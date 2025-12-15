!!Génocide à Gaza: J 801!! ALERTE!! Les intempéries et le froid glacial ravagent les camps de déplacés

Le Hamas appelle à faire pression sur l’occupation pour respecter ses engagements dans l’accord de cessez-le-feu

Le mouvement de résistance islamique «Hamas» a accusé l’occupation israélienne de tergiverser et de se dérober à ses engagements contenus dans l’accord de cessez-le-feu, en particulier en ce qui concerne le protocole humanitaire et l’introduction de matériaux de logement essentiels dans la bande de Gaza.

Le Hamas a indiqué dans un communiqué que «ce retard aggrave la souffrance humanitaire des habitants de la bande de Gaza, en coïncidence avec l’entrée de l’hiver et l’intensification des dépressions atmosphériques qui frappent les centres d’hébergement et les tentes délabrées». Il a exhorté les médiateurs et les pays garantissant l’accord à «agir rapidement et à faire pression directement sur l’occupant pour permettre l’entrée de tous les matériaux de logement sans restrictions, ainsi qu’à ouvrir le passage de Rafah conformément à l’accord, tout en préservant la dignité humaine des personnes touchées.»

Le mouvement de la résistance a également appelé les pays arabes et islamiques ainsi que les peuples du monde à «intensifier les efforts et la solidarité avec le peuple palestinien, et à faire pression sur l’occupation pour mettre fin à ses violations continues et respecter le protocole humanitaire, afin de permettre à Gaza de se rétablir et de commencer la reconstruction de ce que la guerre a détruit.»

Dans un contexte connexe, la Défense civile de Gaza a annoncé l’effondrement de quatre bâtiments dans la ville de Gaza en raison de la dépression atmosphérique qui frappe la région. Elle a appelé les Palestiniens à ne pas habiter dans les bâtiments menaçant de s’effondrer en raison de l’impact de la dépression, précisant que les bâtiments effondrés se trouvent dans le quartier de Nasser, le camp de plage et Tal al-Hawa, et abritaient un certain nombre de Palestiniens qui s’y étaient réfugiés faute d’alternatives de logement.

La Défense civile a indiqué que ses équipes avaient reçu au cours des dernières 24 heures plus de 2.500 appels à l’aide de personnes déplacées dont les tentes avaient été inondées par les pluies torrentielles. La protection civile a indiqué hier que plus de 250.000 familles installées dans des camps de déplacés à travers l’enclave affrontent «des conditions difficiles» en raison du froid et des pluies continues.

Risques mortels pour les enfants et les personnes âgées

Les températures glaciales et les averses incessantes ont transformé les abris précaires en tentes inondées et non chauffées. Un bébé palestinien de huit mois est décédé d’hypothermie, alors que le mercure chutait brutalement dans le sud de Gaza. Les autorités redoutent que d’autres enfants et personnes âgées ne meurent sans assistance immédiate.

Munir al-Bursh, ministre de la Santé de Gaza, a confirmé le décès et alerté sur la situation: «Les températures glaciales font des ravages parmi les enfants, les personnes âgées et les malades».

La protection civile explique que la plupart des familles survivent sous des tentes usées, incapables de résister aux inondations. Pour Louay Nasser, responsable d’une association à Gaza, ce n’est qu’un début. L'hiver n'a pas encore commencé.

Le directeur du Bureau de presse gouvernemental à Gaza, Ismail Thawabta, a révélé l’aggravation de la catastrophe humanitaire dans les camps de déplacés, où des dizaines de milliers de tentes ont été endommagées par les dépressions atmosphériques successives et le manque d’équipements de base.

Les pluies ont envahi les camps de déplacés sous l’effet d’une dépression atmosphérique profonde qui se poursuivra.

Conditions inadaptées et aide volontairement bloquée

Selon les autorités, Gaza nécessite 300.000 tentes et abris préfabriqués pour couvrir les besoins essentiels en logement, après deux ans d’offensive israélienne ayant détruit une grande partie des habitations. L’ONU estime la reconstruction à près de 70 milliards de dollars. D’après les agences humanitaires de l’ONU, plus d’un million de personnes vivent dans des conditions inadaptées aux intempéries, tandis qu’une partie de l’aide demeure volontairement bloquée, par 'Israël', en Égypte et en Jordanie.

L’ONU a mis en garde: «Les fortes pluies ont inondé les tentes, détrempé les affaires des habitants et accru les risques sanitaires, notamment l’hypothermie chez les bébés et les maladies liées au débordement des eaux usées», a indiqué son porte-parole Farhan Haq lors d’une conférence de presse, citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

«Aujourd’hui, nos équipes sur le terrain ont mis en place un système de réponse conjointe rapide aux alertes d’inondations», a-t-il ajouté, précisant que les agences de l’ONU et des organisations non gouvernementales participaient à la distribution de tentes, bâches, vêtements chauds, couvertures et trousses d’hygiène à travers Gaza.

F. Haq a précisé que les partenaires de l’ONU aident les familles à se préparer aux inondations en leur distribuant des sacs de farine vides à utiliser comme sacs de sable, ainsi que des outils et du sable lorsque possible. Selon leur analyse, plus de 760 sites de déplacés, accueillant quelque 850.000 personnes, sont exposés au risque d’inondation le plus élevé. «Cela représente environ 40% de la population de Gaza», a-t-il ajouté.

Aux dernières nouvelles nous apprenons qu'après le passage de la tempête baptisée 'Byron', au moins 16 personnes sont mortes. «La tempête Byron a frappé Gaza avec violence, aggravant les souffrances des familles déjà déplacées», a déclaré le Dr Rik Peeperkorn, représentant de l’OMS dans les territoires palestiniens occupés, lors d’un point de presse de l’ONU à Genève. «Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques restent les plus exposés», a-t-il ajouté.

Sur le terrain, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU a signalé plus de 1,47 million de cas d’infections respiratoires aiguës et plus de 670.000 cas de maladies diarrhéiques depuis janvier 2024.

