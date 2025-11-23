!!Génocide à Gaza: J 779!! Attention !! Dans ces témoignages de prisonniers, des propos peuvent choquer les personnes sensibles

Témoignages de viols systématiques et de tortures sexuelles dans les centres de détention israéliens contre des détenus palestiniens libérés

Le Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) documente l’un des crimes les plus odieux qui puissent être commis contre les êtres humains et leur dignité à l’ère moderne. Au cours des dernières semaines, le personnel du PCHR a recueilli de nouveaux témoignages auprès d’un certain nombre de détenus palestiniens de la bande de Gaza qui ont récemment été libérés des prisons et des camps de détention israéliens. Ces témoignages révèlent une pratique organisée et systématique de torture sexuelle, notamment des viols, des déshabillages forcés, des enregistrements vidéo forcés, des agressions sexuelles à l’aide d’objets et de chiens, en plus d’humiliations psychologiques délibérées visant à détruire la dignité humaine et à effacer complètement l’identité individuelle. Le PCHR affirme que ces témoignages ne reflètent pas des incidents isolés, mais constituent une politique systématique pratiquée dans le cadre du crime de génocide en cours contre plus de deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, y compris des milliers de détenus incarcérés dans des prisons et des camps militaires fermés aux organismes de surveillance internationaux, notamment le Comité international de la Croix-Rouge.

Les témoignages recueillis par les avocats et les chercheurs de terrain du PCHR contiennent des témoignages poignants relatifs à des cas de viols perpétrés par les forces d’occupation israéliennes (IOF) contre des civils palestiniens, y compris des femmes, qui ont été arrêtés dans différentes zones de la bande de Gaza au cours des deux dernières années. Ces témoignages indiquent que les arrestations ont été effectuées sans aucune justification légale autre que le fait que les victimes étaient des résidents de la bande de Gaza, dans le cadre d’une politique de punition collective visant à humilier les Palestiniens et à leur infliger un maximum de dommages psychologiques et physiques. Ces pratiques font partie intégrante du crime de génocide en cours contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Parmi ces cas figure celui de N.A., une Palestinienne de 42 ans, mère de famille, qui a été arrêtée alors qu’elle passait par un poste de contrôle israélien installé dans le nord de Gaza en novembre 2024. Dans sa déclaration au personnel du PCHR, N.A. a raconté avoir subi de multiples formes de torture et de violence sexuelle, notamment avoir été violée à quatre reprises par des soldats israéliens, avoir été soumise à des insultes obscènes à plusieurs reprises, avoir été déshabillée et filmée nue, avoir été électrocutée et avoir reçu des coups sur tout le corps. Elle a déclaré à l’avocat du PCHR:

«À l’aube, j’ai entendu les soldats crier que les prières du matin étaient interdites, et je pense que c’était le quatrième jour après mon arrestation à Gaza. Les soldats m’ont emmenée dans un endroit que je ne connaissais pas car j’avais les yeux bandés, et ils m’ont ordonné de me déshabiller. Je l’ai fait. Ils m’ont allongée sur une table métallique, m’ont plaquée contre celle-ci, m’ont menottée aux extrémités du lit et m’ont écarté les jambes de force. J’ai senti un pénis pénétrer mon anus et un homme me violer. J’ai commencé à crier et ils m’ont frappée sur le dos et la tête alors que j’avais les yeux bandés. J’ai senti l’homme qui me violait éjaculer dans mon anus. Je continuais à crier et à être battue, et j’entendais un appareil photo, donc je pense qu’ils me filmaient. Le viol a duré environ 10 minutes. Après cela, ils m’ont laissée pendant une heure dans la même position, les mains menottées au lit avec des menottes métalliques, le visage sur le lit, les pieds sur le sol, et j’étais complètement nue. Au bout d’une heure, j’ai de nouveau été violée dans la même position, avec pénétration vaginale, et j’ai été battue pendant que je criais. Il y avait plusieurs soldats ; je les entendais rire et le cliquetis de l’appareil photo qui prenait des photos. Ce viol a été très rapide et il n’y a pas eu d’éjaculation. Pendant le viol, ils m’ont frappée avec leurs mains sur la tête et le dos. Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti ; j’ai souhaité mourir à chaque instant. Après m’avoir violée, ils m’ont laissée seule dans la même pièce, les mains toujours menottées au lit et sans vêtements pendant de nombreuses heures. J’entendais les soldats dehors parler hébreu et rire. Plus tard, j’ai été violée à nouveau par voie vaginale. J’ai crié, mais ils m’ont frappée chaque fois que j’ai essayé de résister. Au bout de plus d’une heure, je ne suis pas sûre de l’heure, un soldat masqué est entré, m’a retiré mon bandeau, a levé son masque ; il avait la peau blanche et était grand. Il m’a demandé si je parlais anglais ; j’ai répondu non. Il m’a dit qu’il était russe et m’a ordonné de masturber son pénis. J’ai refusé et il m’a frappée au visage après m’avoir violée. Ce jour-là, j’ai été violée deux fois. Je suis restée nue toute la journée dans la pièce où j’ai passé trois jours. Le premier jour, j’ai été violée deux fois ; le deuxième jour, j’ai été violée deux fois ; le troisième jour, je suis restée sans vêtements pendant qu’ils me regardaient à travers la fente de la porte et me filmaient. Un soldat a dit qu’ils publieraient mes photos sur les réseaux sociaux. Pendant que j’étais dans la pièce, j’ai eu mes règles ; ils m’ont alors dit de m’habiller et m’ont transférée dans une autre pièce.»

