!!Génocide à Gaza: J 824!! Né de parents issus du Maroc & de Tunisie, un ministre israélien réfute le droit des Palestiniens de se sentir chez eux

Un ministre israélien affirme: «Gaza nous appartient, les Palestiniens sont des invités»

Le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar (de père marocain & mère tunisienne-ndlr.MCP), a déclaré que Gaza appartenait à 'Israël' et que les quelque 2,3 millions de Palestiniens vivant dans l’enclave y étaient des «invités».

Dans une interview accordée à la chaîne publique Kan, alors qu’il expliquait les raisons pour lesquelles il envisageait de couper les fonds à l’industrie cinématographique israélienne, suite à l’attribution du prix Ophir, la plus prestigieuse récompense du cinéma israélien, au film «La Mer», qui raconte l’histoire d’un jeune Palestinien de Cisjordanie occupée se voyant refuser l’autorisation d’entrer sur une plage des territoires palestiniens occupés, M. Zohar a affirmé que le film donnait une image négative des forces israéliennes et présentait 'Israël' comme un «pays d’apartheid qui tue des Palestiniens», selon le Times of 'Israël'.

«C’est un film qui dépeint une certaine réalité, celle de l’occupation», a déclaré la radio. «Vous avez peut-être un problème avec l’occupation, mais pas avec le film, car le film ne ment pas à cet égard.»

Le ministre Zohar a affirmé qu’'Israël' «n’occupe rien», ajoutant: «La Judée et la Samarie nous appartiennent», reprenant le terme biblique désignant la Cisjordanie occupée.

Interrogé sur la bande de Gaza et sur la question de savoir si la présence israélienne y était considérée comme une occupation, il a également rejeté cette affirmation, déclarant: «Gaza nous appartient aussi. Nous les laissons simplement y séjourner comme des invités jusqu’à un certain point, mais Gaza est à nous.»

Lui et d’autres membres d’extrême-droite de la coalition gouvernementale de Netanyahu ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien indéfectible à l’occupation de Gaza et à l’établissement de colonies illégales. Des ministres ont également affirmé que la Cisjordanie et Gaza faisaient partie d’'Israël'.

Rédaction Quds News Network -

04.01.26