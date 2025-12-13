!!Génocide à Gaza: J 799!! Bonne nouvelle: le lobby américain pro-israélien s’effondre sous nos yeux

La communauté juive américaine traverse une crise ouverte concernant son soutien à 'Israël' après deux années de génocide à Gaza. Un point crucial de cette crise est un sujet autrefois tabou: le lobby pro-israélien

Le mois dernier, un haut responsable de l’organisation juive J Street, ayant travaillé pour Obama et Harris, a expliqué que la tradition du Congrès de soutenir 'Israël' «quoi qu’il arrive» avait été imposée par un «groupe de juifs bien financé». «Un petit groupe d'Américains juifs, organisé et bien financé, a fait de cette question un enjeu électoral majeur, et la plupart des candidats ont jugé inutile de les provoquer», a écrit Ilan Goldenberg.

Il n’y a pas si longtemps, de telles attaques contre le lobby pro-israélien (y compris les miennes) étaient balayées d’un revers de main comme des théories du complot antisémites. Aujourd’hui, une importante organisation juive les publie. Cela s’explique par le fait que la communauté juive américaine traverse actuellement une crise ouverte concernant son soutien historique à 'Israël'. Des personnalités juives s’attaquent enfin au lobby pro-israélien, une structure politique créée il y a 60 ans par d’éminents groupes juifs afin d’assurer une parfaite harmonie entre les gouvernements israélien et américain.

La crise a été catalysée par la victoire inattendue de Zohran Mamdani, élu maire de New-York, qui a enfreint une règle fondamentale de la politique américaine: on ne peut être antisioniste et être pris au sérieux en politique américaine. Le lobby pro-israélien a dépensé des dizaines de millions de dollars pour faire battre Mamdani, sous l’impulsion de Bill Ackman et Mike Bloomberg, mais ce dernier a tout de même battu Andrew Cuomo à deux reprises.

Après les élections générales du mois dernier, l’establishment juif s’est exprimé avec une fermeté alarmante. L’élection de Mamdani est «sombre» et «de mauvais présage», a déclaré la Conférence des présidents. «L’accession de Zohran Mamdani à Gracie Mansion nous rappelle que l’antisémitisme demeure un danger clair et présent.» L’ADL a lancé un système de surveillance de Mamdani, soupçonné d’inciter à la violence antisémite – une accusation fondée sur ses critiques d’'Israël'. «Mamdani a propagé des discours antisémites… et manifesté une hostilité intense envers l’État juif, contraire à l’opinion de l’immense majorité des New-yorkais juifs.»

Si le lobby pensait faire tomber Mamdani, il a échoué. Deux semaines après l’élection, Mamdani s’est rendu à la Maison Blanche et a évoqué un «génocide» israélien, sans que Trump ne le contredise. Il était temps d’entendre ce mot à la Maison Blanche. «Voyez la position d’'Israël' aux États-Unis auprès des moins de 30 ans», a-t-il déclaré. «Oubliez les partis. Prendre position [en faveur d’'Israël'] est aujourd’hui un risque politique. 'Israël' est extrêmement impopulaire – je tiens à insister sur ce point auprès de tous ceux qui soutiennent un État juif – aujourd’hui, pour une génération de moins de 30 ans, les deux dernières années seront aussi déterminantes que la guerre des Six Jours l’a été pour la génération précédente. Mais nous devons être honnêtes quant à la tâche qui nous attend.»

Le lobby pro-israélien est en train de s’effondrer sous nos yeux. Lors de cette même conférence, Eric Fingerhut, ancien membre du Congrès et président des Fédérations, a déclaré que la mauvaise image d’'Israël' était le fruit d’un complot international: «Nous avons subi une attaque planifiée et coordonnée contre la position d’'Israël' en Amérique du Nord et contre la communauté juive qui le soutient. Cette attaque est alimentée par des milliards de dollars de financement occulte… [provenant] d’Iran, du Qatar, de Chine, de Russie et d’autres pays. Elle est diffusée grâce aux outils de communication les plus sophistiqués jamais inventés…»

La conférence visait à redorer l’image d’'Israël' dans le débat public américain – «une importante réhabilitation à long terme du récit de ce que représente 'Israël'». Mais elle a échoué de façon spectaculaire. La couverture médiatique de l’événement s’est concentrée sur un autre fiasco: l’auteure Sarah Hurwitz, ancienne rédactrice de discours d’Obama, qui déplore que parler d’'Israël' aux jeunes aujourd’hui revienne à tenter de franchir un «mur d’enfants morts».

Les images d’enfants morts touchent même les Américains juifs, a déclaré Hurwitz: «TikTok bombarde nos jeunes de vidéos de carnage à Gaza toute la journée. C’est pourquoi tant d’entre nous ne parviennent pas à avoir une conversation sensée avec les jeunes juifs: tout ce que nous essayons de leur dire est noyé sous un mur de carnage. Je veux leur donner des données, des informations, des faits, mais ils les entendent à travers ce mur de carnage.»