Dans un autre incident, A.A., un Palestinien de 35 ans et père de famille, a été arrêté alors qu’il se trouvait à l’hôpital Al-Shifa de Gaza en mars 2024. Il a raconté au chercheur de terrain du PCHR les tortures brutales qu’il a subies pendant ses 19 mois de détention, notamment des déshabillages forcés, des insultes obscènes, des menaces de viol contre lui et sa famille, qui ont abouti à son viol par un chien dressé à l’intérieur du camp militaire de Sde Teiman. Il a déclaré:

«J’ai été transféré dans une section que je ne connaissais pas à l’intérieur de Sde Teiman. Au cours des premières semaines, au milieu d’opérations de répression répétées, j’ai été emmené avec un groupe de détenus de manière dégradante dans un endroit éloigné des caméras, un passage entre deux sections. Nous avons été complètement déshabillés. Les soldats ont amené des chiens qui nous ont sauté dessus et m’ont uriné dessus. Puis l’un des chiens m’a violé – le chien l’a fait délibérément, sachant exactement ce qu’il faisait, et a inséré son pénis dans mon anus, tandis que les soldats continuaient à nous battre et à nous torturer et à nous pulvériser du spray au poivre dans le visage. L’agression du chien a duré environ trois minutes ; la répression globale a duré environ trois heures. En raison des coups violents, nous avons tous subi des blessures sur tout le corps. J’ai souffert d’une grave dépression psychologique et d’une profonde humiliation ; j’ai perdu le contrôle parce que je n’aurais jamais pu imaginer vivre une telle chose. Après coup, un médecin a recousu une blessure à la tête causée par la torture, sept points de suture sans anesthésie. J’ai également souffert de contusions, de fractures aux membres et d’une fracture des côtes.»

T.Q., un Palestinien de 41 ans et père de famille, a été arrêté alors qu’il était déplacé à l’hôpital Kamal Adwan en décembre 2023. Il a été soumis à des tortures sexuelles pendant 22 mois de détention israélienne, notamment des insultes obscènes, des menaces d’amener sa femme sur le lieu de détention pour la violer et un viol avec un objet en bois. Dans son témoignage à un chercheur du PCHR sur le viol, il a déclaré:

«L’un des soldats m’a violé en insérant violemment un bâton en bois dans mon anus. Après environ une minute, il l’a retiré, puis l’a réinséré avec plus de force tandis que je criais fort. Après une autre minute, il l’a retiré et m’a forcé à ouvrir la bouche pour y mettre le bâton et le lécher. Sous le coup de l’angoisse, j’ai perdu connaissance pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’une femme officier arrive et les oblige à cesser de me frapper. Elle m’a détaché les mains, m’a donné une combinaison blanche à porter et m’a apporté un verre d’eau que j’ai bu. Je sentais du sang couler de mon anus et j’ai demandé à aller aux toilettes. Elle m’a donné des mouchoirs en papier et je suis allé aux toilettes en plastique qui se trouvaient là. Ils m’ont retiré le bandeau ; quand j’ai essuyé mon anus, il y avait du sang. Une fois que j’ai eu fini et que le saignement s’est arrêté, j’ai remis la combinaison blanche. Dès que je suis sorti, ils m’ont de nouveau bandé les yeux et m’ont attaché les mains derrière le dos avec des liens en plastique. J’ai ensuite été transféré dans une pièce où j’ai été détenu avec plusieurs autres prisonniers pendant environ huit heures, pendant lesquelles des soldats revenaient régulièrement pour nous battre et nous insulter brutalement.»

