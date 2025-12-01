!!Génocide à Gaza: J 787!! Poursuite de la tragédie des démolitions de maisons à Jenin

Voilà des mois que Jenin et ses environs sont soumis aux démolitions systématiques du régime terroriste israélien sans aucune réaction de la communauté internationale

Depuis vendredi matin, les forces armées de l’Occupation nazie sioniste poursuivent la démolition des maisons de Palestiniens dans le camp de Jenine dans le nord de la Cisjordanie.

Des sources locales ont rapporté que les bulldozers de l’occupant usurpateur ont commencé à démolir 24 maisons dans le quartier Abdullah Azzam, à l’ouest du camp, dont 12 seront détruites totalement.

Plus tôt, les forces armées de l’Occupation terroriste sioniste avaient envahi la localité de Meithaloun, au sud de Jenin, déployant une unité d’infanterie dans ses rues, sans qu’aucune arrestation ou perquisition n’ait été signalée.

Depuis le 21 janvier, l’ennemi occupant sioniste poursuit son offensive sur la ville de Jenin, son camp et les localités environnantes, totalisant 58 morts et plus de 200 blessés.

Cette agression a également entraîné la destruction complète de plus de 600 maisons dans le camp, provoquant le déplacement de 22.000 habitants vers d’autres villages et quartiers de la région.

Le mouvement de résistance islamique Hamas a qualifié l’annonce de l’armée de l’Occupation nazie sioniste concernant la démolition de 24 nouvelles maisons dans le camp de Jenin de crime de guerre complet et de grave escalade dans la politique de nettoyage ethnique menée contre le peuple palestinien, dans le cadre des plans d’annexion et de modification du paysage démographique en Cisjordanie.

L’armée de l’Occupation terroriste sioniste a justifié ces démolitions en invoquant des «raisons opérationnelles nécessaires», précisant que cela entraînera le déplacement de dizaines de familles palestiniennes du camp.

Plus tôt cette semaine, l’administration prétendue civile avait informé les habitants du camp que l’armée sioniste prévoyait la destruction de ces 24 bâtiments. Un porte-parole militaire a affirmé que les résidents avaient reçu la possibilité d’évacuer leurs biens et que la démolition serait «réduite au minimum nécessaire après examen d’alternatives»... selon les allégations sionistes.

Dans le même temps, l’Occupation nazie sioniste poursuit son agression contre la province de Jenin pour le 314è jour consécutif, avec une intensification des opérations de démolition et de destruction. Des sources locales dans les environs du camp de Jenin ont indiqué que les bulldozers de l’Occupation nazie sioniste avaient commencé, dès les premières heures de la matinée, à détruire ce qui restait de maisons dans le quartier Al-Damj.

Cela a coïncidé avec une énorme explosion dans la rue Mahayyoub, à l’intérieur du camp de Jenin, résultant de la détonation d’un engin explosif par l’Occupation terroriste.

Dans la zone de Silat al-Harithiya, les forces armées d’Occupation sioniste ont arrêté les deux frères Mohammad et Ahmad Nabil Ziyoud lors de raids et de fouilles menés dans un grand nombre de maisons.

Les forces armées d’Occupation sioniste ont également arrêté le jeune Mohammad Rabah Samoudi, après l’avoir agressé et avoir saccagé le contenu de sa maison lors d’une incursion dans la région de Yamoun, à l’ouest de Jenin.

Le mouvement Hamas a appelé les pays arabes, la communauté internationale, les Nations unies et toutes les parties concernées à assumer leurs responsabilités juridiques et morales face à l’agression généralisée que subit peuple palestinien en Cisjordanie, et à agir pour imposer des sanctions dissuasives au gouvernement d’Occupation fasciste, ainsi que pour prendre des mesures urgentes afin de protéger la Cisjordanie, Jérusalem et la bande de Gaza, qui font face à une guerre génocidaire systématique et totale.

Rédaction Palinfo -

29.11.25