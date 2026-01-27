Le site américain Mondoweiss a mis en garde contre l’effondrement imminent des exportations agricoles d’Occupation nazie sioniste, dans un contexte de montée du boycott international en réaction à la guerre de génocide menée dans la bande de Gaza

Impact profond du boycott sur l’agriculture sioniste

Le rapport indique que des agriculteurs sionistes ont confirmé que le boycott a causé des dommages profonds aux marques sionistes, susceptibles d’être irréversibles. Les exportations de fruits ont fortement chuté, en particulier vers les marchés européens, qui évitent désormais de manière manifeste les produits sionistes.

Isolement international et rejet des produits sionistes

Le site cite la chaîne publique sioniste Kan 11, selon laquelle 'Israël' est désormais internationalement isolé, au même titre que la Russie (?), parmi les pays faisant l’objet d’un boycott. Les marchés européens refusent l’achat de produits tels que les mangues et les agrumes, ne les acceptant qu’en cas de pénurie extrême.

Effets du blocus de la mer Rouge

Le rapport explique que le blocus imposé par les Houthis en mer Rouge a contraint les compagnies maritimes à emprunter des routes plus longues et plus coûteuses, réduisant l’accès aux marchés asiatiques et aggravant la crise des exportations.

Il est également indiqué que des sondages d’opinion révèlent que la majorité des sionistes soutiennent la guerre et estiment qu’il n’existe pas de civils innocents à Gaza. Selon le rapport, cette perception interne, qui justifie les pratiques de destruction massive, a contribué à renforcer le rejet international.

Atteinte aux symboles historiques de l’agriculture sioniste

Mondoweiss considère que l’une des conséquences les plus marquantes du boycott est l’atteinte portée à des symboles historiques de l’agriculture israélienne, notamment les oranges de Jaffa, provoquant un choc au sein de la conscience collective sioniste.

Des données provenant du kibboutz 'Givat Haïm Ihoud' révèlent que les vergers d’agrumes sont désormais menacés d’arrachage total en raison de l’absence de commandes à l’exportation, alors que les agriculteurs travaillent à perte depuis le début de la guerre.

Des agriculteurs de troisième génération ont indiqué avoir cessé toute exportation et se reposer uniquement sur le marché local, lui-même confronté à une surproduction et à la saturation des installations de stockage. Dans la colonie de 'Hibat Tsion', des producteurs ont signalé que les fruits ont dépassé la taille commercialisable et sont devenus invendables, les contraignant à les transformer en jus à très bas prix.

Données officielles alarmantes

Des responsables de l’Organisation des producteurs d’agrumes ont confirmé qu’'Israël' n’a exporté aucun conteneur vers certaines destinations européennes traditionnelles depuis le début de la guerre, illustrant la profondeur de la crise.

Le rapport ajoute que la Russie est devenue le seul marché continuant à recevoir des exportations sionistes, uniquement pour couvrir les frais de stockage, tandis que les pays européens refusent toute coopération avec 'Israël' pour des raisons politiques.

Des analystes concluent que l’effondrement imminent des exportations agricoles reflète un isolement international croissant susceptible de durer des années, menaçant la stabilité des colonies agricoles dont l’économie dépendait largement de ces exportations.

Conclusions MCP: loin des défaitistes qui disent que cela ne sert à rien, continuons le boycott plus que jamais et jusqu'à la victoire de la résistance palestinienne et des Palestiniens! BOYCOTT, BOYCOTT, BOYCOTT!!!

Rédaction Mondoweiss -

21.01.26