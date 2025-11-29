!!Génocide à Gaza: J 785!! En cette triste journée anniversaire du partage de la Palestine en 1947, l'AP approuve la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU

Bien entendu, l’Autorité palestinienne (AP) s’est félicitée de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui livre Gaza aux États-Unis, avec toute la rhétorique habituelle attendue de sa part par les donateurs étrangers soutenant les instances dirigeantes à Ramallah

Selon le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU affirme «l’établissement d’un cessez-le-feu permanent et global à Gaza, l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création de son État indépendant». L’Autorité palestinienne ne fait que rappeler à tous où se situent ses allégeances, certainement pas envers le peuple palestinien qui continue d’être tué sous un pseudo-cessez-le-feu, qui est toujours privé de besoins fondamentaux et qui manque à la fois de terres et de moyens politiques pour un État indépendant.

Par ailleurs, avec sa clarté habituelle, la Rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, a dénoncé la résolution pour ce qu’elle est: «Une tentative flagrante d’imposer, par la menace d’un recours continu à la force contre une population pratiquement sans défense, les intérêts américains et israéliens, tout simplement». La résolution, a ajouté Albanese, «laissera la Palestine entre les mains d’une administration fantoche, confiant aux États-Unis, complices du génocide, la gestion de la prison à ciel ouvert qu’'Israël' a déjà mise en place.»

Il est aisé de constater que l’Autorité palestinienne soutient toutes les prédictions d’Albanese. Les prémices sont déjà en place, mais son besoin désespéré de reconnaissance la poussera à accepter tout ce qui peut prolonger son existence de quelques années.

Face à ce changement flagrant de stratégie génocidaire, cette fois-ci sous l’égide du Conseil de sécurité de l’ONU, on ne peut ignorer la complicité de l’AP avec le génocide, au même titre que celle de tous ceux qui soutiennent la résolution du Conseil de sécurité. La déclaration de l’AP l’associe sans équivoque au génocide, à la violence coloniale et à l’impérialisme américain, sous couvert de préoccupations humanitaires et d’un futur État palestinien encore plus hypothétique qu’avant le génocide de Gaza.

L’Autorité palestinienne a toujours manifesté sa volonté de collaborer avec des acteurs politiques qui privilégient les impositions à la Palestine, et cette situation ne fait pas exception. Or, le monde entier a récemment constaté comment 'Israël', avec le soutien majoritaire des États-Unis, a détruit Gaza au point que le slogan habituel de la reconstruction sonne creux. L’AP affiche donc désormais ouvertement sa volonté de coopérer avec le colonialisme et l’impérialisme, au détriment des aspirations politiques du peuple palestinien. Pour elle, un génocide colonial semble moins destructeur que la reconquête par les Palestiniens de leur autonomie politique, loin de Ramallah.

Comment l’AP répondra-t-elle désormais au peuple palestinien? Si les plans de la communauté internationale pour la réforme de l’Autorité palestinienne se concrétisent, les Palestiniens devront faire face à un appareil sécuritaire encore plus violent à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Face à l’escalade de la violence contre le peuple palestinien, pleinement cautionnée par l’AP, la résistance anticoloniale palestinienne n’en sera que plus pertinente. De même, la communauté internationale collaborera, par le biais de la force de stabilisation, à l’élimination de cette résistance. C’est peut-être là le gain que l’AP espère pour sa survie. Cependant, c’est la résistance qui maintient l’unité des Palestiniens, qu’elle soit armée ou non-violente. Le soutien de l’Autorité palestinienne à la résolution pourrait lui assurer quelques années de plus, mais son existence et sa dissolution dépendront également de l’issue du vote.

Ramona Wadi -

23.11.25