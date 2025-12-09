!!Génocide à Gaza: J 795!! Selon une chaîne américaine, l’armée israélienne détruit des corps palestiniens à Gaza avec des bulldozers

Une enquête de CNN révèle que l’armée israélienne a déplacé au bulldozer les corps de Palestiniens morts alors qu’ils tentaient d’obtenir de l’aide alimentaire, avant de les enterrer dans des fosses peu profondes. Fondé sur des vidéos, des images satellites et des témoignages, le reportage dénonce des violations répétées du droit international

Publiée ce mercredi 3 décembre, l’enquête de CNN révèle le sort des Palestiniens portés disparus alors qu’ils tentaient d’accéder aux convois d’aide humanitaire dans le nord de Gaza. Des survivants et des proches décrivent des scènes de tirs indiscriminés lancés par les forces israéliennes, tandis que des civils affamés se ruaient pour obtenir un peu de nourriture.

Des images satellites confirment l’usage de bulldozers

Des vidéos géolocalisées dans la zone de Zikim montrent plusieurs corps en décomposition, certains partiellement enterrés, près d’un camion d’aide renversé. On y voit des chiens fouiller les dépouilles. Des images satellites étudiées par CNN confirment que des bulldozers opéraient dans ce secteur pendant et après les tueries.

L’armée israélienne a rejeté toute utilisation volontaire de bulldozers pour recouvrir des corps, assurant qu’ils servent uniquement à des opérations courantes. Pourtant, des lanceurs d’alerte militaires ont livré des récits concordants évoquant l’usage de bulldozers pour déplacer des corps ailleurs dans Gaza, notamment autour du corridor de Netzarim.

Un ancien soldat israélien a déclaré à CNN que son unité avait enterré 9 Palestiniens non armés sans marquage des tombes ni photographies d’identification. «L’odeur des corps en décomposition est devenue insupportable quand les chiens ont commencé à fouiller les dépouilles», a-t-il confié à CNN.

«C’est comme le Triangle des Bermudes, personne ne sait ce qui s’y passe»

Les révélations de CNN corroborent d’autres reportages sur des charniers mis au jour à Gaza. Plus tôt en 2024, plus de 300 corps avaient été découverts dans une fosse commune à l’hôpital Nasser de Khan Younis, après des opérations israéliennes. Beaucoup présentaient des traces d’exécution ou de mutilation.

Des témoins, dont des chauffeurs de convois humanitaires empruntant la route de Zikim, racontent avoir vu des corps régulièrement déplacés par bulldozers puis ensevelis sous le sable. L’un d’eux raconte: «C’est comme le Triangle des Bermudes… personne ne sait ce qui s’y passe, et il semble que personne ne le saura jamais».

Des violations répétées du droit international

CNN a aussi examiné des vidéos de septembre montrant des Palestiniens cherchant de l’aide être visés par des tirs alors qu’ils tentaient de s’enfuir avec des sacs de farine. L’analyse médico-légale a établi que les tirs provenaient de positions militaires israéliennes.

Ces nouvelles révélations renforcent les accusations de crimes de guerre répétés et de violations du droit humanitaire. D’après les Conventions de Genève, le traitement dégradant infligé aux morts, notamment leur inhumation sans identification, constitue une «atteinte à la dignité humaine» et relève du crime de guerre.

Ibrahim Madras -

04.12.25