!!Génocide à Gaza: J 811!! En cette période de fêtes, n'évacuez pas la Palestine de vos pensées

17 documentaires filmés depuis Gaza disponibles en ligne, des images rares et précieuses

Un jury composé de professionnels de l’image et de la presse a récompensé le 5 décembre dernier quatre des dix-sept courts-métrages documentaires produits dans le cadre du programme MOJO Gaza, lors d’une soirée de projection au 'Forum des images' à Paris.

Les documentaires MOJO Gaza, filmés par de jeunes apprentis journalistes à Gaza, sont disponibles en ligne et offrent un regard précieux sur le quotidien des Palestiniens face au génocide.

Au cours d’une formation intensive de 10 jours, accompagnés par des formateurs, journalistes et vidéastes, ces jeunes gazaouis ont documenté le déplacement, la famine, le dénuement mais aussi l’inventivité, la solidarité et la force irrépressible qui anime Gaza.

De telles images de Gaza sont rares et nécessaires, elles participent à écrire l’histoire de Gaza de l’intérieur et il est essentiel de les faire circuler. La complicité qui se dégage des images et la sincérité des témoignages donnent à chacun de ces films une force bouleversante, qui rappelle le rôle crucial des journalistes à Gaza, systématiquement ciblés par l’armée israélienne.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne a assassiné 256 journalistes palestiniens, dont une partie dans l’exercice de leur fonction et identifiables comme tels, comme l’ont révélé plusieurs enquêtes. Selon le dernier rapport de l’ONG Reporters Sans Frontières, l’armée israélienne est le “pire ennemi” des journalistes dans le monde.

Afin de ne pas oublier la Palestine et particulièrement Gaza pendant cette période de fin d'année, vous avez la possibilité de visionner la totalité des documentaires réalisés ici.

Et... n'oubliez pas de faire circuler un maximum autour de vous. C'est rare. C'est important, voire capital en ces moments d'oublis festifs pour nous, mais toujours aussi sanglants pour ceux de là-bas.

Rédaction Agence Medias Palestine & MCP -

20.12.25