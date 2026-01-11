!!Génocide à Gaza: J 828!! Depuis le “cessez-le-feu”, cinq Palestiniens sont tués en moyenne chaque jour

'Israël' tue cinq enfants lors de nouveaux raids sur la “zone de sécurité” de Gaza

Hamsa Housou, 11 ans, gisait sans vie sur une table métallique froide à la morgue de l’hôpital Al-Shifa. Son visage et la partie supérieure de son pyjama rayé étaient couverts de sang, tandis qu’un membre de sa famille lui essuyait doucement la bouche et la joue avec un chiffon humide, en pleurant. Elle dormait dans son lit tôt jeudi matin lorsqu’elle a été mortellement touchée par des tirs israéliens. La maison de sa famille à Jabaliya, à l’ouest de la ligne dite “jaune”, se trouve dans une zone considérée comme sûre.

“Nous dormions, et soudain, vers 5 heures du matin, il y a eu des détonations, des détonations bruyantes et des obus”, a déclaré l’oncle de Hamsa, Aouni Housou, debout devant son petit corps. “Je vis à l’étage, et j’ai entendu des cris. Nous avons couru en bas et ils ont dit que la petite fille avait été blessée. Nous sommes allés la voir et elle était couverte de sang”.

Il a fallu une demi-heure pour qu’une ambulance arrive. Quand ils sont enfin arrivés à l’hôpital, Hamsa était morte.

Selon le décompte d’Al Jazeera, cette fillette de 11 ans fait partie des 14 Palestiniens, dont cinq enfants, tués lors d’attaques israéliennes dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures. Depuis l’entrée en vigueur du soi-disant cessez-le-feu le 10 octobre, 'Israël' tue des Palestiniens à Gaza presque quotidiennement. Les frappes de missiles, les tirs et les bombardements ont lieu à la fois à l’est de la ligne jaune, occupée par les troupes israéliennes dans le cadre de l’accord initial, et à l’ouest de celle-ci, où la majorité des Palestiniens sont entassés sur moins de la moitié du territoire de Gaza. Au moins 425 Palestiniens ont été tués et plus de 1.200 blessés au cours des trois derniers mois du “cessez-le-feu”, soit près de cinq Palestiniens tués chaque jour.

“Toutes les nuits, il y a des bombardements, des tirs, des barrages de feu, des quadroptères. Toutes les nuits. Des éclats d’obus frappent notre maison. De quel cessez-le-feu parle-t-on? Ce cessez-le-feu n’est qu’une mise en scène au vu et au su du monde entier. Pourquoi la tuer?”, a déclaré A.Housou, en montrant sa nièce sans vie, incapable de retenir ses larmes.

Alors que l’attention du monde s’est détournée de Gaza depuis la mise en place du “cessez-le-feu”, le génocide se poursuit, avec des attaques militaires israéliennes quotidiennes et des restrictions sévères sur les produits de première nécessité, notamment les fournitures médicales, la nourriture, les matériaux de construction et d’autres articles.

En l’espace d’une seule journée, dans la nuit de mercredi à jeudi soir, l’armée israélienne a frappé des maisons d’habitation, des écoles abritant des Palestiniens déplacés et des campements de tentes. À Mawasi Khan Younis, une zone proche de la mer, deux frappes aériennes distinctes ont tué quatre Palestiniens dans leurs tentes sur la plage, selon l’agence de presse palestinienne Wafa. Un autre Palestinien a été tué lorsqu’'Israël' a bombardé une tente abritant des personnes déplacées dans la zone d’Al-Attar à Khan Younis. Dans le camp de réfugiés de Jabaliya, deux Palestiniens ont été tués lorsque les des raids sur l’école Abu Hussein, qui abritait plusieurs familles déplacées. Dans le quartier d’Al-Tuffah, au nord-est de la ville de Gaza, une frappe aérienne israélienne a frappé un immeuble résidentiel, tuant deux personnes et en blessant cinq autres.

“Ma maison est juste à côté de celle qui a été bombardée. J’étais dans cette pièce, à côté de la véranda. Soudain, quelque chose a volé et m’a projeté sur le lit. La fenêtre entière s’est brisée, en mille morceaux. Ma femme a également été projetée sur le lit”, a déclaré Abu Hassan Alwan à Drop Site, debout devant les décombres de l’immeuble d’Al-Tuffah: “Si quelqu’un vous parle de zone sûre, n’en croyez rien. Les Israéliens ont le droit de frapper où ils veulent. Ils frappent toutes les ‘cibles’ possibles et imaginables. Il n’y a pas de zones sûres”, a-t-il ajouté. “Ce cessez-le-feu n’est pas respecté”.

Des débris de béton et de la poussière recouvrent un étage entier de la maison tandis que les membres de la famille trient les décombres. Une grosse munition non explosée gisait au milieu d’une pièce.

“Nous avons été choqués par ce qui s’est passé, c’était une catastrophe. Nous sommes dans une zone verte, il y avait un cessez-le-feu, et nous étions tranquillement assis chez nous”, a déclaré Ahmad Akram Alwan, qui possède un terrain près de l’immeuble et se trouvait juste à côté au moment de l’attaque. “Nous n’avons rien à voir avec quoi que ce soit. Et soudain, nous nous retrouvons sous les décombres. Voilà notre situation à Gaza”.

Dans un communiqué, le Hamas a qualifié cette vague de bombardements d’“escalade criminelle dangereuse et de violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu. Il s’agit d’une tentative délibérée de perturber la situation, de se soustraire aux obligations de l’accord et d’entraver la transition vers la deuxième phase”.

Le cessez-le-feu n’a pas dépassé la phase 1, qui a vu le retrait partiel des troupes israéliennes et l’échange de prisonniers. 'Israël' a au contraire consolidé son contrôle sur plus de 50% de l’enclave en combinant la construction d’infrastructures militaires et la destruction de bâtiments existants, semblant préparer le terrain pour établir une présence permanente dans la majeure partie de la bande de Gaza.

Abdel Qader Sabbah & Sharif Abdel Kuddus -

08.01.26