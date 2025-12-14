!!Génocide à Gaza: J 800!! En ce 800è jour de génocide, un petit abécédaire de la part de l'un de nos fidèles lecteurs

“'Israël' vs Palestine... pour les nuls“

Avec un clin d’œil à une collection bien connue, ce petit lexique vise, modestement, à informer celles et ceux qui ont quelques difficultés à identifier ou décrypter les réalités concernant la dernière colonie de peuplement du XXIè siècle.

Loin d’avoir la prétention d’être exhaustif, ce petit “pense-bête“, qui, comme nos bons vieux Larousse ou Littré, peut se consulter par articles dissociés, ne demande qu’à être complété, précisé, corrigé, mis à jour…

Le contenu de chaque article provient d’informations diffusées par les organismes internationaux (ONU, UNESCO…), les ONG concernées par les droits humains (Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem…) et la presse respectable (Monde Diplomatique, Courrier International, Haaretz..)… ou non.

Sans oublier, évidemment, les médias sionistes (i24 News, Times 'Israël', Yediot Aharonot …) et les bulletins de l’armée israélienne.

Afin de ne pas noyer le lecteur dans une liste démesurée de sources, j’ai préféré ne pas établir un catalogue de références… Mais elles sont à la disposition de quiconque.

En espérant que ce “'Israël' vs Palestine 2024 pour les nuls“’ sera utile à celles et ceux qui s’érigent contre les crimes commis en leur nom!

Abécédaire, voir : https://anniebannie.net/2025/01/13/israel-vs-palestine-2024-pour-les-nuls/

Rudi Barnet -

05.12.25