50.000 Israéliens partis au cours des huit premiers mois de cette année. En 2025, 70.000 citoyens supplémentaires ont quitté le pays, tandis que seulement 19.000 sont revenus. Depuis l’entrée en fonction du gouvernement actuel, on estime que plus de 200.000 Israéliens ont quitté le pays.

Comme le souligne le magazine +972, cette tendance remet en cause un pilier fondamental de l’idéologie sioniste. Depuis 1948, 'Israël' considère l’expansion démographique juive comme essentielle à sa survie, combinant des efforts pour stimuler la natalité avec des politiques visant à attirer les immigrants juifs grâce à la Loi du retour et à d’importantes incitations étatiques. Dans le même temps, l’État a historiquement stigmatisé l’émigration juive, qualifiant ceux qui partent de «yordim» – «ceux qui descendent» – et privant les citoyens résidant à l’étranger du droit de vote.

Si 'Israël' accueille aujourd’hui près de la moitié de la population juive mondiale, des vagues d’émigration ont périodiquement suivi des périodes de crise, notamment des ralentissements économiques et des guerres majeures. Ce qui distingue la vague actuelle, cependant, c’est son ampleur, sa rapidité et sa nature politique. Selon le rapport +972, de nombreux Israéliens partent brusquement, achetant des billets aller simple à la dernière minute et sans intention de revenir.

Le rapport attribue les origines de ce départ à l’opposition généralisée à la réforme judiciaire de Netanyahu et à la consolidation du pouvoir de l’extrême-droite, religieuse et nationaliste, bien avant octobre 2023. Cependant, l’offensive israélienne contre Gaza a transformé l’émigration en ce que beaucoup de personnes interrogées ont décrit comme une fuite, motivée par la peur, une rupture morale et un effondrement de la confiance dans les institutions étatiques. Les personnes citées par +972 ont pointé du doigt l’incapacité de l’État à protéger les civils le 7 octobre, la normalisation manifeste d’un discours génocidaire au sein de la société israélienne, la dégradation des services publics et leurs inquiétudes quant à la conscription militaire de leurs enfants. D’autres ont déclaré avoir quitté le pays pour éviter toute complicité dans ce que les experts juridiques internationaux et les organisations de défense des droits humains qualifient de plus en plus de génocide.

Le profil démographique des personnes qui partent représente une préoccupation stratégique supplémentaire pour l’État israélien. Les émigrants sont majoritairement jeunes, laïcs, instruits et économiquement mobiles – des secteurs essentiels pour les effectifs militaires, les recettes fiscales et l’économie axée sur les technologies. Les médias et les universitaires israéliens alertent depuis longtemps sur la «fuite des cerveaux», mais la vague actuelle dépasse de loin les tendances précédentes.

Parallèlement, le rapport de +972 souligne que l’émigration demeure un privilège inégalement réparti au sein de la société israélienne. Nombre de ceux qui peuvent partir possèdent la double nationalité ou ont les moyens économiques de s’installer ailleurs, des avantages refusés à la plupart des Palestiniens et à de nombreux juifs non ashkénazes. Les critiques affirment que la citoyenneté israélienne elle-même fonctionne comme une forme de privilège colonial, permettant aux membres du groupe dominant d’abandonner le projet lorsque son coût politique et moral devient insupportable.

Malgré les efforts financés par l’État pour maintenir son influence sur les communautés israéliennes à l’étranger, notamment les initiatives gouvernementales en Europe, l’ampleur des départs a suscité l’inquiétude au sein des instances politiques israéliennes. La croissance démographique a ralenti en 2025 pour la première fois depuis des décennies, principalement en raison de l’émigration, conjuguée à la baisse du taux de fécondité et à la mortalité liée à la guerre.

Pour un État qui se définit comme un havre de paix pour les juifs du monde entier, le fait que des dizaines de milliers de citoyens choisissent de partir pendant ce que les dirigeants qualifient de «guerre existentielle» révèle une contradiction fondamentale. Comme l’a déclaré un ancien journaliste israélien cité par +972, si l’État ne peut ni protéger les civils, ni contenir les violences de masse, ni offrir un avenir non marqué par une guerre permanente, «il n’y a plus rien à faire».

Rédaction Middle East Monitor -

09.01.26