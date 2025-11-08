!!Génocide à Gaza: J 764!! : Déclaration mondiale pour la libération de Marwan Barghouti

Appel à la libération immédiate de Marwan Barghouti – pour la justice, le droit international et la paix

En tant qu’élus actuels et anciens du monde entier, nous appelons 'Israël' à libérer Marwan Barghouti, le dirigeant palestinien le plus populaire, injustement emprisonné depuis 23 ans. L’Union interparlementaire – représentant plus de 181 parlements nationaux – a constaté de «nombreuses violations du droit international» dans son cas, concluant qu’il était «impossible d’affirmer que M. Barghouti ait bénéficié d’un procès équitable». M. Barghouti est largement reconnu comme une figure comparable à N. Mandela en Palestine: un leader populaire et rassembleur, engagé pour les droits, la liberté, la démocratie et le droit international des Palestiniens. Il arrive régulièrement en tête des sondages d’opinion concernant le leadership palestinien, pourtant aucune élection nationale n’a eu lieu depuis près de vingt ans. Son emprisonnement prolongé – marqué par l’isolement cellulaire, la torture, les menaces et une interdiction de communiquer – constitue une grave injustice et un obstacle majeur à la paix. Nous demandons sa libération immédiate.

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Mesdames, Messieurs les Députés et Sénateurs,

Nous, citoyennes et citoyens belges, engagés pour la justice et la dignité des peuples, vous adressons ce message afin d’attirer votre attention sur la situation profondément injuste de Marwan Barghouti, député palestinien et figure emblématique du mouvement pour la liberté de la Palestine, détenu par 'Israël' depuis plus de vingt-trois ans.

L’Union interparlementaire (UIP), qui rassemble plus de 181 parlements nationaux, a rendu des conclusions sans équivoque: elle a constaté de nombreuses violations du droit international dans le traitement judiciaire réservé à M. Barghouti, concluant qu’il était 'impossible d’affirmer qu’il ait bénéficié d’un procès équitable'.

Ce constat, émanant de la plus haute instance parlementaire mondiale, place la question de sa détention au cœur des principes fondamentaux du droit international, des droits humains et de la démocratie.

Marwan Barghouti est aujourd’hui reconnu, y compris par de nombreux observateurs internationaux, comme le leader palestinien le plus populaire et le plus rassembleur. Comparé à Nelson Mandela pour son engagement en faveur de la justice et de la coexistence fondée sur l’égalité, il incarne une voix essentielle pour la paix, la démocratie et le respect du droit.

Son emprisonnement prolongé – marqué par l’isolement cellulaire, la torture, les menaces et une interdiction de communiquer – constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et met aujourd’hui sa vie en danger.

C’est pourquoi nous vous appelons, en tant que représentants politiques de la Belgique, à:

Soutenir publiquement l’appel à la libération immédiate de Marwan Barghouti; Relayer cette exigence dans les enceintes diplomatiques et parlementaires belges et européennes; Signer la Déclaration mondiale pour sa libération, en envoyant un courriel de soutien à l’adresse suivante: info@freemarwan.org

Monsieur le Vice-Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs les élus, La Belgique, patrie des droits humains et membre actif de l’Union européenne, a un rôle moral et politique essentiel à jouer pour défendre les principes de justice et d’égalité entre les peuples. Soutenir la libération de Marwan Barghouti, c’est affirmer que le droit international ne peut être à géométrie variable et que la paix ne peut exister sans justice. Nous espérons que vous ferez entendre la voix de la Belgique en faveur de cette cause universelle, et que vous rejoindrez les nombreux élus internationaux qui ont déjà signé cet appel. Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Ministres, Députés et Sénateurs, l’expression de notre considération,