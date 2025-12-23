!!Génocide à Gaza: J 809!! « C’est un traumatisme générationnel »

Ces incertitudes ont un impact important sur la santé mentale des Palestiniens, comme le rappelle Salma: ''En tant que psychologue MSF travaillant à Hébron, je peux voir et sentir à quel point la peur des gens continue de croître. Elle est omniprésente et, cette fois-ci, elle paralyse les gens. Les Palestiniens ne sont pas seulement inquiets: ils se préparent à la perte. Nos patients nous disent souvent que lorsqu'ils voient des images de personnes à Gaza ramassant les restes de leurs proches, ils ne peuvent s'empêcher de penser: «Si je meurs, je veux mourir avec ma famille». Ce ne sont pas des pensées abstraites. C'est une façon pour leur esprit de donner un sens à l'horreur. Au lieu de planifier leur avenir ou celui de leurs enfants, beaucoup se concentrent sur la manière la moins douloureuse de mourir.''

Après deux ans passés à regarder en direct le massacre des Palestiniens à Gaza et l'intensification de l'annexion israélienne en Cisjordanie, notamment l'augmentation de la violence des colons et des forces israéliennes, le traumatisme subi par les Palestiniens en Cisjordanie s'est dangereusement aggravé.

Reema*, 13 ans, habite à Masafer Yatta et se souvient d’un jour de mai 2024, le jour où sa maison a disparu: ''Le jour où notre maison a été démolie a commencé comme tous les autres. C'était le mardi 7 mai 2024. Après la sixième heure de cours, nous avons quitté l'école et, en sortant, j'ai entendu des gens parler d'une maison en cours de démolition. Quand je suis arrivée sur la colline près de notre maison, j'ai vu les bulldozers s'éloigner. Mon cœur s'est serré. J'ai regardé derrière eux, là où aurait dû se trouver notre maison, et je n'ai vu que des décombres. Notre maison avait disparu. Je me suis figée. Le choc était si violent que les mots ne sortaient pas. Quand je me suis enfin approché, j'ai vu ma mère. Elle m'a pris dans ses bras et m'a murmuré: «Ne t'inquiète pas, on peut reconstruire la maison.» Mais j'ai alors remarqué mon frère. Il avait été battu. Ils l'avaient poussé par terre et blessé. Le voir dans cet état me semblait irréel. Tout le monde autour de moi criait, pleurait, appelait, mais je ne pouvais rien faire. Je suis restée là, immobile. Je suis allé voir ce qu'il restait de notre maison. Tout était détruit: mes jouets, mes crayons de couleur, tout. Je n'arrêtais pas de me dire: «Ça va aller.» J'ai fait le tour de la maison comme je le faisais toujours. Les plants de menthe et les petits arbres que nous avions plantés étaient écrasés. Notre vigne était également cassée. Et pourtant, je continuais à me dire: «Ça va aller, ce n'est pas grave.»''