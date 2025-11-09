FREE PALESTINE
9 novembre 2025

!!Génocide à Gaza: J 765!! : ALERTE ! «Légaliser» le génocide…!!!

 

 

Les sionistes préparent une loi pour exécuter les prisonniers

 

 

Parmi les conséquences de la guerre génocidaire sur Gaza et de ses répercussions, et alors que les campagnes d’arrestations se poursuivent en Cisjordanie et aussi dans la bande de Gaza, la Knesset sioniste continue de tenter de faire adopter un projet de loi prévoyant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens.

 

La commission de sécurité de la Knesset a approuvé lundi le projet de loi en vue d’un vote mercredi prochain, dans le cadre d’une initiative considérée comme la plus grave sur le plan politique et juridique à l’égard des prisonniers depuis des années, qui consacre une approche de représailles sous couvert législatif.

 

Le projet de loi présenté par le ministre extrémiste de la Sécurité nationale Ben-Gvir, prévoit la peine de mort pour tout Palestinien accusé par l’entité sioniste néonazie d’avoir tué un sioniste pour des motifs nationaux. Il a été réintroduit dans le cadre des accords de formation du gouvernement actuel à la fin de l’année 2022, avant d’être adopté en première lecture en mars 2023.

 

Le projet suit aujourd’hui son cours législatif à travers les lectures du Parlement et des commissions compétentes, en vue de son adoption définitive, pour former un maillon supplémentaire dans l’intégration des rôles des institutions d’occupation visant à nuire aux Palestiniens.

 

Nahed Fakhouri, président du Bureau d’information des prisonniers, a déclaré que la proposition de loi sur la peine de mort à ce moment précis n’est pas seulement une procédure législative, mais «une mesure de représailles visant à légaliser le meurtre et à élargir le cercle des personnes visées, à savoir les prisonniers et leurs familles».

 

Il a ajouté dans une déclaration au correspondant du Centre palestinien d’information que l’occupation tente de donner un caractère légal à ses crimes.

 

Il a souligné que cette loi «représente une violation totale des normes de justice et du droit international, et consacre la politique de punition collective», appelant les institutions internationales à agir rapidement pour empêcher que la «justice» sioniste ne devienne une couverture officielle pour un «génocide légal».

 

Rédaction Palinfo -

04.11.25

Source: palinfo.com

Posté par MCPalestine à 06:29 - Commentaires [] - Permalien [#]

Partager cet article

!!Génocide à Gaza: J 764!! : Déclaration mondiale pour la libération de Marwan Barghouti
!!Génocide à Gaza: J 766!! Mieux vaut tard que jamais...
Vous aimerez aussi :
!!Génocide à Gaza: J 785!! En cette triste journée anniversaire du partage de la Palestine en 1947, l'AP approuve la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU
!!Génocide à Gaza: J 785!! En cette triste journée anniversaire du partage de la Palestine en 1947, l'AP approuve la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU
!!Génocide à Gaza: J 784!! Comment les Palestiniens résistent à travers l'art et la visibilité numérique
!!Génocide à Gaza: J 784!! Comment les Palestiniens résistent à travers l'art et la visibilité numérique
!!Génocide à Gaza: J 783!! “Victoires”, vous avez dit "victoires" ?
!!Génocide à Gaza: J 783!! “Victoires”, vous avez dit "victoires" ?
!!Génocide à Gaza: J 782!! Interpellation citoyenne à l'adresse du gouvernement
!!Génocide à Gaza: J 782!! Interpellation citoyenne à l'adresse du gouvernement
Commentaires
P
Palestinophile
09/11/2025 06:41
Si c'est, comme probable, voté, qu'est-ce qui empêchera les occupants de la Palestine descendants majoritairement de Khazars est-européens et moins descendants 'Hébreux, sauf mariages "mixtes évidemment" d'affirmer que c'est une décision démocratique ?<br /> <br /> Parfaite illustration de notre culte absurde de ce que nous appelons abusivement " démocratie"<br /> <br /> Hélas, on ne le dira jamais assez « Dès que nous disons le mot « démocratie » pour nommer notre mode de gouvernement qu’il soit étatsunisien, allemand ou français, nous mentons. La démocratie ne peut jamais être qu’une idée régulatrice, une belle idée dont nous baptisons promptement des pratiques très diverses. Nous en sommes loin, mais encore faut-il le savoir et le dire » (A.E)<br /> <br /> « Nous sommes victimes d'un abus de mots. Notre système (les « démocraties » occidentales) ne peut s'appeler « démocratique » et le qualifier ainsi est grave, car ceci empêche la réalisation de la vraie démocratie tout en lui volant son nom. » (S-C.K)<br /> <br /> « La démocratie, c'est le nom volé d'une idée quotidiennement violée » (J-P.M).
Répondre
Catégories Principales
Derniers commentaires
Recevez nos infos gratuites
Recherche
Derniers articles
Suivez-nous
https://www.facebook.com/Mouvement-Citoyen-Palestine-1392764264356551/
Archives