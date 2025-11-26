!!Génocide à Gaza: J 782!! Interpellation citoyenne à l'adresse du gouvernement

Monsieur le Ministre,

je vous écris en tant que citoyen profondément préoccupé par la responsabilité historique qui incombe aujourd’hui à la Belgique face au génocide en cours commis contre le peuple palestinien à Gaza.

Alors que les institutions internationales, les rapporteurs de l’ONU, les organisations de défense des droits humains et même la Cour internationale de Justice reconnaissent des actes constitutifs de génocide, notre pays continue d’adopter une posture qui oscille entre prudence diplomatique et paralysie politique.

Or, le droit international n’autorise aucune ambiguïté face à un crime de cette nature. Au contraire, il impose l’obligation de prévenir, l’obligation de sanctionner et l’obligation de ne pas être complice.

Cette lettre a pour objectif de vous demander, en tant que Ministre des Affaires étrangères d’un pays se réclamant de l’État de droit et du respect de la dignité humaine, d’engager des mesures judiciaires, diplomatiques et administratives immédiates, notamment:

La poursuite pénale en Belgique des ressortissants belgo-israéliens soupçonnés d’avoir participé, soutenu ou facilité des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des actes de génocide à Gaza, La poursuite des entreprises et institutions belges impliquées dans la chaîne logistique ou technologique de l’offensive israélienne, La suspension de toute coopération militaire, sécuritaire, technologique et universitaire avec l’État d’Israël, L’adoption d’une position diplomatique claire dénonçant explicitement le caractère génocidaire des opérations israéliennes.

1. Le cadre juridique belge: un fondement clair et incontestable

La Belgique dispose d’un arsenal juridique lui permettant d'agir.

Le Code de droit pénal international (CDPI), adopté en 2003, permet de poursuivre tout individu présent sur le territoire belge pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide, indépendamment de sa nationalité

L’article 6 du CDPI incorpore la définition du génocide inspirée de la Convention de 1948

L’article 10 autorise la poursuite même si les faits ont été commis à l’étranger

L’article 12 engage la compétence universelle «limitée», mais suffisante lorsqu’un suspect se trouve en Belgique

Ces dispositions ont déjà été appliquées, notamment contre:

Des combattants belges partis en Syrie poursuivis pour participation aux crimes de guerre commis par Daech ou d’autres groupes armés¹,

Des responsables rwandais présents sur le territoire belge, jugés pour leur rôle dans le génocide de 1994².

Ainsi, il serait juridiquement incohérent — voire moralement intenable — d’appliquer ces principes aux seuls contextes jugés compatibles avec les intérêts occidentaux, tout en y renonçant lorsqu’il s’agit de citoyens belgo-israéliens engagés dans une armée ou une organisation impliquée dans des massacres massifs de civils palestiniens.

2. La participation directe de ressortissants belgo-israéliens: une question à élucider

Depuis le 7 octobre 2023, plusieurs sources médiatiques et communautaires israéliennes ont relayé la mobilisation de milliers de membres de la diaspora, dont des citoyens ayant la double nationalité, venus rejoindre les rangs de l’armée israélienne (IDF). Certaines de ces personnes seraient belgo-israéliennes.

Dans ce cadre, la Belgique a l’obligation de vérifier, de documenter et, le cas échéant, de poursuivre toute personne ayant participé à des actes susceptibles de constituer:

des frappes indiscriminées,

des bombardements de zones densément peuplées,

des exécutions extrajudiciaires,

la destruction ciblée d’infrastructures civiles (hôpitaux, écoles, universités, points d’eau),

des entraves à l’aide humanitaire,

ou la mise en œuvre d’une campagne systématique de nettoyage ethnique.

Les Rapports de l’ONU, particulièrement celui de la Rapporteuse spéciale Francesca Albanese (mars 2024), concluent que:

L’ensemble des éléments matériels indiquent que les actes commis à Gaza correspondent aux critères juridiques du génocide³.

Dans ces conditions, toute contribution active, même indirecte, constitue une participation possible à un crime international. La Belgique ne peut pas se contenter d’attendre que d’autres juridictions agissent. Elle doit s’aligner sur ses engagements internationaux.

3. Prévenir la complicité d’État : la responsabilité de la Belgique

Le droit international ne réprime pas seulement l’auteur direct: il réprime aussi la complicité.

La Cour internationale de Justice (CIJ), dans l’affaire Bosnie c. Serbie, a établi qu’un État peut être tenu pour responsable de complicité de génocide s’il:

fournit des armes,

assure une coopération militaire,

maintient une collaboration diplomatique,

alors qu'il sait que des crimes de génocide sont en cours⁴.

Or, la Belgique:

n’a imposé aucun embargo bilatéral total,

continue d’importer et d’exporter du matériel à double usage,

poursuit des collaborations académiques impliquant des technologies duales,

et n’a pas suspendu l’ensemble des accords de coopération.

Ce maintien de normalité diplomatique fait peser un risque sérieux de complicité indirecte, même contre la volonté politique affichée.

4. Poursuivre les entreprises belges impliquées

Les enquêtes journalistiques (notamment Investigate Europe) ont documenté des flux d’armes et de technologies dans lesquels des entreprises belges ont joué un rôle indirect mais réel.

Si cela est confirmé, des poursuites pour complicité de crimes internationaux doivent être engagées, conformément au CDPI et au devoir de vigilance.

5. Demande formelle

Monsieur le Ministre,

je vous demande donc officiellement:

1. D’ouvrir une enquête nationale pour identifier les ressortissants belgo-israéliens ayant participé à l’offensive à Gaza

2. De saisir le Parquet fédéral afin d’évaluer les éléments constitutifs d’une procédure pénale pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide

3. De mettre en place une commission indépendante chargée d’évaluer le rôle des entreprises belges dans la chaîne logistique israélienne

4. De déclarer publiquement que la Belgique reconnaît le caractère génocidaire des opérations israéliennes, conformément aux rapports internationaux

5. D’interrompre toute coopération militaire, sécuritaire ou technologique avec Israël tant que les crimes se poursuivent

Conclusion: la Belgique face à son moment moral

Un génocide n’est jamais un événement simple: c’est un processus, une mécanique, un effondrement moral systémique fondé sur la déshumanisation.

La Belgique fut pionnière dans la lutte contre l’impunité internationale. Elle doit aujourd’hui affronter la question qui découle logiquement de son propre héritage juridique:

Peut-on être cohérent dans la défense du droit international si l’on refuse d’appliquer les mêmes principes aux alliés qu’aux ennemis?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour l’attention portée à cette lettre, et vous prie de considérer l'urgence politique, morale et juridique de la situation. Notre silence aujourd’hui serait une complicité demain.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération.

[envoyé au ministre des Affaires étrangères: info.prevot@diplobel.fed.be]

Nordine Saidi -



Références