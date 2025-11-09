!!Génocide à Gaza: J 765!! : ALERTE ! «Légaliser» le génocide…!!!

Les sionistes préparent une loi pour exécuter les prisonniers

Parmi les conséquences de la guerre génocidaire sur Gaza et de ses répercussions, et alors que les campagnes d’arrestations se poursuivent en Cisjordanie et aussi dans la bande de Gaza, la Knesset sioniste continue de tenter de faire adopter un projet de loi prévoyant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens.

La commission de sécurité de la Knesset a approuvé lundi le projet de loi en vue d’un vote mercredi prochain, dans le cadre d’une initiative considérée comme la plus grave sur le plan politique et juridique à l’égard des prisonniers depuis des années, qui consacre une approche de représailles sous couvert législatif.

Le projet de loi présenté par le ministre extrémiste de la Sécurité nationale Ben-Gvir, prévoit la peine de mort pour tout Palestinien accusé par l’entité sioniste néonazie d’avoir tué un sioniste pour des motifs nationaux. Il a été réintroduit dans le cadre des accords de formation du gouvernement actuel à la fin de l’année 2022, avant d’être adopté en première lecture en mars 2023.

Le projet suit aujourd’hui son cours législatif à travers les lectures du Parlement et des commissions compétentes, en vue de son adoption définitive, pour former un maillon supplémentaire dans l’intégration des rôles des institutions d’occupation visant à nuire aux Palestiniens.

Nahed Fakhouri, président du Bureau d’information des prisonniers, a déclaré que la proposition de loi sur la peine de mort à ce moment précis n’est pas seulement une procédure législative, mais «une mesure de représailles visant à légaliser le meurtre et à élargir le cercle des personnes visées, à savoir les prisonniers et leurs familles».

Il a ajouté dans une déclaration au correspondant du Centre palestinien d’information que l’occupation tente de donner un caractère légal à ses crimes.

Il a souligné que cette loi «représente une violation totale des normes de justice et du droit international, et consacre la politique de punition collective», appelant les institutions internationales à agir rapidement pour empêcher que la «justice» sioniste ne devienne une couverture officielle pour un «génocide légal».

Rédaction Palinfo -

04.11.25