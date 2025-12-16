!!Génocide à Gaza: J 802!! Que cache cette surprenante information, sinon qu'elle indique bien qui est à la manoeuvre?

Washington demande à 'Israël' de déblayer les décombres à Gaza et de commencer la reconstruction à Rafah

L’administration américaine a demandé aux autorités d’occupation israéliennes de commencer immédiatement à enlever les énormes quantités de débris dispersées dans la bande de Gaza, laissées par la guerre d’extermination au cours des deux dernières années, en commençant par la ville de Rafah et en prenant en charge l’intégralité des coûts.

Le site israélien Walla a rapporté ce vendredi, qu’une source politique de haut niveau a déclaré que le gouvernement d’occupation avait provisoirement accepté la demande américaine, mais qu’il commencerait le travail dans un seul quartier de Rafah, dans une première phase, dont le coût varierait entre des dizaines et des centaines de millions de shekels.

Selon un rapport publié par le Wall Street Journal cette semaine, le volume des décombres dans la bande de Gaza atteint environ 68 millions de tonnes (!), avec la destruction et les dommages de la grande majorité des bâtiments, selon le Programme des Nations Unies pour le développement.

Le déblaiement des décombres est une condition essentielle pour passer à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre, qui stipule que la reconstruction commencera à Rafah en tant que «zone modèle» pouvant attirer des habitants de différentes régions de la bande de Gaza par la suite.

Selon les estimations israéliennes, l’enlèvement des débris à l’échelle du secteur pourrait coûter plus d’un milliard de dollars et le processus pourrait prendre plusieurs années.

Les autorités d’occupation prévoient d’exécuter les travaux à Rafah par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées, à un coût pouvant atteindre des milliards de shekels, tandis que le bureau du 1er ministre n’a pas commenté ces infos.

Le rapport indique que l’administration Trump fait pression sur 'Israël' pour qu’il commence immédiatement la deuxième phase, tandis que ce dernier conditionne toute grande étape du plan à la récupération du corps d'un dernier soldat israélien.

Et le gouvernement d’occupation craint que Washington ne lui demande de poursuivre la reconstruction sans remplir la condition de désarmement du Hamas ou convenir d’un mécanisme pour la réaliser, selon Wynet.

Dans le même contexte, l’administration américaine travaille à la promotion du déploiement de forces internationales dans la bande de Gaza au début de l’année prochaine, en commençant par Rafah «en raison de la faible présence du Hamas dans cette région». Les données indiquent des discussions avec des pays comme l’Indonésie et l’Azerbaïdjan pour envoyer des soldats, tandis que d’autres pays refusent de participer.

Washington continue de pousser pour inclure des troupes turques dans la force internationale, ce à quoi 'Israël' s’oppose fermement. Une rencontre entre l’envoyé américain Tom Barrack et le 1er ministre B. Netanyahu est prévue la semaine prochaine pour tenter d’obtenir son accord.

Lors de discussions privées, Netanyahu a déclaré que la force internationale «ne désarmera pas le Hamas», soulignant que seule l’armée israélienne est capable de le faire.

Le site israélien Walla a rapporté d’une source politique que Washington «se concentre davantage sur la reconstruction que sur le désarmement», en référence aux priorités divergentes des deux parties.

Il est prévu que le président américain Trump discute de ces dossiers avec Netanyahu lors de leur rencontre attendue à la fin du mois, ainsi que des dossiers du Liban et de la Syrie. 'Israël' craint, selon le rapport, que Trump ne fasse pression pour qu’il se retire des territoires syriens qu’il a occupés après la chute du régime de Bachar el-Assad l’année dernière.

Rédaction Palinfo -

12.12.25