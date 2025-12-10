!!Génocide à Gaza: J 796!! Yasser Abu Shabab tué après plusieurs mois de collaboration avec 'Israël' dans le génocide de Gaza

“La mort du traître palestinien, l'assassin Yasser Abu Shabab, est un coup dur pour le régime sioniste génocidaire et ses soutiens européens, américains & arabes.”

Le chef de la milice soutenue par 'Israël' et ses soutiens, Yasser Abu Shabab, a été tué jeudi lors d’affrontements entre miliciens, portant un coup dur aux plans israéliens de soutien aux milices à Gaza. Abu Shabab était une figure tristement célèbre à Gaza, connu pour avoir collaboré avec 'Israël' dans sa guerre génocidaire.

Selon le journal israélien Haaretz, qui cite une source des services de sécurité, et plusieurs médias israéliens, Abu Shabab a été tué lors d’affrontements entre milices.

Les sources indiquent qu’il est mort des suites de coups violents, et non de tirs. Quelques heures plus tard, la milice d’Abu Shabab a officiellement annoncé sa mort par balle en tentant de mettre fin à un conflit avec un autre gang.

Qui était Yasser Abu Shabab?

Abu Shabab était un chef connu de gangs armés liés à Daech et impliqué dans le pillage de l’aide humanitaire sous la protection de l’armée israélienne.

Il affirmait que son gang “sécurisait” la livraison de l’aide humanitaire déjà limitée qui entrait à Gaza, mais en réalité, son gang interceptait les camions d’aide humanitaire. Ces groupes ont opéré sous la protection des forces israéliennes leur permettant de piller l'aide à grande échelle et de saboter les opérations de secours dans la bande de Gaza assiégée, contribuant à la famine infligée par 'Israël' aux Palestiniens les plus éprouvés.

L’année dernière, le gang Abu Shabab a confisqué un camion-citerne de gaz et l’a incendié pour bloquer les routes et bloquer tout acheminement humanitaire.

Les activités du gang, coordonnées avec l’armée israélienne, ont empiré la situation humanitaire, en particulier dans les zones confrontées à de graves pénuries alimentaires.

Des reportages publiés par des médias internationaux, notamment Haaretz et The Washington Post, ont corroboré les informations selon lesquelles ces gangs criminels sont affiliés à l’État islamique et opèrent sous la protection des forces israéliennes.

Des témoins et des notes internes de l’ONU indiquent que les gangs qui pillent les convois d’aide humanitaire sont souvent aperçus près des postes militaires israéliens, où les soldats israéliens se gardent bien d’intervenir.

Les gangs de Gaza “bénéficient d’une bienveillance passive, même active” voire de la “protection” de l’armée israélienne. Les responsables israéliens ont déclaré coopérer avec des groupes armés à Gaza, dont celui dirigé par Abu Shabab, pour mettre en place une force locale anti-palestinienne. En juillet, Netanyahu a déclaré qu’'Israël' finance les milices de Gaza, y compris celle d’Abu Shabab.

Un passé criminel

Yasser Abu Shabab a un passé connu de trafic de drogue et de collaboration avec des groupes extrémistes. Son gang, qui compterait plus de 200 combattants armés, a établi un camp fortifié dans une zone occupée par 'Israël' à Rafah. Cette zone, qualifiée de “zone de la mort”, est généralement inaccessible aux habitants de Gaza, ce qui alimente les soupçons quant à la complicité d’'Israël' dans les activités du gang.

Un coup dur pour 'Israël'

Selon les experts, l’ascension d’Abu Shabab témoigne de la politique israélienne de longue date de soutien aux groupes armés palestiniens pour créer des conflits internes et affaiblir les mouvements politiques et la résistance.

Nur Odeh, journaliste à Al Jazeera, estime que sa mort est “une très mauvaise nouvelle pour 'Israël'. Certains membres de l’establishment militaire israélien comptaient sur ces groupes”, a déclaré Mme Odeh. “Bien entendu, s’aligner sur 'Israël' en plein génocide était risqué, car ces groupes se sont eux-mêmes condamnés aux yeux de la société palestinienne”, a-t-elle ajouté.

Mme Odeh a signalé qu’un débat a eu lieu en 'Israël' sur le sort à réserver à des groupes tels que celui d’Abu Shabab et sur la question de savoir s’ils doivent être autorisés à s’installer en 'Israël' après le cessez-le-feu, une mesure finalement rejetée par les autorités israéliennes.

Jeudi, Radaa, une force de sécurité affiliée au Hamas à Gaza, a publié une photo d’Abu Shabab sur Telegram, accompagnée de la légende: “Comme nous vous l’avons déjà dit, 'Israël' ne vous protégera pas”.

Le journaliste palestino-américain Ali Abunima a écrit: “La mort du traître palestinien assassin Yasser Abu Shabab est un coup dur pour le régime sioniste génocidaire et ses soutiens européens, américains et arabes. D’ailleurs, Tel Aviv censure l’information”.

Rédaction Quds News Network -

04.12.25