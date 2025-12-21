!!Génocide à Gaza: J 807!! “Disunited-Nations” un documentaire sur Francesca Albanese + Invitation

«L’ONU est née avec la partition de la Palestine. Va-t-elle mourir avec elle?», interroge le réalisateur Christophe Cotteret dans son nouveau documentaire, intitulé “Disunited-Nations: – Proche-Orient, l’ONU dans la tourmente”

Disponible sur la plateforme en ligne d’Arte TV et jusqu’au 15 mars 2026, le film est passé à la télévision ce 16 décembre dernier... à 23h55.

Il suit les pas de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale à l’ONU depuis 2022, qui annonçait dès mars 2024 le génocide à Gaza, dénonçant l’immobilisme et la complicité des États. Ses rapports détaillés documentent les crimes commis par 'Israël' et révèlent l’intention génocidaire.

Son travail de dénonciation a poussé l’ONU à dénoncer, à son tour, le “nettoyage ethnique”, mais lui a aussi valu une campagne de calomnies, des sanctions états-uniennes et même la menace d’une arrestation en Allemagne.

À travers son portrait, le film dévoile la crise sans précédent de l’institution, explorant ses fondements et ses outils.

Au-delà de ses vaines protestations de principe, que peut l’institution, héritage de la Seconde Guerre mondiale et promesse d’un «plus jamais ça» auquel plus personne ne croit? De quels pouvoir et moyens dispose-t-elle pour s’ériger en rempart face au naufrage politique et humanitaire et à la faillite de nations occidentales désunies, d’autant que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, au rôle central pour le maintien de la paix et de la sécurité, divergent sur la question?”

Cliquer sur le lien pour visionner le reportage: https://www.arte.tv/fr/videos/125537-000-A/disunited-nations-proche-orient-l-onu-dans-la-tourmente/

Rédaction Agence Medias Palestine -

12.12.25

Source: Agence Medias Palestine

