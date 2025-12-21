FREE PALESTINE
!!Génocide à Gaza: J 807!! “Disunited-Nations” un documentaire sur Francesca Albanese + Invitation

 

 

 

«L’ONU est née avec la partition de la Palestine. Va-t-elle mourir avec elle?», interroge le réalisateur Christophe Cotteret dans son nouveau documentaire, intitulé “Disunited-Nations: – Proche-Orient, l’ONU dans la tourmente”

 

 

Disponible sur la plateforme en ligne d’Arte TV et jusqu’au 15 mars 2026, le film est passé à la télévision ce 16 décembre dernier... à 23h55.

 

Il suit les pas de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale à l’ONU depuis 2022, qui annonçait dès mars 2024 le génocide à Gaza, dénonçant l’immobilisme et la complicité des États. Ses rapports détaillés documentent les crimes commis par 'Israël' et révèlent l’intention génocidaire.

 

Son travail de dénonciation a poussé l’ONU à dénoncer, à son tour, le “nettoyage ethnique”, mais lui a aussi valu une campagne de calomnies, des sanctions états-uniennes et même la menace d’une arrestation en Allemagne.

 

À travers son portrait, le film dévoile la crise sans précédent de l’institution, explorant ses fondements et ses outils.

 

Au-delà de ses vaines protestations de principe, que peut l’institution, héritage de la Seconde Guerre mondiale et promesse d’un «plus jamais ça» auquel plus personne ne croit? De quels pouvoir et moyens dispose-t-elle pour s’ériger en rempart face au naufrage politique et humanitaire et à la faillite de nations occidentales désunies, d’autant que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, au rôle central pour le maintien de la paix et de la sécurité, divergent sur la question?”

 

Cliquer sur le lien pour visionner le reportage: https://www.arte.tv/fr/videos/125537-000-A/disunited-nations-proche-orient-l-onu-dans-la-tourmente/

 

 

Rédaction Agence Medias Palestine -

12.12.25

Source: Agence Medias Palestine

                                                                                        INVITATION                                                                                                                            Cinéma Aventure le 22.12 à 19h

 
                                                        GAZA: JOURNALISTS UNDER FIRE ��
 
Alors que Gaza est méthodiquement écrasée sous les bombes et que les voix palestiniennes sont ciblées, réduites au silence, traquées pour avoir simplement témoigné, nous vous invitons à une soirée de résistance culturelle et politique autour du documentaire ''GAZA: JOURNALISTS UNDER FIRE''
 
Ce film met en lumière celles et ceux qui risquent – et perdent trop souvent – leur vie pour raconter l’indicible. Les journalistes palestiniens, toujours en première ligne, paient le prix le plus lourd du droit d’informer: assassinés, blessés, mutilés, visés pour ce qu’ils montrent au monde.
 
�� Cinéma Aventure
Rue des Fripiers, 15
Galerie du Centre 57 Bloc II
1000 Bruxelles
22 décembre - 19h00
 
Parce que chaque image, chaque témoignage arraché aux décombres est un acte de survie collective.
Une discussion politique suivra la projection pour réfléchir ensemble:
– à la guerre menée contre l’information
– au rôle central des journalistes palestiniens
– à la responsabilité des États européens, dont la Belgique, qui continuent de fermer les yeux
– et à ce que signifie, aujourd’hui, défendre la liberté de la presse quand celle-ci est assassinée à Gaza
 
Cette soirée est organisée par Bruxelles Panthères et le Mouvement Citoyen Palestine, dans une volonté claire: faire vivre les voix que l’on tente de faire taire.
 
 
