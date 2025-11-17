!!Génocide à Gaza: J 773!! 'Israël' tente de diviser Gaza en deux le long de la «Ligne Jaune»

De quoi s'agit-il exactement et, est-elle imposée pour durer?

La «Ligne Jaune», qui coupe Gaza en deux, est censée être temporaire selon le plan de «paix» de Trump. Cependant, le flou intentionnel qui entoure ces termes laisse penser que le véritable objectif a toujours été le partage de Gaza.

Aujourd’hui, il existe en réalité deux Gaza. L’une est gouvernée par le Hamas, qui exerce de facto le pouvoir dans la bande de Gaza, et représente environ 47% du territoire. Les 53% restants sont sous le contrôle militaire total de l’armée israélienne.

Une frontière invisible, appelée «Ligne Jaune», sépare ces deux zones et coupe Gaza en deux. Bien qu’'Israël' ait déployé des blocs de ciment jaunes sur toute la bande de Gaza pour délimiter cette ligne, elle est censée être temporaire. Mais ce qui rend la situation très concrète, c’est le nombre de personnes tuées à proximité.

Selon l’accord de cessez-le-feu en vigueur, négocié par le président américain Trump, cette ligne de retrait «temporaire» est censée être déplacée après la fin de la première phase du cessez-le-feu, qui approche de son premier mois. Des négociations sont en cours pour passer à la deuxième phase, mais des déclarations et des rapports récents indiquent que la division actuelle de Gaza pourrait devenir permanente. Il y a aussi autre chose à considérer, et c’est encore plus inquiétant: et si la partition de Gaza était le but recherché?

Que se trouve de part et d’autre de la Ligne Jaune ?

La Ligne Jaune traverse Gaza du nord au sud, la divisant en deux. À l’ouest de la ligne se trouve la zone d’où l’armée israélienne s’est retirée, notamment les principaux centres urbains détruits où se concentre la majeure partie de la population déplacée de Gaza. C’est également là que les éléments armés du Hamas ont refait surface publiquement et tentent de rétablir l’ordre et l’état de droit dans la bande de Gaza. À l’est de la ligne se trouve la zone contrôlée par l’armée israélienne, qui couvre la majeure partie du nord de Gaza, la totalité de Rafah et la partie orientale de l’ensemble du territoire. Conformément à l’accord de cessez-le-feu, l’armée israélienne sera stationnée dans cette zone jusqu’à la fin de la première phase et devrait se retirer progressivement lors de la seconde phase. À terme, elle est censée se retirer complètement de la bande de Gaza.

Pour y parvenir, la seconde phase comprendra des négociations sur la fin définitive du conflit, notamment le transfert par le Hamas du contrôle de l’administration de Gaza à un autre organe et le désarmement de sa branche armée. Le Hamas s’est déjà engagé à respecter la première condition, de même que toutes les autres factions palestiniennes, qui ont accepté la formation d’un comité technocratique de Palestiniens apolitiques chargés de gouverner Gaza sous l’égide d’un «Conseil de la paix» présidé par Trump.

Concernant la seconde condition – le désarmement – le Hamas a déclaré qu’il ne déposerait pas les armes avant la création d’un État palestinien. Mais hier encore, le haut responsable du Hamas, Moussa Abu Marzouk, a fait preuve de flexibilité sur la question en déclarant que le Hamas serait disposé à négocier la remise d’armes capables de frapper au-delà des frontières de Gaza, mais qu’il conserverait la possession de ses armes légères pour maintenir la sécurité.

En réalité, le plan en «20 points» de Trump reste flou sur les détails, et peut-être intentionnellement. Officiellement divisé en trois phases, il soulève de nombreuses questions quant aux étapes à suivre pour chacune d’elles. En l’absence de mécanismes de contrainte, comme celui de conditionner tout retrait israélien ultérieur à la vérification du désarmement du Hamas, le plan est truffé d’écueils. 'Israël' pourrait ainsi prétendre que le Hamas a «violé» les termes de l’accord et reporter indéfiniment son retrait de Gaza.

Nous en avons déjà eu un aperçu. Les semaines dernières, l’armée israélienne a repris ses bombardements sur Gaza, faisant une centaine de morts en une seule journée après la mort d’un soldat israélien.

'Israël' affirme que le désarmement inconditionnel du Hamas est la condition préalable au passage à la deuxième phase du cessez-le-feu. Le problème, c’est que la signification du désarmement reste floue. Le plan de Trump ne précise en rien les étapes du désarmement du Hamas, et on ignore si ce désarmement inclut les armes légères, selon quel calendrier et à qui elles seraient remises.

'Israël' a choisi de définir le désarmement comme un processus pouvant prendre des années. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que désarmer le Hamas impliquait le démantèlement de toute son infrastructure militaire, y compris son vaste réseau de tunnels et ses ateliers de fabrication. Ce qui complique encore la situation, c’est que l’étendue exacte de cette infrastructure relève de la pure spéculation, et qu’'Israël' n’a pas été en mesure de la démanteler malgré deux années de mobilisation générale de ses forces. 'Israël' peut ainsi affirmer à tout moment que le Hamas n’a pas totalement désarmé.

L’objectif est de diviser Gaza

Cette ambiguïté est intentionnelle. Elle laisse à 'Israël' et aux États-Unis la liberté d’interpréter le plan selon leurs intérêts respectifs. Pour l’instant, ces intérêts semblent viser à prolonger la ségrégation de facto de Gaza. Mais si le flou des propos de Trump est intentionnel, alors le plan est bel et bien le partage de Gaza.

Des déclarations récentes de responsables américains laissent penser que c’est la voie que suivent les événements. Lors de sa visite en 'Israël' il y a deux semaines, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que les Palestiniens devraient pouvoir s’installer dans une «zone sans Hamas» au sud de Gaza «dans les deux prochains mois». Au cours de cette même visite, Jared Kushner a affirmé qu’aucune reconstruction n’aurait lieu dans les zones encore contrôlées par le Hamas.

Et dimanche dernier, le Times of 'Israel' reported a rapporté que les États-Unis envisagent de construire une «nouvelle Gaza» dans la zone contrôlée par 'Israël', avec des plans prévoyant la construction d’une demi-douzaine de zones résidentielles. Le Times of 'Israel' a également rapporté que des représentants des pays donateurs qui se sont engagés à financer la reconstruction, principalement des États du Golfe, ont exprimé leur scepticisme quant à la faisabilité d’un tel plan.

Face à l’impasse actuelle, l’ambiguïté délibérée du plan de Trump prépare le terrain pour que la Ligne jaune devienne permanente. Ce à quoi nous assistons, c’est au déploiement discret d’un plan visant à diviser le territoire de Gaza de manière à atteindre les objectifs qu’'Israël' affirme vouloir réaliser depuis des mois: attirer les Palestiniens dans des zones spécifiques, dépeupler les principaux centres urbains de Gaza et placer l’ensemble de la bande sous contrôle américain afin d’ouvrir la voie à des méga-investissements.

[ Pour rappel: la bande de Gaza fait env. 365km² (+/- 40km de long et 9km de large). S'y entassent env. 2.300.000 habitants. La diviser en deux, de manière inégale et au profit de l'armée d'occupation revient à laisser env. 171km² aux Palestiniens et 193km² au régime génocidaire. Difficile d'imaginer les conditions infra-humaines dans lesquelles devraient se débrouiller les habitants dépouillés de tout, de Gaza, sans assister à une réaction à la hauteur de ce crime de masse à leur encontre-ndlr.MCP]

Rédaction Mondoweiss Palestine & Qassam Muaddi -

10.11.25