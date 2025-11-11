!!Génocide à Gaza: J 767!! La Justice turque émet des mandats d'arrêts à l'encontre de personnalités sionistes

Mandat d’arrêt turc contre 37 personnalités sionistes, dont B. Netanyahu, pour génocide

Un juge d'Istanbul ordonne l'arrestation de 37 suspects dont le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu pour génocide et crimes contre l'humanité à Gaza ainsi que pour l'attaque contre la flottille Global Sumud.

La mesure répond à une requête du parquet d'Istanbul.

Le parquet dénonce des crimes systématiques de génocide et contre l'humanité perpétrés par l'État d''Israël' à Gaza depuis le 7 octobre 2023 où des milliers de civils, dont femmes et enfants sont tués, d'autres subissant des blessures, et où des quartiers entiers sont devenus inhabitables.

Le communiqué de la justice cite le meurtre le 29 janvier 2024 d'Hind Receb, 6 ans, tuée par 335 balles israéliennes!

Il rappelle l'attaque du 17 octobre 2023 contre l'hôpital baptiste Al-Ahli (500 morts), la destruction délibérée le 29 février 2024 de matériel médical; le bombardement le 21 mars 2025 de l'Hôpital turco-palestinien de l'amitié; de multiples assauts sur d'autres centres de santé et le blocus total de Gaza avec une interdiction de l'aide humanitaire.

Des activistes de la flottille Global Sumud qui tentent d'acheminer de l'aide par mer sont attaqués dans les eaux internationales par la marine israélienne.

Le parquet ouvre d'office une enquête pour torture, vol qualifié, dommages aux biens, privation de liberté et détournement de navires.

Il s'appuie sur la Convention de l’ONU sur le droit de la mer et le code pénal turc.

Les victimes de la flottille Global Sumud déposent plainte une fois rentrées en Türkiye en tant que parties civiles.

Les preuves confirment la responsabilité pénale des autorités israéliennes pour crimes contre l'humanité (art. 77 CP turc) et génocide (art. 76).

Comme les suspects ne résident pas en Türkiye, le juge émet des mandats d'arrêt contre 37 personnes dont Netanyahu, le ministre de la Défense Yisrael Katz, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, le chef d'état-major Eyal Zamir et le commandant de la marine David Saar Salama.

Başak Akbulut Yazar -

07.11.25