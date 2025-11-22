!!Génocide à Gaza: J 778!! La popularité du Hamas grimpe en flèche à Gaza pour sa bonne gestion de la sécurité

Les sondages montrent que la sécurité est l’une des principales raisons du regain de popularité du Hamas, les habitants soulignant une baisse drastique des pillages

Le Hamas a vu sa popularité grimper parmi les Palestiniens de Gaza depuis le cessez-le-feu, inversant ainsi la tendance à la baisse qui s’était installée pendant le génocide américano-israélien, a rapporté le Wall Street Journal (WSJ) le 18 novembre.

Cette forte hausse de popularité constitue apparemment un obstacle majeur au plan soutenu par les États-Unis désireux de désarmer de force le mouvement et à l’écarter de la future gouvernance de Gaza.

Selon le WSJ, ce changement intervient depuis que les forces israéliennes se sont retirées vers la “ligne jaune” et que les combattants du Hamas ont repris leurs missions dans les rues de Gaza, assumant le rôle de patrouilleurs dans les quartiers, ciblant les gangs criminels et s’opposant aux factions soutenues par 'Israël'.

Les habitants de Gaza, y compris certains qui ne soutiennent pas le Hamas sur le plan politique, ont salué le rétablissement du calme après des mois de chaos.

S’adressant au WSJ, Hazem Sarour, homme d’affaires de la ville de Gaza, a expliqué que “même ceux qui ne soutiennent pas le Hamas lui reconnaissent une bonne gestion de la sécurité”.

“Nous avons assisté à deux ans d’effondrement total, de vols, d’intimidations et à de chaos. Personne, à part le Hamas, n’a pu y mettre fin, et c’est pourquoi tout le monde le soutient”, a ajouté M. Sarour.

Un autre habitant de Gaza cité par le WSJ partage ce sentiment, déclarant au journal: “Même si vous êtes en désaccord avec le Hamas, sa gestion de la sécurité est quelque chose que les gens apprécient”.

Le déploiement des services de police a permis de réduire considérablement les vols et les pillages. Les agences des Nations unies ont indiqué que plus de 80% de l’aide humanitaire entrant à Gaza était interceptée ou volée avant le cessez-le-feu, contre environ 5% le mois dernier après la reprise des opérations de la “police bleue” du Hamas.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a révélé le 22 octobre qu’aucun convoi d’aide n’a été pillé à Gaza depuis le début du cessez-le-feu, décrivant une rupture nette avec le chaos qui caractérisait les livraisons précédentes.

Le Centre palestinien pour la recherche politique et les sondages a enregistré un regain de popularité du Hamas pour ses performances en temps de guerre, passant de 39% l’année dernière à 51% dans le dernier sondage.

La plupart des Palestiniens de Gaza s’opposent aux principales mesures du plan soutenu par les États-Unis destiné à désarmer de force le Hamas. 55% le rejettent et 52% s’opposent au déploiement d’une force internationale chargée de mener à bien ce désarmement.

L’article du WSJ note que ces tendances remettent en cause les initiatives de Washington en faveur de la deuxième phase du plan, qui exige notamment que le Hamas dépose les armes.

Les analystes cités par le WSJ affirment que les sondages révèlent que le Hamas est loin d’être aussi affaibli que le prétendent les responsables israéliens. Comme l’a déclaré un sondeur au journal: “Le Hamas ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Nous devrons faire avec”.

Rédaction The Cradle -

18.11.25