Le PCHR a également recueilli le témoignage de M.A., 18 ans, qui a été arrêté à nouveau cette année près d’un point de distribution d’aide humanitaire géré par la Fondation humanitaire de Gaza dans la bande de Gaza, après avoir déjà été arrêté et libéré. Il a déclaré au chercheur de terrain du PCHR qu’il avait été agressé sexuellement lorsque des soldats l’avaient violé en lui insérant de force une bouteille dans l’anus, une pratique répétée à son encontre et à l’encontre d’autres détenus palestiniens. Il a déclaré:

«Les soldats m’ont ordonné, ainsi qu’à six autres détenus, de nous agenouiller, puis ils nous ont violés en nous insérant une bouteille dans l’anus, en la poussant et en la retirant. Cela m’est arrivé quatre fois, avec environ dix mouvements de va-et-vient à chaque fois. J’ai crié, tout comme les autres avec moi. Sur les quatre fois, deux fois, j’étais seul, et deux fois, j’étais avec d’autres personnes : une fois avec six personnes et une fois avec douze personnes. J’ai vu ce qu’ils faisaient aux autres pendant qu’ils me faisaient la même chose, et j’ai compris qu’il s’agissait d’une bouteille. Il y avait aussi un chien derrière nous, comme s’il nous violait. Ils ont bafoué notre dignité et détruit notre moral et notre espoir de vivre. Je voulais poursuivre mes études ; maintenant, je suis perdu après ce qui m’est arrivé.»

Le PCHR note qu’en mai 2025, il a publié un rapport détaillé, basé sur les témoignages de 100 détenus libérés, sur les méthodes brutales de torture, les traitements dégradants et les conditions de détention inhumaines auxquels sont confrontés les détenus dans les prisons et les camps de détention israéliens. Le rapport concluait que les traitements infligés par les FIO, les services de renseignement et les employés de l’administration pénitentiaire israélienne non seulement remplissaient les critères de la torture au regard du droit international, mais relevaient également du génocide, en particulier des actes génocidaires suivants : (1) causer des dommages physiques ou mentaux graves aux membres du groupe ; et (2) infliger délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour provoquer sa destruction physique totale ou partielle.

Au vu de ces crimes graves commis à l’encontre des détenus palestiniens, le PCHR appelle la communauté internationale, y compris les États parties à la Convention des Nations Unies contre la torture et à la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Secrétaire général des Nations Unies, les procédures spéciales des Nations Unies et toutes les institutions humanitaires et de défense des droits humains concernées, à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la politique systématique de torture et de disparitions forcées à l’encontre des détenus palestiniens. Le PCHR demande instamment que des mesures concrètes soient prises pour faire pression sur Israël afin qu’il libère tous les Palestiniens détenus arbitrairement, qu’il révèle le sort et le lieu où se trouvent toutes les personnes victimes de disparitions forcées et qu’il autorise le Comité international de la Croix-Rouge à accéder immédiatement et sans restriction à tous les centres de détention.

Le PCHR avertit en outre que des milliers de détenus palestiniens risquent une mort certaine, car le 3 novembre 2025, la commission de sécurité nationale de la Knesset a approuvé un projet de loi autorisant l’application de la peine de mort à l’encontre des prisonniers palestiniens. Selon les documents du PCHR, Israël a obtenu de nombreux aveux sous la contrainte de prisonniers à la suite des tortures brutales et des menaces qu’ils ont subies, ce qui signifie que la peine de mort pourrait être appliquée à tous les détenus restant dans les prisons et les camps, entraînant des exécutions massives en violation flagrante du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Le PCHR appelle également la communauté internationale, l’Autorité palestinienne, les autorités compétentes de la bande de Gaza et toutes les institutions internationales et locales à fournir une protection immédiate et des soins psychologiques et médicaux complets aux survivants et aux victimes de torture, et à garantir la confidentialité de leur identité et leur sécurité.

Le PCHR réaffirme son engagement à continuer de documenter ces crimes, à recueillir des preuves et des témoignages, et à les soumettre aux mécanismes des Nations unies, à la Cour pénale internationale et à d’autres instances chargées de garantir la responsabilité des auteurs, afin que justice soit rendue aux victimes et que l’impunité cesse.

Palestinian Center for Human Rights -

19.11.25