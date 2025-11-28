!!Génocide à Gaza: J 784!! Comment les Palestiniens résistent à travers l'art et la visibilité numérique

Cinéastes palestiniens présentent 'Palestine 36' au Festival du Film de Bogazici à Istanbul

La 3è intifada est culturelle

Des réseaux sociaux à la narration visuelle, les Palestiniens reprennent le pouvoir du récit, transformant la culture en nouvelle ligne de front de la résistance face à l'occupation illégale et au contrôle algorithmique.

La lutte palestinienne pour la souveraineté a évolué sur plusieurs décennies, chaque génération trouvant de nouvelles formes d’expression et de résistance.

La 1è intifada reposait principalement sur des actions collectives, civiles et symboliques. La 2è intifada a pris une orientation différente, mettant l’accent sur une résistance militarisée et une visibilité médiatique. Aujourd’hui, une «3è intifada» émergente se dessine comme étant de nature culturelle.

Autrefois liée aux troubles politiques, l’expression «3è intifada» est ici réinterprétée comme un mouvement culturel, une forme d’insurrection fondée sur l’art et la représentation.

Depuis la création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1964, la production artistique et culturelle a occupé une place centrale dans la stratégie de libération palestinienne. Les initiatives de base dans les camps de réfugiés ont préservé les histoires orales et les traditions lors de rassemblements communautaires, maintenant l’identité vivante malgré les difficultés liées au déplacement.

La culture a toujours eu de l’importance, mais elle est aujourd’hui devenue un outil stratégique pour la reconnaissance et la visibilité. Ces dernières semaines, le 1er ministre israélien B.Netanyahu a déclaré: ''Nous devons nous battre avec les armes qui s’appliquent aux champs de bataille dans lesquels nous sommes engagés, et les plus importantes sont sur les réseaux sociaux.'' Par ces mots, Netanyahu a dévoilé le «Esther Project», une campagne de propagande israélienne conçue pour déformer le discours public sous l’appellation de «riposte».

Le ministère israélien des Affaires étrangères, via des sous-traitants tels que Bridge Partners, aurait payé des influenceurs jusqu’à 7.000 dollars par publication pour diffuser du contenu pro-israélien sur des plateformes comme TikTok et X, ciblant en particulier les jeunes et le public américain. Bridge Partners a ensuite décrit ces paiements comme des efforts visant à promouvoir un «échange culturel entre les États-Unis et 'Israël'».

Cette stratégie révèle l’ampleur de la machinerie de propagande israélienne, présentée sous couvert «d’échanges culturels», transformant les réseaux sociaux en un espace instrumentalisé où la vérité est déformée, la dissidence muselée et la morale troquée contre l’influence.

Pourquoi cela importe-t-il? Parce que la visibilité est un pouvoir. Contrôler les réseaux sociaux permet de façonner les récits de manière algorithmique, renforçant des schémas hégémoniques et coloniaux qui définissent depuis longtemps la manière dont la Palestine est perçue et discutée sur la scène internationale.

Le pouvoir narratif à l’ère numérique

Le passage de la télévision aux écrans a amplifié les enjeux liés au fait d’être vu. À l’ère du visuel numérique, contrôler le récit est une forme de pouvoir. Une «intifada numérique» liée à la résistance culturelle émerge à travers la narration visuelle et affective: cinéma, art et témoignages mobilisent l’empathie et l’action politique, créant des registres émotionnels partagés.

Dans cette guerre de la visibilité, la vérité rivalise avec la viralité. Alors que des gouvernements lancent des campagnes de relations publiques pour «nettoyer» l’image de l’occupation, les Palestiniens documentent la vie quotidienne, le deuil et la résilience avec une honnêteté brute. Leurs récits percent le bruit numérique précisément parce qu’ils proviennent de l’expérience vécue, et non d’influence rémunérée.

Pour que les voix palestiniennes soient réellement entendues, leurs récits doivent circuler sur des plateformes culturelles et artistiques, et pas seulement dans les cycles d’actualités. Les réseaux sociaux, l’art et la littérature permettent aux Palestiniens d’affirmer leur identité, de préserver la mémoire et de soutenir la résilience collective.

Malgré les efforts d’'Israël' pour effacer systématiquement l’identité palestinienne par l’appropriation, le vol et la destruction du patrimoine culturel, les Palestiniens continuent de préserver leurs traditions — de la langue à la cuisine, en passant par la musique et les vêtements — transformant l’art et la littérature en puissants outils de défi. Par des projets de base, des expositions et des initiatives éducatives, ils partagent leurs histoires au-delà des frontières, unissent les communautés et maintiennent la cause vivante, en particulier parmi les jeunes générations de la diaspora. Des initiatives comme Riwaq, un centre palestinien de conservation architecturale, restaurent des maisons et des villages historiques, tandis que Qalandiya International, une biennale d’art organisée à travers les villes palestiniennes et la diaspora, réunit artistes et publics pour maintenir visible la créativité palestinienne. Ces initiatives montrent une volonté non seulement de préserver les traditions et la culture, mais aussi d’en produire de nouvelles. Il ne s’agit pas seulement d’une protection passive ou d’une conservation, mais d’une affirmation active d’identité et de souveraineté. La culture n’est pas seulement l’art ou le patrimoine: c’est la vie quotidienne. Comment les gens cuisinent, construisent, chantent et se rassemblent. L’occupation israélienne a tenté de dépouiller ces pratiques de leur sens, en s’appropriant tout, de la nourriture à l’architecture, en passant par les oliviers et des symboles comme le keffieh. Pourtant, les Palestiniens continuent d’affirmer leur souveraineté par la culture, utilisant la sémiotique et le symbolisme pour communiquer résilience et identité. Le mois dernier, la fresque de l’artiste de rue britannique Banksy sur la Royal Court of Justice à Londres illustrait ce principe: silencieuse mais puissante. Bien qu’effacée du mur du tribunal en quelques heures, elle a véhiculé un message durable de résistance.