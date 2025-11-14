!!Génocide à Gaza: J 770!! La barbarie sioniste s'enfonce toujours plus dans l'ignominie

La Knesset israélienne approuve un projet de loi instaurant la peine de mort pour les Palestiniens enlevés

La Knesset israélienne a approuvé en première lecture un projet de loi autorisant le régime à appliquer la peine de mort aux Palestiniens enlevés.

Lundi, les députés du régime ont adopté le projet de loi par 39 voix contre 16. Le texte sera désormais soumis à la Commission de la "sécurité" de la Knesset pour les deux dernières lectures nécessaires à son adoption.

Le ministre israélien d'extrême-droite, Ben Gvir, a réagi dans un communiqué, affirmant que cette loi sur la peine de mort est essentielle à la "sécurité" du régime.

Lors d'un vote distinct, la Knesset a également approuvé une autre mesure controversée, dite «loi Al Jazeera». Ce projet de loi confère au régime des pouvoirs étendus pour fermer les médias étrangers sans mandat judiciaire. Selon Haaretz, ce projet de loi a été adopté en première lecture par 50 voix contre 41.

'Israël' a non seulement ordonné la fermeture des bureaux d'Al Jazeera, mais ses forces ont également tué des centaines de journalistes afin d'empêcher toute couverture transparente des crimes du régime à Gaza et en Cisjordanie occupée.

La semaine dernière, le ministère palestinien des Affaires étrangères a qualifié le projet de loi de crime de guerre et de signe de l'extrémisme et de la criminalité croissants du régime à l'encontre du peuple palestinien.

Le ministère a déclaré que le système judiciaire israélien et la Knesset servent d'instruments au régime pour légitimer les crimes contre les Palestiniens et garantir l'impunité. Il a ajouté que cette mesure constitue également une extension du génocide perpétré par le régime à Gaza à la Cisjordanie occupée, avec de graves conséquences pour les personnes enlevées.

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien avaient déjà condamné le projet de loi israélien. Le Hamas a déclaré que le projet de loi révèle la nature odieuse et fasciste d''Israël', tandis que le Jihad islamique a averti que le texte expose des milliers de Palestiniens à un risque d'exécution.

Le projet de loi stipule que les juges pourront prononcer la peine de mort contre les Palestiniens reconnus coupables d'avoir tué des Israéliens pour des «motifs nationalistes». Elle ne s'appliquerait pas à un Israélien tuant un Palestinien dans des circonstances similaires.

Ce projet de loi, initialement proposé par des partis d'extrême-droite avant la guerre génocidaire menée par 'Israël' contre Gaza en octobre 2023, a refait surface ces derniers mois avec un soutien renouvelé.

Rédaction PressTV -

11.11.25