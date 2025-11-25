!!Génocide à Gaza: J 781!! Lancement de la 1è phase pour récupérer les corps des martyrs sous les décombres

Un travail douloureux mais essentiel commence avec les maigres moyens disponibles

La direction générale de la protection civile à Gaza a annoncé, ce jeudi, l’achèvement des préparatifs logistiques en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, pour le lancement de la 1è phase du projet de récupération des corps des martyrs disparus sous les décombres, à partir de samedi matin, dans le camp de Maghazi au centre de la bande de Gaza.

L’annonce a été faite à la suite d’une réunion conjointe à laquelle ont assisté le directeur de la protection civile dans le gouvernorat central, Rami Al-Aidi, le directeur des relations publiques et des médias, Mohamed Al-Midena, le directeur du département de soutien humanitaire et des relations internationales, Mohamed Al-Mughayer, et le directeur du projet, Ahmed Al-Sarahi, ainsi qu’une délégation de la Croix-Rouge comprenant le conseiller politique Atef Al-Saqa, Mohamed Mazid et Neil Morris du département de médecine légale, et Ghassan Al-Haj Ahmed du département de l’eau et du logement.

Le directeur du projet, Ahmad Al-Sarahi, a expliqué que la première phase se concentrera sur la recherche des corps de 64 martyrs disparus depuis des mois sous les décombres de bâtiments résidentiels ciblés par l’armée israélienne dans la région de Barakat Al-Waz au camp de réfugiés de Maghazi, avec la participation des équipes de la défense civile, des experts en criminalistique de la police, des représentants de la commission égyptienne, de la municipalité de Maghazi et des familles des martyrs.

Il a précisé que les opérations de récupération se feront en utilisant une seule pelle hydraulique que la Croix-Rouge a pu consacrer pour 100 heures de travail, alors que chaque gouvernorat de la bande sinistrée a besoin de cinq pelles pour garantir le bon déroulement des travaux.

La direction a invité les journalistes et les médias à assister et à couvrir la conférence de presse prévue samedi à 9h30 du matin sur le site de travail dans la région de Barakat al-Waz, derrière l’usine de Chomer dans le camp de Maghazi, marquant le lancement de la première phase du projet humanitaire.

Rédaction Palinfo -

19.11.25