Hurwitz a affirmé que l’enseignement de la 'Shoah' avait échoué auprès des jeunes juifs. Il les a amenés à percevoir les Israéliens lourdement armés comme des nazis et leurs victimes palestiniennes émaciées comme des objets de compassion. Ces propos ont valu à Hurwitz de vives critiques sur les réseaux sociaux. Mais elle est une figure emblématique pour la communauté juive officielle, car elle insiste sur le fait que ceux qui nient le droit des juifs à un État juif sont antisémites.

La souveraineté juive au Moyen-Orient est inhérente à la religion juive, affirme Hurwitz, et la puissance militaire d’'Israël' est la réponse nécessaire à 2000 ans d’histoire de haine envers les juifs. En niant ces vérités, les antisionistes démontrent leur haine des juifs.

Ces idées sont fausses et dangereuses. Si les jeunes Américains haïssent 'Israël', c’est parce que ce pays a tué des civils palestiniens sans distinction et détruit leurs moyens de subsistance pendant deux ans à Gaza, avec le soutien du gouvernement américain et du lobby pro-israélien.

En novembre dernier, Rachel McCarthy, figure emblématique des médias pour enfants, a évoqué la dimension morale de la situation à Gaza en accueillant à New-York une jeune fille traumatisée nommée Qamar: «Je suis profondément désolée pour Qamar. Le monde est resté les bras croisés pendant que son camp était bombardé, qu’elle était privée de soins médicaux pendant 20 jours, qu’on a dû l’amputer d’une jambe et qu’elle vivait dans une tente déchirée, inondée et glaciale.» Il n’est pas surprenant que Rachel McCarthy soit devenue une figure de proue du discours de solidarité avec la Palestine aux États-Unis, grâce à sa clarté, sa simplicité et son sens des responsabilités.

Aujourd’hui, les grands médias font tout leur possible pour nier ce mouvement. Ils nient que les opinions sur la Palestine aient joué un rôle dans la défaite de Kamala Harris en 2024. Ils nient qu’elles aient été un facteur important dans la victoire de Mamdani à New York. Alors même que des candidats dissidents, opposés à 'Israël', émergent lors des primaires démocrates à travers le pays.

Ce bouleversement politique est désormais une crise juive, et c’est bien normal. La communauté juive se fracture face à son soutien officiel au génocide. Les juifs qui dénoncent les actions d’'Israël' étaient essentiels à la coalition de Mamdani. Certains étaient des sionistes libéraux. Mais le sionisme libéral est lui-même en pleine crise, abandonnant ses vieux dogmes – comme l’antisémitisme du BDS – pour s’aligner sur la jeunesse juive.

Parallèlement, Sarah Hurwitz, Eric Fingerhut et Jonathan Greenblatt marginalisent l’establishment juif. L’argument principal d’Hurwitz est exceptionnaliste: les juifs ont un rôle particulier à jouer dans le monde – et c’est pourquoi on nous hait. Elle s’inscrit dans une longue tradition: ce lobby a propagé mensonge sur mensonge dans le débat politique. Les réfugiés n’ont pas le droit de rentrer chez eux. Installer 700.000 colons en territoire occupé ne pose aucun problème. Il n’y a pas d’apartheid. Il n’y a pas de génocide. Les guerres d’'Israël' contre ses voisins servent les intérêts des États-Unis.

Ces mensonges sont en train de s’effondrer. Quels que soient les idéaux que le sionisme ait défendus à ses débuts en tant que mouvement de libération européen, il s’est mué en fanatisme face à la résistance palestinienne. La communauté juive officielle a encouragé ce fanatisme. Les mensonges du lobby israélien étaient autrefois un sujet tabou en Amérique. Aujourd’hui, la crise actuelle place ce débat sur la place publique.

Le courage de Mamdani a donné naissance à un nouveau discours critique envers 'Israël', mais celui-ci a été rendu possible par un mouvement social plus large. Les jeunes Américains se détournent d’'Israël' en raison de sa politique anti-palestinienne de génocide et d’apartheid.

Rahm Emanuel a annoncé cette triste nouvelle à la Fédération juive, la plus grande organisation juive du pays, le mois dernier. Faisant remarquer qu’Obama s’était rendu en 'Israël' avant d’annoncer sa candidature à la présidence en 2007, Emanuel, lui-même candidat à la présidence, a déclaré qu’en 2028, aucun candidat démocrate n’oserait suivre la stratégie traditionnelle. «Personne ne quitte l’Amérique pour se rendre à Jérusalem. C’est la réalité politique.» Et pas seulement les démocrates. Emanuel a ajouté que tous les jeunes, de gauche comme de droite, se détournent d’'Israël'.

Philip Weiss -

08.12.25