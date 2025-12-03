!!Génocide à Gaza: J 789!! Aux diffuseurs & autorités belges concernés par l’Eurovision

Demande officielle de positionnement de la Belgique en faveur de la suspension d’'Israël' du Concours Eurovision de la chanson 2026

À l’attention de :

– La Direction Générale de la RTBF

– La Direction de la VRT

– La Délégation belge auprès de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER)

– Madame la Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles

– Monsieur le Ministre flamand des Médias

Madame, Monsieur,

nous vous écrivons afin de solliciter une prise de position claire et urgente de la part des diffuseurs et autorités belges quant à la participation d’'Israël' au Concours Eurovision de la chanson 2026. Au moment où plusieurs diffuseurs européens — en Slovénie, en Irlande, en Espagne et aux Pays-Bas — annoncent publiquement leur intention de boycotter l’édition 2026 si 'Israël' y participe, la Belgique ne peut rester silencieuse.

La situation actuelle est d’une gravité historique. Depuis plus d’un an, les organisations internationales les plus crédibles — Nations-Unies, Amnesty International, Human Rights Watch, Rapporteur spécial sur les territoires palestiniens,... — documentent des violations massives et systématiques du droit international humanitaire commises par l’État d’'Israël' à Gaza: destruction d’infrastructures civiles essentielles, bombardements de quartiers entiers, attaques contre des hôpitaux, famine imposée, déplacements forcés et usage indiscriminé de la force contre la population civile. Les bilans font état de dizaines de milliers de morts, de blessés et de personnes mutilées. De nombreux gouvernements, parlements nationaux, ONG et experts du droit international qualifient désormais ces actes de crimes de guerre, crimes contre l’humanité voire génocide.

Permettre à 'Israël' de participer à l’Eurovision 2026 dans un tel contexte reviendrait à lui offrir une plateforme culturelle de normalisation, voire de légitimation, au moment même où la communauté internationale tente de faire cesser les attaques contre la population civile palestinienne. Comme l’ont écrit plusieurs diffuseurs européens, l’Eurovision ne peut être utilisée comme un outil de relations publiques pour des États engagés dans des violations graves du droit international.

Les organisateurs de l’Eurovision ont reconnu eux-mêmes l’ampleur de la crise: face à la menace d’un boycott massif, ils ont demandé au diffuseur public israélien d’envisager un retrait volontaire ou une participation sous drapeau neutre. Cela confirme la dimension exceptionnelle de la situation.

Dès lors, nous, citoyens belges, demandons que:

La RTBF et la VRT annoncent publiquement qu’elles soutiendront la suspension d’Israël du concours Eurovision 2026, conformément aux principes de respect des droits humains et du droit international La délégation belge auprès de l’UER exprime officiellement son appui à la suspension lors des réunions préparatoires Le gouvernement belge rappelle publiquement que les organismes culturels publics doivent respecter les engagements internationaux de la Belgique en matière de droits humains, y compris dans les concours et événements internationaux. En cas de maintien d’Israël dans la compétition, la Belgique envisage un boycott, seule ou aux côtés des autres diffuseurs européens qui ont déjà pris cet engagement.

Il s’agit ici non d’une prise de position politique partisane, mais d’un respect strict des normes internationales qui fondent les valeurs européennes: protection de la vie humaine, refus des crimes de masse, promotion de la paix et de la dignité humaine. L’Eurovision ne peut se dérouler comme si de rien n’était alors que des crimes de masse continuent d’être documentés chaque semaine.

La Belgique a souvent joué un rôle moteur dans les positions progressistes en Europe — que ce soit sur le droit international, la justice climatique ou les droits humains. Elle doit aujourd’hui être fidèle à cet héritage.

Nous vous demandons donc, avec gravité mais détermination, de prendre position clairement dans les jours qui viennent. Une réponse publique, transparente et motivée est attendue par les citoyennes et citoyens qui financent et soutiennent nos médias publics.

Nous vous remercions de l’attention portée à cette demande et restons à disposition pour tout échange.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.