!!Génocide à Gaza: J 793!! Mobilisons-nous: tout est tenté par nos gouvernements pour étouffer les voix en soutien de la Palestine

Défendons la démocratie: Non à la loi Quintin

Au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et aux membres de la coalition Arizona



Notre gouvernement tente d’attaquer notre liberté d’expression, et nous nous y opposons fermement.



Le gouvernement belge intensifie ses efforts pour se débarrasser de ses opposant·es politiques, simplement en criminalisant ceux qu’il n’apprécie pas. Il s’arroge ainsi un pouvoir constitutionnellement réservé au pouvoir judiciaire. En criminalisant des groupes et des collectifs, l’avant-projet de loi proposé par le ministre Bernard Quintin aspire à instaurer un pouvoir autoritaire, brisant la séparation des pouvoirs, essentielle à la démocratie.

Cet été, le gouvernement actuel a approuvé un avant-projet de loi présenté par le ministre Quintin. Ce texte accorderait au gouvernement le pouvoir de dissoudre n’importe quelle organisation qu’il jugerait être une menace à «l’ordre démocratique» ou à la «sécurité nationale».





Cet avant-projet de loi est dangereux

Il s’attaque à plusieurs principes fondamentaux du droit et restreint la liberté d’expression ainsi que la liberté d’association. C’est une attaque directe contre notre démocratie et contre notre Constitution. Pour ces raisons, l’avant-projet a déjà suscité de nombreuses critiques, notamment de la part des syndicats et des associations de défense des droits humains. De plus, le Conseil d’État a émis un avis défavorable sur ce texte.

Nous sommes déçu·es que plusieurs partis du gouvernement aient approuvé cet avant-projet de loi, et nous attendons toujours des réponses claires à ces critiques.

Avec cette loi, le ministre souhaite interdire les organisations dites «radicales». Mais pourquoi cela serait-il dangereux?

Un·e ministre pourrait dissoudre une organisation sans passer par un·e juge. Ce faisant, le simple fait de porter un symbole, d’utiliser un slogan ou de participer à une activité de cette organisation pourrait devenir légalement punissable.

Le processus actuel de dissolution d’organisations potentiellement dangereuses implique une enquête, un procès et donc la possibilité de se défendre. En retirant cette responsabilité au pouvoir judiciaire pour la confier au gouvernement, ces garanties fondamentales seraient supprimées. Cette loi ouvrirait une véritable boîte de Pandore.

Cette loi est conçue pour étiqueter n’importe quelle voix critique comme «radicale», afin de la faire taire. Sa formulation, d’une incroyable imprécision, permettrait au gouvernement de cibler arbitrairement toute personne ou organisation. Elle rendrait également impossible pour chacun·e de savoir à l’avance si ses actions ou opinions sont potentiellement punissables. Cette loi réduirait considérablement notre liberté d’expression et d’association.