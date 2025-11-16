!!Génocide à Gaza: J 772!! Face au retour des prisonniers palestiniens en état désastreux, témoignage d'un ancien prisonnier sioniste

“Je déambulais parmi les tentes des déplacés et les combattants d’Al-Qassam m’ont traité avec humanité”

L’ancien prisonnier sioniste libéré, Metan Tsenjauker, a révélé de nouveaux détails sur sa période de captivité parmi les Brigades Al-Qassam, branche militaire du mouvement de résistance islamique Hamas, affirmant qu’il déambulait parmi les tentes des déplacés, sous la surveillance de ses gardiens, alors que les forces armées de l’Occupation nazie sioniste se trouvaient à quelques mètres seulement, sans pouvoir l’atteindre.

Dans une interview accordée à la chaîne israélienne N°13 , Tsenjauker a déclaré que les combattants d’Al-Qassam l’avaient traité avec humanité et lui avaient fourni régulièrement de la nourriture, pendant toute la durée de sa détention.

“Personne ne m’a maltraité. Ils me surveillaient de près, mais ils me donnaient à manger, à boire, et me traitaient correctement”, a-t-il affirmé.

Il a expliqué que sa libération était due au rôle de sa mère, qui avait mené des manifestations populaires pour faire pression sur le gouvernement de l’Occupation sioniste, afin d’obtenir la libération des prisonniers.

“La détermination et la position publique de ma mère ont contribué à faire avancer le dossier et à réussir l’accord d’échange”, a-t-il souligné.

Tsenjauker a également exprimé sa déception face à l’attitude du gouvernement d’extrême-droite sioniste envers les prisonniers libérés:

'Je ressens aujourd’hui une grande douleur, car ceux qui ont manifesté hier pour nous soutenir exigent désormais que nous subvenions seuls à nos besoins, tandis que le gouvernement ignore totalement sa responsabilité envers nous.”

Il a été libéré dans le cadre d’un échange qui a permis la libération de 22 prisonniers sionistes, dans la première phase de l’accord de cessez-le-feu, signé à Charm el-Cheikh, le 11 octobre dernier.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, le 9 octobre, la conclusion d’un accord intérimaire entre le mouvement Hamas et l’Occupation sioniste, à l’issue de négociations indirectes tenues à Charm el-Cheikh avec la participation de l’Égypte, du Qatar et de la Turquie, sous parrainage américain.

Selon les termes de l’accord, Hamas a libéré, le 13 octobre, 20 prisonniers sionistes vivants, ainsi que les corps de 28 autres, dont 24 ont été récupérés par les autorités de l’Occupation terroriste sioniste jusqu’à présent.

La deuxième phase de l’accord prévoit la formation d’un comité de soutien communautaire palestiniens chargé de gérer les affaires de la bande de Gaza et de suivre les aides humanitaires et les projets de reconstruction.

